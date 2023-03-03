【影評】《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》：漫威最失敗的電影，還不如去看《西遊記大結局之仙履奇緣》
我們想讓你知道的是
《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》絕對要顛覆三觀，比想像中更不精彩，連難看的《奇異博士2：失控多重宇宙》都可以碾壓。故事雜亂怪異，節奏詭異拖衍，打鬥平淡老套，笑點無趣老派，連音樂也很復古，量子世界變成特效卡通化，作品非常粗暴生硬沒有新意，再一次經歷那番熟悉的冒險，令人越看越膩，宛如超級低配版《死侍》，雖然說《死侍》其實已經是漫威電影宇宙中的低配版本了。
身為Marvel漫威電影宇宙（MCU）第五階段的先鋒作品，《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的劇情設計踉蹌、節奏奇怪詭異，電腦特效浮誇，與前兩集《蟻人》、《蟻人與黃蜂女》的步調有著明顯差異，讓《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》成為評價極為兩端的作品，也讓漫威電影宇宙的後續發展有了隱憂。
《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》時間設定於終局之戰的三年後，蟻人史考特的女兒凱西已經長大成為一位美少女，也繼承了老爸蟻人的科學頭腦，還研發出通往量子領域的量子衛星，意外將史考特一家人傳送到神秘宇宙，旅程途中卻遇到了擁有控制時間及改變現實能力的「征服者康」，進而展開一場瘋狂探險。
源自漫威宇宙第四階段以來的多元宇宙基調，在不同的平行時空中就有三位「征服者康」，分別是不朽者、拉瑪—圖康、猩紅百夫長康，是漫威漫畫中力量相當強大的康。隨著《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》中征服者康的出現，顯示接下來康會現身在漫威電影中，成為復仇者對手，並在《復仇者聯盟：康之王朝》中有場大戰，是漫威宇宙在這個階段的最終大魔王。
《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的劇情有著承先啟後的任務，繼薩諾斯後最強反派征服者康（們）及「康理事會」霸氣登場，也接續處理了第三、四階段殘存的隱患，飾演征服者康的強納森梅傑斯（Jonathan Majors）的演出，也獲得了許多影評、觀眾的高度讚賞。國外也有影評人認為「《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》絕對是漫威最怪的作品，但這是好事！影片做了很多瘋狂的嘗試。」
只是從《奇異博士2：失控多重宇宙》、《雷神索爾：愛與雷霆》到《黑豹2：瓦干達萬歲》，漫威第四階段的評價已經連崩三部，由保羅路德（Paul Rudd）主演的《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》在影評網站已快成為MCU中評價最低的電影，就連漫威粉觀眾也不太捧場，第二周票房就比首周下跌了82％，如此巨大的票房跌幅，無疑是對漫威電影宇宙的重大警訊。
但看《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》絕對要顛覆三觀，比想像中更不精彩，連難看的《奇異博士2：失控多重宇宙》都可以碾壓。故事雜亂怪異，節奏詭異拖衍，打鬥平淡老套，笑點無趣老派，連音樂也很復古，量子世界變成特效卡通化，作品非常粗暴生硬沒有新意，再一次經歷那番熟悉的冒險，令人越看越膩，宛如超級低配版《死侍》，雖然說《死侍》其實已經是漫威電影宇宙中的低配版本了。
此外，電影特效及美術都很初級（真的要再三強調），動作場面完全不刺激（還要再強調一次），征服者康被設定為讓人身心畏懼且極具說服力的反派，然而隨著劇情的深入，許多重要方面都表現得相當不足，不知道反派強在哪，又為啥要征服世界，再加上漫威一貫缺乏真實感的特效風格，連續幾部MCU看下來，實在會讓人產生厭倦感，堪稱是漫威最失敗的電影。
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。