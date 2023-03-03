談《日麗》「同志片」爭議：華麗辭藻堆出來的駢文就能稱作影評嗎？
我們想讓你知道的是
我向來以寫作能引起爭議或共鳴為動力。前陣子我寫了關於《日麗》的影評，確實有點挑釁。「同志片」三字在標題，我們都知道可能引起爭議。而作為一個男同志，從小到大聽人罵「偏差」的次數，大概跟被早餐店老闆娘叫「帥哥」無異。面對這個雞爪也能捧成雞腿，每部電影都值四到五顆星，無差評的藝文評論環境，想到就又好笑又好氣。明明這圈子產值那麼低，結果大家還要互相排擠。更慘的是整個圈子多數人寫不出新意，品質良莠不齊也沒人在乎沒人理。
文：蘇致亨
我向來以寫作能引起爭議或共鳴為動力。前陣子我寫了關於《日麗》的影評（以下文字跟這沒關係，無雷請放心），確實有點挑釁。「同志片」三字在標題，我們都知道可能引起爭議。最後文章刊在BIOS monthly，而BIOS monthly的編輯放行，是因為我們都覺得還算有「狡辯」的道理。
這篇純粹借題發揮，但勢必會害不少人掃到颱風尾，我就在前面先say sorry。我希望的只是人人皆平等，有意見就攤開來談，互相漏氣求進步，追求整體評論環境共好而已。
希望電影評論的圈子，不要檯面上只看得見同溫層取暖按讚，轉身背地要不盤算著看這廝哪天跌落神壇，不然就是在限友文把別人罵得難聽到像被狗幹。
大家都說台灣人是考試機器。那我就考試引導教育，試擬以下考題，一起想想有沒有邏輯漏洞或想像力太狹隘的問題。
第一大題：複選題（30%）
1. 請問下列哪些可以稱為「英國電影」？
（A）由英國導演執導的電影
（B）主角有英國人的電影
（C）劇情主要發生在英國的電影
（D）帶著「英倫風情」的電影
2.在你心目中，什麼叫做「同志電影」？
（A）由同志導演執導的電影
（B）主角有同性戀的電影
（C）一定會出現男男或女女親熱場景的電影
（D）任何帶著「酷兒叛逆精神」的電影
執導《日麗》的導演是一位英國同志，說《日麗》是「英國片」沒問題，卻覺得說《日麗》是「同志片」很失禮？我們對「同志片」或「酷兒電影」的想像未免也太限定。
雖然我其實很M，蠻開心有人露出「好啦，我知道你是有道理，但我還是不舒服，所以我抗議」的神情。代表我算有成功踩到線挑釁。不然以前不同意者好像也不會出來酸兩句，都是關起門來罵，或是完全冷處理。
有其他意見願意聊，才能刺激再思考，才算是整個社群「互相漏氣求進步」的共好。而且，大家越不爽這種「歪讀影評」，反而越能突顯《日麗》的好。
《日麗》好在成功讓觀眾把觀影經歷，賦予非常私人且濃郁的意義，像由不得別人隨便玷污的私有品。我都感動到忍不住想回郁可唯翻唱的〈獨家記憶〉，希望haters聽了能消消氣。
只是這也有脈絡問題。在我的影評出來前，不只台灣，甚至英語世界絕大多數的公開正式影評，都跟這「酷兒」解讀相異。此前，也沒看見有同性戀出來罵說，你們怎麼可以阻斷我往這裡想的可能性（氣氣氣）。
結果，只是一兩篇影評，我們這種佔所有影評不過百分之五的觀點，突然就變「霸權」，被說怎麼能任意「扼殺」其他觀眾詮釋的可能性。欸，先殺人的喊救命？未免太小家子氣。這現象也蠻體現邊緣者站出來捍衛權益時會碰到的問題。
有人說，才不是這樣，是因為你的影評寫得像我們的記憶都不算數，而且你用電影導演的生命經歷去推論她／他的創作意圖，所以我才不爽！所以我才生氣！所以我才會說你這是「三流人」寫的那種「最low」的影評！這種「歪讀」取徑簡直偏差離譜到不行，抗議！
作為一個男同志，從小到大聽人罵「偏差」的次數，大概跟被早餐店老闆娘叫「帥哥」無異。面對這個雞爪也能捧成雞腿，每部電影都值四到五顆星，無差評的藝文評論環境，想到就又好笑又好氣。明明這圈子產值那麼低，結果大家還要互相排擠。
更慘的是整個圈子多數人寫不出新意，品質良莠不齊也沒人在乎沒人理，到最後就是每個人無論生理年紀，都難免提早出現要被淘汰的中年危機。
第二大題：閱讀測驗（30%）
我寫影評，底線就是要把電影看仔細。所以，我也期待別人評我的影評，請先看清：這人是看見什麼，論點是什麼，用哪些證據——文本內的細節，文本外的次要論據，各自佔多少重要性。
我難道有把導演生辰八字查出來排命盤觀落陰？我難道有寫說，天啊怎麼大家都北七，眾人皆醉我獨醒，這個才叫標準答案阻斷其他人以其觀影經驗自由詮釋的可能性？我本無名無姓，何苦把我說成影評界習近平。
有一種常見批評，是說這一切都是「腦補」。蠻諷刺的，電影之所以能是動態影像的基礎，難道不就是視覺暫留下的「腦補」？每個人本來就會在心中有屬於自己的「腦補」方式。我從頭到尾寫作的最終目的，都不是要回頭去確認創作者的意圖。
妹妹我是第一屆九年一貫出來的，不是什麼聯考時代下，覺得凡事都有標準答案的僵化生物。我們在做的，也就只是書寫出屬於自己的「歪讀」。難道這也有什麼錯誤？難道都2023年了還要叫大家不要再給我打分數？
再一種常見批評，說這種以外圍蛛絲馬跡逼人「出櫃」的追尋，就像把人類情感的朦朧與複雜歸咎於單一成因。有誰會不知道事件跟情緒的偶然與複雜？
雖然我自己確實也不斷自我懷疑，像我這種「柯南式的偵探」，做出的事，是不是就跟任何八卦媒體想逼人出櫃一樣暴力？但我想作為一個男同志，我一直有警覺這種倫理和美學問題。
這種事真的就跟所有地獄哏笑話一樣，論幽默或傷害與否的那條線，常存乎技巧和原心。我的文字或許不小心流露剁剁逼人的威脅性，但是我的初衷，也只是想讓不同生命經驗的人，能對彼此的苦難有多點同理而已。
我當然知道只寫些風花雪月朦朧美，能讓看什麼都只停在「感受派」的多數觀眾最有共鳴。畢竟多數人就是只有個feeling，渴望看見別人能用更美的文字，幫忙表達自己所感受到的情緒。
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
我們想讓你知道的是
總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料