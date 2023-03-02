2023/03/02,
印太

「菲律賓有事等同台灣有事」？為何小馬可仕上任後開始親美遠中

「菲律賓有事等同台灣有事」？為何小馬可仕上任後開始親美遠中

我們想讓你知道的是

菲律賓總統小馬可仕去年6月上任後，一改前總統杜特蒂的外交主軸，在美中對抗下，菲律賓立場開始明顯傾斜美國。學者翁俊桔指出，隨著中國在南海的擴張明顯，菲律賓社會民意上反中情緒濃，因此小馬可仕必須順應民意，展現對中強硬立場

日本前首相安倍晉三生前曾說過「台灣有事等同日本有事」，而最近菲律賓與中國在南海的局勢也相當緊張，那對相當臨近菲律賓的台灣能說，是否「菲律賓有事等同台灣有事」也能成立呢？

本集《阿峇卡巴東南亞電台》訪問專研菲律賓政治的東海大學工業工程與經營資訊學系兼任副教授翁俊桔，了解菲律賓總統小馬可仕在去年6月上任後，一改前總統杜特蒂的外交主軸，在美中對抗下，菲律賓立場開始明顯傾斜美國。

翁俊桔強調，前菲總統杜特蒂並不反美，杜特蒂主要是抨擊歐巴馬政府，認定其掃毒政策過於侵犯人權而被激怒。翁俊桔指出，實際上在杜特蒂卸任前，也開始對中國在南海問題上展現強硬態度，因為在菲律賓憲法層面上，南海主權問題無法談判，必須有所回應。

進入小馬可仕時期後，隨著中國在南海的擴張明顯，菲律賓社會民意上反中情緒濃，因此小馬可仕必須順應民意，開始展現對中國強硬的立場。翁俊桔表示，近日中國海警船對菲律賓船員發射軍事級鐳射光事件，就是中國對菲律賓加強與美關係的警告，為不示弱，小馬可仕才召見中國駐菲大使黃溪連。

另一方面，菲律賓除了加強與美國的關係，在對日關係上也有很大進展，如菲律賓正討論讓和日本加入菲美在南海的聯合巡邏行動，小馬可仕2月12日訪問日本首相岸田文雄時，雙方也表示兩國會加強防務合作。翁俊桔指出，南海是日本的「生命水域」，南海航線的安全是攸關日本切身的利益，而且日本也是菲律賓的重要經濟夥伴，因此才會更進一步加強與菲律賓的合作。

最後，關於台菲關係的部分，在台灣有約20萬的菲律賓移工，因此台海局勢也牽動著菲律賓。翁俊桔表示，儘管過去廣大興事件影響兩國關係，如今看來已影響不大的，但在2016年的南海仲裁案方面，台菲還是有法律上的衝突，如該裁決認定台灣控制的太平島是岩礁而非島，對台灣能否宣稱擁有200海浬的經濟海域就有直接影響。

翁俊桔指出，台菲的外交現況至少是不會倒退的，因為在有「共同敵人」的情況，以及台灣維持親買立場下，台菲兩國還是可以維持穩定的互動關係。不過翁俊桔也提醒，無論是誰當菲律賓總統，也不可能改變「一中政策」的立場，台灣加強與菲律賓的關係，不意味可以將菲律賓當作「抗中保台」的工具，對菲關係「維持現狀」是最好的方式。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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