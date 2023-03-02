入籍前需先通過英語測驗？新加坡反對黨公民入籍提案在議會引辯論
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新加坡反對黨領袖提議將英文測驗加入新公民的入籍標準，而內政部第二部長楊莉明對此則表示針對欲入籍的申請人，新加坡移民局不會實施任何入籍測驗或面談，因為「所有測試都會有所缺陷」。
據新加坡媒體《亞洲新聞台》報導，本週一新加坡內政部（Home Affairs）進行議會時，反對黨領袖畢丹星（Pritam Singh）建議，外籍人士申請入籍新加坡時，應加入英文能力測驗作為評斷標準。
隸屬於工人黨的畢丹星表示，隨著總生育率降至1.05的歷史新低，新公民的加入對新加坡的未來將變得更加重要，並質疑現今新加坡在引進新公民時的標準以及人口數據不夠公開、透明。
「我們希望是那些真正了解新加坡、並欣然接受新加坡生活方式的人留下；我們希望那些真的渴望生活在新加坡的人可以留下」他說，並強調不歡迎不想住定居在新加坡的新公民。
「他們只是覬覦新加坡護照的便利性，並貪圖新加坡可以為他們的資產提供一個安全的環境。」
畢丹星以瑞士為例，聲稱瑞士有非常具體的移民資格的審核程序，可以證明申請人是否「成功融入」該國家。就一般入籍來說，申請人須在瑞士久居超過10年以獲得永久居留許可。在審查入籍資格時，申請人還須能夠回答有關瑞士地理、歷史、政治和社會等問題。畢丹星也指出最新的新加坡人口普查顯示，英語為48.3%的新加坡常住人口最常使用的語言，較10年前增長了15.1%，因此測驗欲入籍的申請人是否精通英語，可以成為判斷新公民是否能夠良好融入新加坡的標準之一。
針對畢丹星的主張，通訊及新聞部長兼內政部第二部長楊莉明楊莉明（Josephine Teo）對英文測驗的作用表示疑慮，尤其許多入籍申請者可能是不熟悉英語的外籍配偶。楊莉明表示，雖然移民局也會考量申請人融入新加坡社會的程度，但並不會實施入籍測驗或面談，因為「所有測試都會有所缺陷」。
她反駁，瑞士入籍考試的題目很容易在網路上找到，反而使測試變得沒有鑑別度，大規模進行測試也會佔用國家資源。
「相反，我們多方考量申請人與新加坡社會融合的程度，例如與新加坡人的家庭關係、居住時間長短、申請人是否在新加坡的國立學校學習或完成國民服役，評估標準包含其經濟貢獻、資格和年齡等。」
楊莉明也表示，大多數永久居留權和公民身份的申請人都擁有在新加坡長居的經驗，特別是如果他們曾在當地工作過，擁有一定水平的英語能力不足為奇，而那些不精通英語的人，很可能是其他永久居民的配偶。此外，針對畢丹星對於現今審查標準不夠透明的質疑，楊莉明也回應，如果公開評估公民申請的詳細標準，可能會被用來誇大申請人的成功機會。
「我們不會透露詳細標準，也不會透露我們的永久居民和新公民的具體人口資訊，因為這些信息可能會被其他人誤解或濫用，以激起國內外的敏感性。」
雖然楊莉明的回覆顯示新加坡近期內並不會將英語能力作為入籍的標準，但畢丹星的提議在新加坡社群獲得不少討論，據《新加坡獨立報》的報導，部分新加坡人表示，可以設計像雅思（IELTS）一樣的強制性考試，程度不會太困難；而另一些人則表示，這項提議將是一項重要的政策，可以防止新移民未來因語言障礙而形成不適應的可能性。
「新加坡式英語」的推動者Gwee Li Sui更在個人臉書上表示，如果真的要增設語言測試，比起英語，反而應要將「新加坡式英語」作為入籍測試的項目。
「新加坡式英語」以英語為基礎，並融合馬來語、華語、泰米爾語和福建語等多種語言的影響，同時也反映了新加坡人口的多元組成。
新聞來源：
- Pritam Singh advocates for English test in Singapore citizenship, PR applications（亞洲新聞台）
- English test proposal for new citizens sparks debate in Singapore Parliament, along with calls to disclose origin data （The Online Citizen Asia）
- Make Singlish tests mandatory for new citizens, not English — Gwee Li Sui, Singlish doyen（新加坡獨立報）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
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全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21