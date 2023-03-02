「菲律賓有事等同台灣有事」？為何小馬可仕上任後開始親美遠中
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菲律賓總統小馬可仕去年6月上任後，一改前總統杜特蒂的外交主軸，在美中對抗下，菲律賓立場開始明顯傾斜美國。學者翁俊桔指出，隨著中國在南海的擴張明顯，菲律賓社會民意上反中情緒濃，因此小馬可仕必須順應民意，展現對中強硬立場
日本前首相安倍晉三生前曾說過「台灣有事等同日本有事」，而最近菲律賓與中國在南海的局勢也相當緊張，那對相當臨近菲律賓的台灣能說，是否「菲律賓有事等同台灣有事」也能成立呢？
本集《阿峇卡巴東南亞電台》訪問專研菲律賓政治的東海大學工業工程與經營資訊學系兼任副教授翁俊桔，了解菲律賓總統小馬可仕在去年6月上任後，一改前總統杜特蒂的外交主軸，在美中對抗下，菲律賓立場開始明顯傾斜美國。
翁俊桔強調，前菲總統杜特蒂並不反美，杜特蒂主要是抨擊歐巴馬政府，認定其掃毒政策過於侵犯人權而被激怒。翁俊桔指出，實際上在杜特蒂卸任前，也開始對中國在南海問題上展現強硬態度，因為在菲律賓憲法層面上，南海主權問題無法談判，必須有所回應。
進入小馬可仕時期後，隨著中國在南海的擴張明顯，菲律賓社會民意上反中情緒濃，因此小馬可仕必須順應民意，開始展現對中國強硬的立場。翁俊桔表示，近日中國海警船對菲律賓船員發射軍事級鐳射光事件，就是中國對菲律賓加強與美關係的警告，為不示弱，小馬可仕才召見中國駐菲大使黃溪連。
另一方面，菲律賓除了加強與美國的關係，在對日關係上也有很大進展，如菲律賓正討論讓和日本加入菲美在南海的聯合巡邏行動，小馬可仕2月12日訪問日本首相岸田文雄時，雙方也表示兩國會加強防務合作。翁俊桔指出，南海是日本的「生命水域」，南海航線的安全是攸關日本切身的利益，而且日本也是菲律賓的重要經濟夥伴，因此才會更進一步加強與菲律賓的合作。
最後，關於台菲關係的部分，在台灣有約20萬的菲律賓移工，因此台海局勢也牽動著菲律賓。翁俊桔表示，儘管過去廣大興事件影響兩國關係，如今看來已影響不大的，但在2016年的南海仲裁案方面，台菲還是有法律上的衝突，如該裁決認定台灣控制的太平島是岩礁而非島，對台灣能否宣稱擁有200海浬的經濟海域就有直接影響。
翁俊桔指出，台菲的外交現況至少是不會倒退的，因為在有「共同敵人」的情況，以及台灣維持親買立場下，台菲兩國還是可以維持穩定的互動關係。不過翁俊桔也提醒，無論是誰當菲律賓總統，也不可能改變「一中政策」的立場，台灣加強與菲律賓的關係，不意味可以將菲律賓當作「抗中保台」的工具，對菲關係「維持現狀」是最好的方式。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21