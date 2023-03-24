睫毛滋養液小心暗藏禁用的前列腺素衍生物，用錯恐發炎又掉毛！

文：游庭語（NOW健康）

擁有濃密捲翹的睫毛，一顰一笑之間散發超強魅力，這是許多女生的願望。不過皮膚科醫師趙昭明提醒，部分號稱可以促進睫毛增生的產品添加藥物，如長期使用，容易引發接觸性皮膚炎、毛囊炎，甚至掉睫毛。

使用滋養液每人效果不同，嚴重反而況掉睫毛

「讓你的短睫毛，變成扇子睫毛，又翹又長，變成電眼美女......」

購物廣告宣傳文案誘人，一名年輕女性在使用睫毛營養液後，睫毛似乎變長、變濃密，但沒多久眼瞼發癢、眼皮泛紅。

趙昭明指出，門診中經常收治類似個案，在使用所謂的睫毛營養液之後，眼睛周圍出現問題，有人狂掉睫毛，有人引發接觸性皮膚炎，有些則是毛囊炎，眼瞼發炎、毛孔阻塞。趙昭明提醒，部分睫毛膏，以及宣稱可滋養、增長睫毛的保養品，可能暗藏禁用的前列腺素衍生物（Prostaglandin analogs）成分，很容易引發皮膚異常。

食藥署表示，含有前列腺素衍生物成分的藥水可用來治療青光眼等眼疾，部分患者使用之後，發現睫毛變長、濃密，進而被核准為治療睫毛稀疏的藥品，因含藥品成分，必須列入管制。

常見成分也未有明確科學證實，慎選產品勿輕信誇大廣告

依照現行規定，未經中央主管機關公告或核准得使用於化粧品中的成分，皆不得添加於化粧品，若產品標榜或強調具有睫毛生長的效果，涉違反《化粧品衛生安全管理法》相關規定，業者將面臨懲處。

至於一般市售睫毛滋養液，多含胺基酸、維生素或精華液等成分，透過塗抹於睫毛根部，宣稱可減少脫落，間接使睫毛變得濃密，但目前並沒有明確科學證據證實其效果。

趙昭明提醒，民眾在購買化粧品時，慎選來源清楚、標示完整的產品，且不要輕信誇大的廣告宣傳。在使用睫毛膏後，務必徹底卸妝，以免引發眼瞼發炎。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航