網路讓人類進化成「分心人種」，再也無法突破思考的最大靜摩擦力
我們想讓你知道的是
網路強行進入日常的無聊當下，也劫持了無聊的權利。享受永不斷線的生活，實際上是讓我們離α腦波越來越遠，離線狀態的大腦永遠會自動切換成連線狀態時的亢奮。可以說，α腦波是我們征服思考路上的靜摩擦力和最大靜摩擦力的關鍵，然而，在人手不只一機的時代似乎只能對α腦波望其項背。
文：呂國維（淡江大學資訊傳播學系學生）
思考的最大靜摩擦力
摩擦力在人類日常生活中扮演了重要的角色，不論物體移動或靜止都需要摩擦力的涉入。
摩擦力可以分為動摩擦力、靜摩擦力、最大靜摩擦力。其中，最大靜摩擦力是個特別的瞬間，通常物理學上的定義是：當外力持續增加到使物體移動的瞬間，靜摩擦力達到最大值，則稱之為最大靜摩擦力。相信大家都曾推過教室講桌的經驗（尤其是沒有輪子的講桌），在講桌被推動的那瞬間，需要施的力會突然減少，而在接續移動的過程也皆是如此。
最大靜摩擦力的效應也出現在日常的思考。人的思考活動需要時間的投入，在投入的期間就是在攀爬靜摩擦力的山坡，到了越過思考的最大靜摩擦力後，我們的思考活動才開始有產出（移動）。在靜摩擦力的山坡路上不僅需要專注投入的時間，也需要有放空的片刻。
每個人都有征服最大靜摩擦力的那一刻，當然，需要的時間和精力皆因人而異。不幸的是，現今資訊科技的設計卻潛移默化地削弱人們登上思考之山的能力，甚至更糟的是，直接強取豪奪，讓我們站在山腳下看著山峰望塵莫及。
迷失方向而無法專注的大腦
科技所承諾人類社會的發展與便利，當代的人們確實享受到了。談到網路，我們想到的是資訊共享的開放空間、是人類共築的知識基地，實現了將整個圖書館搬進個人書房的美夢。然而，在享受網路的便利性同時，卻甚少談及它的負面影響。《網路讓我們變笨？》（The Shallows）的作者Nicholas Carr指出，不可以忽略網路對人類的影響，尤其是對大腦的副作用，遠比我們想像得嚴重。
網路之所以能連結世界各地的資訊，都是奠基在超文本（hyper-text）的嵌入。超文本包含有可以連結到其他檔案／檔案頁面的超連結（hyper-link），允許使用者從當前閱讀的頁面無縫接軌至連結所指向的所另一頁面。正是這個關鍵設計，串連了散落在網路空間裡的網頁，只要任何一個頁面上含有超文本的嵌入，使用者都能無止盡地一直點下去。
然而，Nicholas Carr指出，這個立意良善的設計卻意外成為我們無法專注的主因。本質上，超文本干擾了大腦的日常活動。
心理學界、腦神經科學界普遍將人大腦的活動粗略分為兩種模式：
- 專注模式（focused model）
- 發散模式（defused model）
專注模式下的大腦適合用於深入單一想法／主題，發散模式的大腦則適合連結散落在腦中的點子。你可以這麼想像，發散模式的大腦就像是高掛空中的遠光燈，讓我們看清楚大範圍的概況並確認方向；而專注模式的大腦則是關注特定目標的聚光燈，讓我們鎖定小範圍內的目標並精確檢視。
大腦雖然可以在兩個模式間切換，但每一次切換就會造成一定的認知負荷（註1：我在文末也會附上連結，可以不必現在點開連結而干擾閱讀）；精確地說，我們腦中內建的這兩個模式只可切換而無法共存。因此，所謂的多工處理（multi-tasking）實際上只是在專注、發散之間快速切換，造成一種可以同時處理多個項目的假象。
Nicholas Carr認為，因為有了超文本，在網路上瀏覽資訊的大腦就是一直從專注模式切換到發散模式的過程；當然，不僅無法專注閱讀當前的頁面，也不可避免地造成了認知的負荷。使用者經常在閱讀時瞥見關鍵字而點開連結，讓超文本帶著我們到下一個頁面；然而，進到下一個頁面時，閱讀到一半又會被下一個超文本打斷。因此，在網路上幾乎不存在深度的閱讀行為，更多的是如蜻蜓點水般的瀏覽資訊（surfing on the Internet）。
Nicholas Carr在書中提到：
解讀超文本的過程會大幅增加讀者的認知負荷，使得理解、記憶閱讀內容的能力衰弱。一項1989年的研究發現，「超文本的讀者常常會不用心的在頁面之間點來點去，不會認真閱讀」；另一項1990年的研究顯示，超文本的讀者常常「記不起來他們到底讀過哪些東西」。這導致我們花的時間很多、看的東西很多，但是我們根本什麼都不記得。
我們為了拓展思考的素材而上網找資料，然而，網路的設計卻似乎反其道而行。大腦對單一文本的注意力變得越來越弱、可持續的時間越來越少，超文本對連結的允諾也讓線上資料合理地變得支離破碎。因為人類大腦的神經可塑性，瀏覽網路的分心行為固化了這樣的神經迴路，讓大腦更習慣切換而無法專注。最終，我們在資訊汪洋裡迷失了方向。
因為習慣分心的神經迴路，讓我們越來越難突破思考的靜摩擦力，更別提突破最大靜摩擦力。
在攀爬思考之山的路上，我認為至少會有以下三個階段：迷失感、無聊感、征服感。
在第一階段是確認大概方向後開始蒐集資料會碰到的迷失感，在琳瑯滿目的書籍、新聞、雜誌、期刊之間經常會讓自己迷失在資訊大海中，各資訊之間的關聯都是思考路上的靜摩擦力。在經過一段時間後，隨之而來的便是無聊感，這裡的無聊感包含無所事事的放空，也有面對不知如何拼接的資訊所造成的疲態。
在前兩個階段的迷失與無聊，雖然都沒有實質的思考成果產出，但是已經往最大靜摩擦力的頂點前進；換言之，克服無聊期間的零產出將會是越過山峰的關鍵。若能堅持下去越過思考之山的最大靜摩擦力後，思考的活動就會順利有產出，也能享受到越過山峰後的征服感。
被劫持的α腦波
Nicholas Carr對於網路的論述集中在第一階段的迷失感：超文本的連結以及廣袤無邊的資訊，讓使用網路的我們就像是跳進兔子洞，最後不可避免地在網路上迷路。研究數位科技對心理健康影響的臨床心理學家Mari Swingle進一步宣稱：資訊科技不僅讓人迷失其中，甚至劫持了無聊的權利。
Tags：
管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
我們想讓你知道的是
總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料