馬來西亞議員不滿進口「小又貴」印度蛋，農業部長：蛋荒下僅為替代措施
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受國際物價上漲、禽流感與國內勞工短缺等因素影響，馬來西亞去年底便出現的缺蛋潮延續至今，大馬政府為穩定國內市場蛋價大量從印度進口雞蛋，並承諾會在今年六月底前回復正常。
根據馬來西亞媒體《星洲網》報導，先前國會議員魏家祥在質詢時指官方從印度進口的雞蛋「品質不如國產蛋，價格還貴」，引來進口商的不滿，甚至接獲律師信。
「本地雞蛋管制在45仙（新台幣3元），看看它們的大小，我們能發現50仙（新台幣3.5元）的印度雞蛋更小顆，本地的比較大顆，缺的就是這款」魏家祥在國會質詢中展示進口的印度雞蛋、大馬國產雞蛋及高價Omega蛋，並質問政府是否已將補貼的17億令吉（新台幣116億）撥款給雞農與蛋農，讓整體產業得以繼續運作。
對此，農業與安全糧食部（Minister of Agriculture and Food Security）部長Mohamad Sabu回應，由於勞工不足造成雞蛋產量大幅下跌，而政府的應對措施便是簡化引進養雞業勞工的程序，承諾缺蛋問題會在今年六月好轉，從印度進口的雞蛋只是暫時性的替代措施。
魏家祥因此受到印度雞蛋進口公司的律師信，但其表示他是為人民發聲，要求政府積極處理全國雞蛋短缺的問題。
自去年10月，馬來西亞開始出現全國雞蛋短缺的現象，該情況的成因除了勞工不足，全球性的禽流感（HPA）爆發也減少了雞蛋和雞肉供應；與此同時，烏俄戰爭影響造成進口飼料價格飛漲，許多大馬養雞場因此削減產量，或無法負擔高漲的飼養成本而停止營運。
面對這股缺蛋潮，政府首先採取限制雞蛋價格，並給予雞農與蛋農補貼措施，但成效並不顯著。去年12月，大馬政府決定向印度進口雞蛋以彌補國內雞蛋量的短缺，Mohamad Sabu也在今年1月拜訪印度南部泰米爾納德邦的Namakkal，該地區以技術先進的孵化場聞名。
據《路透社》先前報導，印度在去年12月向馬來西亞出口了500萬顆雞蛋，1月份出口1000萬個，2月份出口估計多達1500萬顆，而印度在今年1月總共向外出口5000萬顆雞蛋，該數量創下了印度雞蛋出口的紀錄，而其中一大部分便是出口至馬來西亞。
馬來西亞過去曾出口雞蛋至新加坡與其他亞洲國家，如今卻需要依賴印度的進口蛋以穩定國內蛋價，來自印度的進口使馬來西亞的蛋價從12月底的歷史新高得以下降。Mohamad Sabu表示，國內市場在11月份短缺1.57億顆雞蛋後，12月份市場缺口降至僅100萬顆，馬來西亞缺蛋的窘境將會日益缺緩。但大量從印度進口雞蛋卻也使得印度國內蛋價飛漲，連帶提高物價。
此外，Mohamad Sabu昨日也在質詢上表示，目前大馬僅有一家獲准的公司得以從印度進口雞蛋，該公司獲得農業部核准的特別許可證，期限為2022年12月開始的六個月內，而農業部也會對於雞蛋的品質積極把關，以確保進口雞蛋不會帶有禽流感、新城病（Newcastle disease）與沙門氏菌等病原體，並努力讓場缺蛋風波早日謝幕。
新聞來源：
- Malaysia's egg shortage sets Indian hatcheries on path for record exports（路透社）
- 指印度雞蛋小又貴，魏家祥接機蛋進口公司律師信（星洲報）
- 末沙布：從印度進口雞蛋，僅1公司獲進口許可證（星洲報）
延伸閱讀：
- 農產大國澳洲也曾因飼養標準改變、蛋農罷工等因素鬧過缺蛋危機
- 「重縫」婆羅洲邊緣：馬印菲三國的海藻養殖佔全球前三大，但「藍色經濟」正面臨生態復育挑戰
- 陳吉仲：雞蛋供應比去年同期多，缺蛋問題疑因資訊不全；日本也鬧蛋荒東京蛋價近40年新高
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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