TNL+ 2023/03/03,
心理

自尊有四種樣貌，你是哪一種？這三個方法讓你進入「穩定高自尊」

自尊有四種樣貌，你是哪一種？這三個方法讓你進入「穩定高自尊」
Photo Credit: shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

你知道自尊也有所區分嗎？「不穩定低自尊」的人會接受外界挑戰，但他們會先給自己打預防針：「我大概會失敗，成功的話只是僥倖。」

你是這樣的人嗎？總是希望自己的男友、女友很優秀很完美，或是希望結交政商名流，不願意自己和弱小的人交朋友，或是希望自己的子女成龍成鳳？

如果你是這樣的人，也許你內心隱藏著這樣的想法：「我希望我是個有成就的人，但因為我不是，所以我希望我的伴侶／朋友／子女是。」

最近在讀北京清華大學趙昱鯤教授的新書《無行動，不幸福》，發現了自己其實是個穩定低自尊的人，總是希望自己能結交到一個「完美的女友」，來讓自己感到滿足。

先說在前頭，這並不是一篇過來人的分享，我也並不是一個「成功人士」。我只是一個有心理學背景的作者，所以並沒有比各位更優秀，只是期望透過這樣的書寫，能把我對這本書的想法、觀點，分享給各位。

很久很久以前，我曾經受《泛科學》的邀約，去談了「脆弱高自尊」的講題。沒想到過了多年，會看到一本書如此細膩的介紹穩定高自尊、不穩定高自尊（脆弱高自尊）、穩定低自尊、不穩定低自尊的類別，以及如何讓自己得到比較好過的情緒與信念。

四種自尊的樣貌，哪一種比較符合你？

先談一下四種自尊可能會有的樣貌。

穩定低自尊

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