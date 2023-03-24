2023/03/24,
健康

睫毛滋養液小心暗藏禁用的前列腺素衍生物，用錯恐發炎又掉毛！

睫毛滋養液小心暗藏禁用的前列腺素衍生物，用錯恐發炎又掉毛！
Photo Credit: Shutterstock/達志影像

我們想讓你知道的是

擁有濃密捲翹的睫毛，一顰一笑之間散發超強魅力，這是許多女生的願望，不過，皮膚科醫師趙昭明提醒，部分號稱可以促進睫毛增生的產品添加藥物，如長期使用，容易引發接觸性皮膚炎、毛囊炎，甚至掉睫毛。

文：游庭語（NOW健康）

擁有濃密捲翹的睫毛，一顰一笑之間散發超強魅力，這是許多女生的願望。不過皮膚科醫師趙昭明提醒，部分號稱可以促進睫毛增生的產品添加藥物，如長期使用，容易引發接觸性皮膚炎、毛囊炎，甚至掉睫毛。

使用滋養液每人效果不同，嚴重反而況掉睫毛

「讓你的短睫毛，變成扇子睫毛，又翹又長，變成電眼美女......」

購物廣告宣傳文案誘人，一名年輕女性在使用睫毛營養液後，睫毛似乎變長、變濃密，但沒多久眼瞼發癢、眼皮泛紅。

趙昭明指出，門診中經常收治類似個案，在使用所謂的睫毛營養液之後，眼睛周圍出現問題，有人狂掉睫毛，有人引發接觸性皮膚炎，有些則是毛囊炎，眼瞼發炎、毛孔阻塞。趙昭明提醒，部分睫毛膏，以及宣稱可滋養、增長睫毛的保養品，可能暗藏禁用的前列腺素衍生物（Prostaglandin analogs）成分，很容易引發皮膚異常。

食藥署表示，含有前列腺素衍生物成分的藥水可用來治療青光眼等眼疾，部分患者使用之後，發現睫毛變長、濃密，進而被核准為治療睫毛稀疏的藥品，因含藥品成分，必須列入管制。

常見成分也未有明確科學證實，慎選產品勿輕信誇大廣告

依照現行規定，未經中央主管機關公告或核准得使用於化粧品中的成分，皆不得添加於化粧品，若產品標榜或強調具有睫毛生長的效果，涉違反《化粧品衛生安全管理法》相關規定，業者將面臨懲處。

至於一般市售睫毛滋養液，多含胺基酸、維生素或精華液等成分，透過塗抹於睫毛根部，宣稱可減少脫落，間接使睫毛變得濃密，但目前並沒有明確科學證據證實其效果。

趙昭明提醒，民眾在購買化粧品時，慎選來源清楚、標示完整的產品，且不要輕信誇大的廣告宣傳。在使用睫毛膏後，務必徹底卸妝，以免引發眼瞼發炎。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。