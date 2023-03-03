中國兩會將推動「黨政機構改革」，習近平背後的盤算是什麼？
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中共當局宣佈又要進行機構改革，而且是習近平親自動員部署。政治學者鄧聿文指出，中國黨政系統確實需要大刀闊斧的改革，但習近平有個「心病」，他唸唸不忘黨的領導，要把黨統領一切在機構設置中予以體現，這使得機構改革變味，不是削弱而是重新強化了黨政不分，以黨代政的後果。
文：鄧聿文（政治評論員、獨立學者中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）
剛結束的中共20屆二中全會，審議《黨和國家機構改革方案（草案）》。但是會議公報只是強調這次機構改革的重要性，同意把方案的部分內容按照法定程序提交週日舉行的兩會討論，沒有更多內容，外界對這次機構改革改什麼一頭霧水。
事實上，要不是在二中全會前的政治局會議突然冒出二中全會重點審議機構改革問題，人們根本不會料到習近平又要對黨政部門動大手術了，輿論把對兩會關注的焦點放在人事上，今年是新政府組成之年，雖然二十大的權力班子已確定，但李強的新政府到底由什麼人組成，還是有些看頭的。
而對所謂機構改革，習上台後進行過兩輪，分別是2013的政府機構調整和2018年的黨政機構改革。後一次動靜非常大，也是先有一個改革方案，然後在兩會討論部署，重組了多個部門，新設了多個機構。這使得外界以為那次機構改革過後，在習時代，應該不會再有大動作的機構改革了。
所以輿論對當局宣佈又要進行機構改革，而且習近平親自動員和部署，第一反應是，習又想折騰出什麼幺蛾子？這次機構改革和以往改革包括18年的那次，有個很大不同，就是保密工作做得好，在當局公佈消息前，外界不知道有這回事，而過去這類事在官方正式公佈前，消息早就滿天飛，具體裁撤或成立什麼機構，基本上沒有秘密可言。但此次當局在政治局會議前沒有透露半點風聲。
然而這並非是好事，因為政府機構改革沒有什麼值得可保密的。提前讓公眾知情，並參與討論，雖然他們的意見並不會被當局吸收，可至少可以看作一種公眾參與。而現在的做法，是剝奪了民眾的知情權，讓他們無法就此發表意見。這從一個側面反映在習統治的下半場，當局對民眾戒備日深，借用一句俗語，防火防盜防百姓。
此次機構改革的兩個導向
雖然二中全會沒有透露更多的機構改革內容，但在消息出來後，還是有港台媒體放出風聲，說當局要將國安部、公安部劃出國務院，成立內務委員會，這兩個強力部門劃歸內務委員會管理。敏感者馬上覺察到習是不是要學蘇聯做法，為警察擴權，打著國家安全的旗號，以後可以隨意逮捕人？也有傳言要成立安全和統一委員會。
到底如何改，新設什麼機構，恐怕要到兩會方案公佈後才知道。但在中共和民主黨派舉行的民主協商會上，官媒對此的報導還是能夠讓外界窺探出一鱗半爪。
根據報導，習在講話中指出，中共二十大對深化黨和國家機構改革作出重要部署，在深化金融體制改革，完善黨中央對科技工作統一領導的體制，改善政府職責體系和組織結構，完善黨中央決策議事協調機構，改善機構編制資源配置，推進以黨建引領基層治理，加強混合所有制企業、非公有制企業黨建工作，理順行業協會、學會、商會黨建工作管理體制等方面提出明確要求。
換言之，這大概會是此次機構改革的著力點，尤其涉及的金融領域、科技領域以及政府組織結構這幾塊，會是機構改革的重點。二中全會公報也提到，要深化重點領域機構改革，那麼金融、科技、安全可能就是這樣幾個重點領域，因此，設立金融工委、科技工委、內務委員會等是大有可能的。
習的這段話也為外界指出了當局此次機構改革的兩個導向，即加強黨中央的集中統一領導，推進國家治理體系和治理能力的現代化。後者最早在2013年18屆三中全會提出，以後成為中共的施政目標方向，也是13年、特別是18年機構改革的指導思想之一。另一指導思想是所謂的黨統領一切，這兩者是18年和這次機構改革的導向。習要求黨政機構的設置及其職能配置必須體現這兩個導向，在它們的指引下推進機構改革。
簡單回顧18年那次機構改革，在中央層面，組建了正國級的國家監察委員會和副國級的中央全面依法治國委員會、中央審計委員會和中央教育工作領導小組共四個機構，並將中央全面深化改革領導小組、中央網路安全和訊息化領導小組、中央財經領導小組、中央外事工作領導小組改為委員會；在國務院層面，除了將職能相近的部門合並同類項，也新設了退役軍人事務部、國際發展合作署、國家醫療保障局和國家移民管理局等部門。
如果這次再設中央金融工委、中央科技工委、中央內務委員會以及統領行業協會、學會、商會黨建工作的什麼中央領導小組，應該一點也不奇怪。國務院這邊，也非常有可能新設和裁併一些部門。
習近平發動這次機構改革的真實出發點
中國的黨務和政務系統，很長時間來機構臃腫，疊床架屋，職能錯配，人浮於事，不適應社會經濟的發展和要求，確實需要大刀闊斧的改革。
過去40多年，據統計中央部門進行了5次改革，分別在1982年、1988年、1993年、1999年、2018年；國務院則是每5年進行一次機構改革，分別在1982年、1988年、1993年、1998年、2003年、2008年、2013年、2018年，共8次。
不能說這些改革沒有完全起到效果，但看起來沒有走出精簡後再膨脹，膨脹後又精簡的怪圈，否則為何要頻繁進行機構改革？尤其習時代的兩次改革，本來推進國家治理體系和治理能力的現代化，理念非常好，方向也很對，按照這個理念和方向設立黨政機構，配置政府職能，對促進社會經濟的發展會起到很大推動作用。
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
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全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
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- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21