睫毛滋養液小心暗藏禁用的前列腺素衍生物，用錯恐發炎又掉毛！
我們想讓你知道的是
擁有濃密捲翹的睫毛，一顰一笑之間散發超強魅力，這是許多女生的願望，不過，皮膚科醫師趙昭明提醒，部分號稱可以促進睫毛增生的產品添加藥物，如長期使用，容易引發接觸性皮膚炎、毛囊炎，甚至掉睫毛。
文：游庭語（NOW健康）
擁有濃密捲翹的睫毛，一顰一笑之間散發超強魅力，這是許多女生的願望。不過皮膚科醫師趙昭明提醒，部分號稱可以促進睫毛增生的產品添加藥物，如長期使用，容易引發接觸性皮膚炎、毛囊炎，甚至掉睫毛。
使用滋養液每人效果不同，嚴重反而況掉睫毛
「讓你的短睫毛，變成扇子睫毛，又翹又長，變成電眼美女......」
購物廣告宣傳文案誘人，一名年輕女性在使用睫毛營養液後，睫毛似乎變長、變濃密，但沒多久眼瞼發癢、眼皮泛紅。
趙昭明指出，門診中經常收治類似個案，在使用所謂的睫毛營養液之後，眼睛周圍出現問題，有人狂掉睫毛，有人引發接觸性皮膚炎，有些則是毛囊炎，眼瞼發炎、毛孔阻塞。趙昭明提醒，部分睫毛膏，以及宣稱可滋養、增長睫毛的保養品，可能暗藏禁用的前列腺素衍生物（Prostaglandin analogs）成分，很容易引發皮膚異常。
食藥署表示，含有前列腺素衍生物成分的藥水可用來治療青光眼等眼疾，部分患者使用之後，發現睫毛變長、濃密，進而被核准為治療睫毛稀疏的藥品，因含藥品成分，必須列入管制。
常見成分也未有明確科學證實，慎選產品勿輕信誇大廣告
依照現行規定，未經中央主管機關公告或核准得使用於化粧品中的成分，皆不得添加於化粧品，若產品標榜或強調具有睫毛生長的效果，涉違反《化粧品衛生安全管理法》相關規定，業者將面臨懲處。
至於一般市售睫毛滋養液，多含胺基酸、維生素或精華液等成分，透過塗抹於睫毛根部，宣稱可減少脫落，間接使睫毛變得濃密，但目前並沒有明確科學證據證實其效果。
趙昭明提醒，民眾在購買化粧品時，慎選來源清楚、標示完整的產品，且不要輕信誇大的廣告宣傳。在使用睫毛膏後，務必徹底卸妝，以免引發眼瞼發炎。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。