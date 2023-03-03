TNL+ 2023/03/03,
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【影評】《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》：漫威最失敗的電影，還不如去看《西遊記大結局之仙履奇緣》

【影評】《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》：漫威最失敗的電影，還不如去看《西遊記大結局之仙履奇緣》
Photo Credit: 漫威影業

我們想讓你知道的是

《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》絕對要顛覆三觀，比想像中更不精彩，連難看的《奇異博士2：失控多重宇宙》都可以碾壓。故事雜亂怪異，節奏詭異拖衍，打鬥平淡老套，笑點無趣老派，連音樂也很復古，量子世界變成特效卡通化，作品非常粗暴生硬沒有新意，再一次經歷那番熟悉的冒險，令人越看越膩，宛如超級低配版《死侍》，雖然說《死侍》其實已經是漫威電影宇宙中的低配版本了。

身為Marvel漫威電影宇宙（MCU）第五階段的先鋒作品，《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的劇情設計踉蹌、節奏奇怪詭異，電腦特效浮誇，與前兩集《蟻人》、《蟻人與黃蜂女》的步調有著明顯差異，讓《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》成為評價極為兩端的作品，也讓漫威電影宇宙的後續發展有了隱憂。

《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》時間設定於終局之戰的三年後，蟻人史考特的女兒凱西已經長大成為一位美少女，也繼承了老爸蟻人的科學頭腦，還研發出通往量子領域的量子衛星，意外將史考特一家人傳送到神秘宇宙，旅程途中卻遇到了擁有控制時間及改變現實能力的「征服者康」，進而展開一場瘋狂探險。

源自漫威宇宙第四階段以來的多元宇宙基調，在不同的平行時空中就有三位「征服者康」，分別是不朽者、拉瑪—圖康、猩紅百夫長康，是漫威漫畫中力量相當強大的康。隨著《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》中征服者康的出現，顯示接下來康會現身在漫威電影中，成為復仇者對手，並在《復仇者聯盟：康之王朝》中有場大戰，是漫威宇宙在這個階段的最終大魔王。

《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的劇情有著承先啟後的任務，繼薩諾斯後最強反派征服者康（們）及「康理事會」霸氣登場，也接續處理了第三、四階段殘存的隱患，飾演征服者康的強納森梅傑斯（Jonathan Majors）的演出，也獲得了許多影評、觀眾的高度讚賞。國外也有影評人認為「《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》絕對是漫威最怪的作品，但這是好事！影片做了很多瘋狂的嘗試。」

只是從《奇異博士2：失控多重宇宙》、《雷神索爾：愛與雷霆》到《黑豹2：瓦干達萬歲》，漫威第四階段的評價已經連崩三部，由保羅路德（Paul Rudd）主演的《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》在影評網站已快成為MCU中評價最低的電影，就連漫威粉觀眾也不太捧場，第二周票房就比首周下跌了82％，如此巨大的票房跌幅，無疑是對漫威電影宇宙的重大警訊。

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Photo Credit: 漫威影業
《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》劇照

但看《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》絕對要顛覆三觀，比想像中更不精彩，連難看的《奇異博士2：失控多重宇宙》都可以碾壓。故事雜亂怪異，節奏詭異拖衍，打鬥平淡老套，笑點無趣老派，連音樂也很復古，量子世界變成特效卡通化，作品非常粗暴生硬沒有新意，再一次經歷那番熟悉的冒險，令人越看越膩，宛如超級低配版《死侍》，雖然說《死侍》其實已經是漫威電影宇宙中的低配版本了。

此外，電影特效及美術都很初級（真的要再三強調），動作場面完全不刺激（還要再強調一次），征服者康被設定為讓人身心畏懼且極具說服力的反派，然而隨著劇情的深入，許多重要方面都表現得相當不足，不知道反派強在哪，又為啥要征服世界，再加上漫威一貫缺乏真實感的特效風格，連續幾部MCU看下來，實在會讓人產生厭倦感，堪稱是漫威最失敗的電影。

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