2023/03/15,
健康

鞋子穿太緊小心造成「甲溝炎」，不想拔指甲有其他治療方式嗎？

鞋子穿太緊小心造成「甲溝炎」，不想拔指甲有其他治療方式嗎？
Photo Credit: Shutterstock/達志影像

我們想讓你知道的是

甲溝炎的發生是多重因素環環相扣的，最常見的是穿太緊的鞋子導致趾甲變形，例如：尖頭皮鞋或高跟鞋，就會因擠壓造成趾甲變形；而常接觸過敏原或刺激性物質，例如：美髮業者、家庭主婦（夫）、務農者或園藝工作者等，經常接觸髒水或清潔劑，導致指甲和肉間的薄模消失，細菌就會長驅直入，進而造成甲溝發炎。

文：林郁敏（NOW健康）

許多人為了美觀或工作關係，時常需要穿高跟鞋或皮鞋一整天，長期下來出現腳趾頭腫痛、趾甲邊緣發紅的狀況，很可能是罹患了俗稱的「凍甲」的甲溝炎。除了腳趾頭又紅又腫、一走路就刺痛外，更嚴重的話，還可能讓人寸步難行，嚴重影響生活品質。

造成甲溝炎的原因眾多，最常見於這些工作者

三軍總醫院皮膚科主任洪誌聰表示，甲溝炎顧名思義就是指甲溝周圍發炎，依照發炎時間來看，分為急性甲溝炎和慢性甲溝炎2種，發炎時間少於6周稱為急性甲溝炎，超過6周就是慢性甲溝炎。另外，若依照發炎程度來區分，輕微發紅腫脹為輕度，當有化膿水的情形就是中度發炎。當已經長出肉芽增生組織時，就算是重度的情況了，不同階段會有不一樣的治療方式。

甲溝炎的發生是多重因素環環相扣的，最常見的是穿太緊的鞋子導致趾甲變形，例如：尖頭皮鞋或高跟鞋，就會因擠壓造成趾甲變形；而常接觸過敏原或刺激性物質，例如：美髮業者、家庭主婦（夫）、務農者或園藝工作者等，經常接觸髒水或清潔劑，導致指甲和肉間的薄模消失，細菌就會長驅直入，進而造成甲溝發炎。

洪誌聰主任指出，灰指甲患者也是甲溝炎高危險群，灰指甲會使指甲變厚，造成指甲變形成倒U形狀，這樣的變形會增加甲溝炎發生機率。還有一種是指甲剪得太短或過度修剪的嵌甲症，導致指甲旁邊的皮膚受傷，進而讓細菌有機可乘。另外，有在服用標靶治療藥物的人，甲溝炎則是其藥物副作用之一。

依照不同程度做治療，拔指甲恐讓甲溝炎復發

甲溝炎常伴隨細菌感染，若不適症狀影響日常生活，務必前往醫院就醫治療。還處在輕度等級時，可使用外用抗生素藥膏，例如：優碘或含有chlorhexidine的消毒藥水，可抗菌、殺菌；若到了化膿中度發炎階段，醫師則會透過切開引流把膿水擠出，並搭配口服抗生素藥物來治療。

洪誌聰主任進一步說明，如果指甲是因變形造成嵌甲，以往的治療多半是將指甲拔除，讓指甲重新生長，但在長出過程中，很可能又會再重新插到甲床肉，讓甲溝炎再度復發。現在則可選擇指甲矯正術，利用記憶金屬將倒U型趾甲扳平且回復正常，能減少甲溝炎再次發生。

兩種指甲矯正術，解決指甲變形問題

記憶金屬矯正器有兩種，一種是黏貼式指甲矯正器，另一個是記憶金屬指甲矯正器，患者可與醫師討論後做選擇。指甲矯正器藉由鐵絲的拉扯力量減少指甲變形，再重新嵌回甲肉邊緣，基本上算是治本的方式，是直接從指甲形狀下去改變，並非從單純指甲移除做處裡。簡單來說，就像是牙齒矯正透過記憶金屬，藉由拉扯的力量使牙齒歸位，指甲矯正術就是用同樣的原理，讓變形的指甲慢慢回復到正常狀態。

洪誌聰主任強調，要特別注意的是，急性發炎期或肉芽仍腫痛的情況下，無法放置矯正器，必須先用藥物治療消腫後，再放置矯正器做治療；另一個狀況則是有嚴重捲甲時，因鐵絲無法改善過於嚴重的捲甲問題，所以也不適合執行指甲矯正。

透過日常護理預防甲溝炎，發現症狀應積極就醫

洪誌聰主任提醒，雖然治療甲溝炎不用再拔指甲，可以透過指甲矯正術幫助指甲恢復正常的生長位置，但透過日常護理避免甲溝炎發生更加重要。若生活中需經常接觸清潔劑或化學藥品，請務必配戴手套；同時盡量減少過度修剪指甲，避免傷及指甲四周的正常皮膚，以免造成傷口和細菌性感染等問題。

此外，也要減少吸手指等動作，避免口腔細菌跑到指甲內部；避免過度撕下指甲四周乾燥的皮膚，才能免於傷口感染。另外，如果已經發生指甲變形、嵌甲等情況，建議選擇指甲矯正術，讓指甲恢復正常形狀，同時也能避免再次復發。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九


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