2023/03/02,
印太

越南新任國家主席，越共中央政治局最年輕成員武文賞接任

越南新任國家主席，越共中央政治局最年輕成員武文賞接任
52歲越共中央書記處常務書記武文賞出任國家主席。Photo Credit: GettyImages

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越南選出下任國家主席武文賞。年僅52歲的武文賞目前是越共中央政治局最年輕的成員，外界一般將其歸為現任總書記阮富仲的親信，武文賞出任總書記一職也讓近期越南因打擊反腐引發的政治亂流暫告段落。

越南今天選出新國家主席，52歲越共中央書記處常務書記武文賞出任。武文賞被視為越共總書記阮富仲人馬，頗有儲君姿態，他的出線，或凸顯未來越共舉才將更看重政治忠誠度。

越南國會今天召開特別會議，選出越共中央政治局委員、中央書記處常務書記武文賞（Vo Van Thuong）接替前國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）今年1月自請辭職退休後的遺缺。這屆國家主席任期是2021年至2026年。

武文賞1970年出生，年僅52歲，擁有哲學碩士學位，1993年加入越共，目前是越共中央政治局最年輕的成員。外界一般將武文賞歸為現年78歲阮富仲（Nguyen Phu Trong）的親信。

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現年78歲的中央委員會總書記阮富仲。Photo Credit: GettyImages

武文賞與越南北、中、南三地都有淵源，雙親是南部永隆省（Vinh Long）人，於越戰時期搬往北部，武文賞則在北部海陽省（Hai Duong）出生長大直至越南統一；入黨後大多在南部經濟大城胡志明市歷練；2011年8月至2014年4月曾在困苦的中部廣義省（Quang Ngai）擔任省委書記。

2016年越南共產黨第12次全國代表大會（越共12大）後，武文賞進入越共政治局，並接掌越共中央宣教部部長；2021年越共13大後繼續擔任中央政治局委員，並出任越共中央書記處常務書記。

越南媒體指出，2021年當年，50歲的武文賞是越南1976年統一之後，最年輕的越共中央書記處常務書記。與此同時，時年76歲的阮富仲破例第三度連任越共總書記，武文賞能出掌黨的「大秘」，阮富仲有相當程度的授意。

越南自2022年初開始積極偵辦COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間爆發的兩大貪腐案，包括官員利用救援包機受賄，以及官商勾結哄抬檢測試劑售價，迄今已有上百人遭到起訴與逮捕。

今年1月初，被認為受過西方思想洗禮的兩名副總理范平明（Pham Binh Minh）、武德儋（Vu Duc Dam）因此下台負責，阮春福不到兩週後也自請辭職並退休。越南官場接連大地震，一度引發外界對越南政治情勢的憂心。

而今，在阮富仲主導的反腐運動下，越南國家主席倒台後又補新，今天488名參加投票的國會代表中，有487人贊成武文賞擔任國家主席。

武文賞在今天的就職典禮上表示：「衷心感謝國會，衷心感謝黨中央、阮富仲總書記…這對我來說是莫大的榮幸，也是沉甸甸的責任。」

武文賞不僅致詞時特別感謝阮富仲，越南電視台（VTV）的直播畫面中，他親暱地上前擁抱阮富仲，阮富仲在合照時，也主動牽著武文賞的手高舉。武文賞坐上國家主席大位，反腐引發的政治亂流暫告段落。

阮富仲過去被視為越南的親中派，越南先前的官場人事震盪，讓越南的對外政策遭到外界質疑。不過，越共對越南絕對統治的正當性來自經濟，在美中兩大貿易夥伴間保持平衡，對謀發展的越南及尋求穩定統治的越共來說才是最大利益。

只是，在反腐運動之下，部分官員出於怕事而態度消極，民間出現「辦事難」、「辦事慢」問題。再者，越共透過反腐擘劃人事，未來對官員人品、政治忠誠度的要求可能更勝能力，會否拖緩越南拚經濟步調，外界將加以檢視。

武文賞今天重申越南的經濟發展願景，力爭在2030年成為現代化工業、中高收入的開發中國家；在2045年慶祝越南社會主義共和國成立100週年之際，將成為朝著社會主義方向前進的高收入開發國家。

話鋒一轉，也不忘堅定表態對越共體制的擁護，「我親眼目睹許多人在東歐社會主義國家和蘇聯解體時動搖、退縮，且一步步全面深入認識到忠誠和堅定不移我黨、胡主席和人民所選擇的民族理想目標和方向前進的重要性。」

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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