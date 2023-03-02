核二廠除役在即，王鴻薇、趙少康呼籲「延役20年」，環團：5000噸核廢燃料棒放哪裡？
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核二廠預定於今年3月14日除役，但近期卻有政治人物如趙少康、王鴻薇表示，應該要讓核二延役20年，以解決缺電問題，也符合國際潮流。廢核團體指出不能讓核二延役的關鍵因素，是核廢料的無處存放。核二廠的用過燃料池已歷經3次改裝，連通道裝載池都被塞滿，呼籲任何想要核電延役的政治人物，要先提出國內約5000噸用過燃料棒的存放方案，否則不應不負責任地胡言。
今（2）日上午，北海岸居民與全國廢核行動平台在新北市府前舉辦記者會，除了肯定新北市府長期把關核安的努力外，更大力呼籲讓核二廠在今（2023）年3月14日可以如期除役，讓新北市民能真正遠離核安威脅。
尤其前有國民黨立委王鴻薇在今年1月參與台北市第3選區立委補選時，提出5大政見中的一項正是「核二、核三廠延役」；後有資深媒體人趙少康在1月23日於個人臉書發文，訴求讓「核二廠再用20年」，令今日與會的公民團體憂心核二的除役與否會被輿論風向帶至「延役」方向。
據台灣電力公司《核一廠除役計畫》，美國核管會規定核電廠運轉60年需完成除役；而於2011年發生福島核災的日本，也把既有核反應爐運轉上限60年的規定，扣除掉為接受安全審核而停機的時間，讓運轉時程可逾60年。因此趙少康「再用20年」的論述並非完全無所依據。
對此，地球公民基金會執行長蔡中岳表示，這是藉由片段錯誤資訊呼籲讓核二廠延役，卻始終無視核二廠核廢料爆滿的事實。
最大的問題是核廢料無處可去
綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣說明，台灣核電廠原先就只規劃了20年的用過燃料棒貯存容量，導致核二廠1號機去年就因為存放用過燃料棒的冷卻池爆滿，不得不提前停機。雖然台電為解決此問題提出興建「室外乾貯設施計畫」，欲將用過的核燃料移出，讓反應爐可填換新燃料繼續運轉，卻被傾向興建「室內乾式貯存設施」的新北市政府駁回，以致乾貯設施無法興建，燃料棒無處可去。
崔愫欣相當肯定新北市政府對乾式貯存場堅守嚴格審查的立場。並進一步說明用過的燃料棒具高放射性，需嚴格地與外界隔離至少10萬年以上才能免除風險，因此貯存場的興建需花費巨大的時間與成本、進行妥善的規劃與社會溝通才能進行。更藉此呼籲任何想要核電延役的政治人物，要先提出國內約5000噸用過燃料棒的存放方案，否則不應不負責任地胡言，逼迫新北市民繼續與核廢料共存。
不停轉就是違法
環境法律人協會特聘研究員謝蓓宜也指出，據《核子反應器設施管制法》規定，核二廠運轉執照到期後，就必須要停止運轉，否則就是違法。
但即便核二廠於3月14日順利停轉，在接下來的25年除役期內，只要廠內高階或低階核廢料沒有被妥善處理，就無法做到完全除役。因此必須通過立法，賦予核廢料處置與選址的法制框架，才能真正保障民眾的權益。
設備老化，事故頻傳，還位於斷層之上
台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅回顧核二廠過往事故：
- 2012年3月，1號機爆出錨定螺栓斷裂7支，2號機也出現錨定螺栓斷裂及爐心側板裂開等問題。
- 2016年5月，2號機發電箱避雷器爆炸，停機600多天後重啟，卻旋即再次跳機。
- 2021年7月，因椅背不慎碰撞跳機。
除上述事故外，核二廠的用過燃料池也已歷經過3次改裝，越放越密，連通道裝載池都被塞滿。
蔡中岳也補充，核二廠還有位於斷層帶上的問題，因此唯有使老舊的核二廠屆齡除役，才能確保核安。
公民綠能電廠取代核能
主婦聯盟環境保護基金會發展推廣組組長李孝濂最後說道，威權時代的政府，從未考量核安疑慮及核廢問題，就強迫人民跟核電廠綁在一起40多年，因此每一個核電廠的除役，都代表著台灣人民遠離威權，朝向更安全、永續的能源發展方向前進。
如今，除新北市政府有不少鼓勵「地熱」及「光電」等再生能源政策外，由社區居民發起的「公民綠能電廠」也遍地開花。只要政府與公民正視能源使用對環境造成的影響，就能促進全民對友善環境的能源想像與行動，留給下一代更永續、安全的環境。
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核稿編輯：翁世航
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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