入籍前需先通過英語測驗？新加坡反對黨公民入籍提案在議會引辯論

據新加坡媒體《亞洲新聞台》報導，本週一新加坡內政部（Home Affairs）進行議會時，反對黨領袖畢丹星（Pritam Singh）建議，外籍人士申請入籍新加坡時，應加入英文能力測驗作為評斷標準。

隸屬於工人黨的畢丹星表示，隨著總生育率降至1.05的歷史新低，新公民的加入對新加坡的未來將變得更加重要，並質疑現今新加坡在引進新公民時的標準以及人口數據不夠公開、透明。

「我們希望是那些真正了解新加坡、並欣然接受新加坡生活方式的人留下；我們希望那些真的渴望生活在新加坡的人可以留下」他說，並強調不歡迎不想住定居在新加坡的新公民。

「他們只是覬覦新加坡護照的便利性，並貪圖新加坡可以為他們的資產提供一個安全的環境。」

畢丹星以瑞士為例，聲稱瑞士有非常具體的移民資格的審核程序，可以證明申請人是否「成功融入」該國家。就一般入籍來說，申請人須在瑞士久居超過10年以獲得永久居留許可。在審查入籍資格時，申請人還須能夠回答有關瑞士地理、歷史、政治和社會等問題。畢丹星也指出最新的新加坡人口普查顯示，英語為48.3%的新加坡常住人口最常使用的語言，較10年前增長了15.1%，因此測驗欲入籍的申請人是否精通英語，可以成為判斷新公民是否能夠良好融入新加坡的標準之一。

針對畢丹星的主張，通訊及新聞部長兼內政部第二部長楊莉明楊莉明（Josephine Teo）對英文測驗的作用表示疑慮，尤其許多入籍申請者可能是不熟悉英語的外籍配偶。楊莉明表示，雖然移民局也會考量申請人融入新加坡社會的程度，但並不會實施入籍測驗或面談，因為「所有測試都會有所缺陷」。

她反駁，瑞士入籍考試的題目很容易在網路上找到，反而使測試變得沒有鑑別度，大規模進行測試也會佔用國家資源。

「相反，我們多方考量申請人與新加坡社會融合的程度，例如與新加坡人的家庭關係、居住時間長短、申請人是否在新加坡的國立學校學習或完成國民服役，評估標準包含其經濟貢獻、資格和年齡等。」

楊莉明也表示，大多數永久居留權和公民身份的申請人都擁有在新加坡長居的經驗，特別是如果他們曾在當地工作過，擁有一定水平的英語能力不足為奇，而那些不精通英語的人，很可能是其他永久居民的配偶。此外，針對畢丹星對於現今審查標準不夠透明的質疑，楊莉明也回應，如果公開評估公民申請的詳細標準，可能會被用來誇大申請人的成功機會。

「我們不會透露詳細標準，也不會透露我們的永久居民和新公民的具體人口資訊，因為這些信息可能會被其他人誤解或濫用，以激起國內外的敏感性。」

雖然楊莉明的回覆顯示新加坡近期內並不會將英語能力作為入籍的標準，但畢丹星的提議在新加坡社群獲得不少討論，據《新加坡獨立報》的報導，部分新加坡人表示，可以設計像雅思（IELTS）一樣的強制性考試，程度不會太困難；而另一些人則表示，這項提議將是一項重要的政策，可以防止新移民未來因語言障礙而形成不適應的可能性。

「新加坡式英語」的推動者Gwee Li Sui更在個人臉書上表示，如果真的要增設語言測試，比起英語，反而應要將「新加坡式英語」作為入籍測試的項目。

「新加坡式英語」以英語為基礎，並融合馬來語、華語、泰米爾語和福建語等多種語言的影響，同時也反映了新加坡人口的多元組成。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒