藍營從不願真心面對這段歷史，才是二二八事件永遠紛擾不能平息的原因
我們想讓你知道的是
「我們都道歉了活動也辦了，不然還想怎樣？人就別活在過去，要往未來看……」，在他們心中，二二八的道歉與紀念會只是一個過場的儀式或形式，完全不明白歷史事件的前因後果、台灣人在白色恐怖中心理的創傷，更別說對台灣民主的戕害。
過去，我目睹過一位統派「學者」刻意以「反民逼官」的觀點，解讀二二八事件爆發的因果關係，他的所有觀點來自於中共官方文獻與國民黨參與者的回憶錄，或許不知道這就是典型的歸納謬誤；還有個藍營檯面上政治人物反問，「要求轉型正義的太陽花世代，你們何嘗經歷過白色恐怖？」，或許此人不清楚自己這種說法充滿了偏見。
不客氣地說，前述膚淺的觀點簡直無視口述歷史與史學方法論的價值，按這些人的邏輯，任何研究歷史事件的專家學者都必須擁有「在場證明」，所以不存在重建史實與歷史現場的必要與可能，這種論點根本荒謬可笑。
沒想到，最近藍營人士為了轉移輿論對蔣萬安「市長道歉說」的質疑，類似的說詞又出現在言論市場。
許多藍營人士說法，完全不明白歷史事件的前因後果
前立委宣稱傷亡人數只有千人，而且「外省人多於本省人」；北市議員說將提案台北市明年起停辦官方二二八追思會，這不只是對所有亡者真正的尊重，也能從此杜絕政治極端份子與投機者，年年消費；現任立委表示呼籲全民還有受難家屬，放下過去的哀怨、過去的不幸事件，繼續往前看。
這些說法除了欠缺歷史反省態度外，也代表了稀釋加害者責任的潛意識。在他們眼中，反正外省人死的比較多，究竟誰才是受害者其實很難說，可能搞錯了兩者之間的邏輯因果關係，是「獨裁政體」採取殖民手段剝削戰後台灣經濟與人民的生存權利，在巨大民怨下爆發了衝突，在國家機器鎮壓與騷動過程中造成平民傷亡，豈能忽視始作俑者？
至於主張停辦的論調，把所有責任推卸給「政治極端份子」與「投機者」，這種說法除了替蔣萬安的道歉身分解圍外，甚至打算為明年的紀念大會來個釜底抽薪的解套，我想這才是最投機與極端的政治作為吧？我相信這位議員不僅沒有研究過二二八與白色恐怖的歷史，甚至沒看過《悲情城市》或《流麻溝十五號》這類電影，這樣輕率的發言只是驗證了自己對歷史的無知。
至於那位現任立委的口吻，背後的語境就是「我們都道歉了活動也辦了，不然還想怎樣？人就別活在過去，要往未來看……」。這種高高在上或事不關己的姿態，就是一副「不在場」的僥倖心理，在他們心中二二八的道歉與紀念會只是一個「過場的儀式或形式」，完全不明白這個歷史事件的前因後果，以及台灣人在白色恐怖中心理的創傷，更別說對台灣民主的戕害。
查緝私菸，只是壓死駱駝的最後一根稻草
日本所治理下的台灣，不論就人民的教育程度、識字率、經濟發展以及地方自治與參與政治的範圍，的確都較文明與進步於國民黨政府治理下的中國地區。
一個是前現代的威權政體，且歷經多年內戰與艱苦的對日戰爭；一個則是典型的殖民模式，除了具備初步的工業化條件外，殖民母國已經移植或複製法制與秩序的基本輪廓。即便如此，在國民政府接收之初，台人對於「祖國」仍有莫名的憧憬與期待，即便有點陌生與遙遠，然而「打敗心中與生活中那個統治權威，一定擁有讓人期待的原因」，這是多數台人在1945年的心情。
陳儀在接收前即為「台灣調查委員會」的委員，再加上蔣介石看中他多年治閩的經驗，且福建省主席任內也曾受邀訪台，因此為國府所謂「知台派」之典範，固為接收治台的首選。
然而陳儀治閩期間的民生社會主義模式頗有爭議，其所主導的「行政長官公署制」在台人眼中無異於日本的總督府制，再加上國府接收的軍隊與公務人員素質低劣且紀律敗壞、陳儀剛愎固執且識人不明導致貪污盛行、因國共內戰之故台灣經濟惡化通貨膨脹嚴重、台籍菁英與外省官員地位與待遇顯著落差等。
這些複雜的政經因素不僅造成心理上的巨大相對剝奪感，同時也勾起台人對於日本的殖民情節，這對接收者來說，無異又是一道難以跨越的社會鴻溝，然而國民黨高層渾然不知，過去如此，現在大抵如此。
當社會的矛盾走到臨界值時，其所蘊藏的能量將會劇烈的爆發，查緝私菸只是壓死駱駝的最後一根稻草罷了，蔣萬安會把事件歸咎於查緝私菸，就意味他對歷史認識的膚淺與表面。
二二八事件不是悲劇的結束，而是開始
在二二八爆發前夕，上海外媒以「台灣退後五十年」為題，警告「五個月後，台灣可能是中國的愛爾蘭」；《紐約時報》的報導更反應了台灣彼時的民心：「假如來一次民選，台灣人第一是選美國，第二是選日本」。何以台灣對於國府統治由期待轉變為絕望，實在值得深思。
對台灣而言，二二八事件的爆發並不是一個悲劇的結束，而是國民黨遂行白色恐怖統治的開始。這不僅成為黨外運動反國民黨與推動民主化的來源，也是本土化與台獨論述的重要基礎。
必須注意的是，對於許多外省族群而言，卻實存在著尷尬的「在場」與「缺席」的問題。因為除了當年的接收者，對多數1949年隨國府撤退來台的外省人而言，二二八事件是個陌生的場景，昔日國民黨政權往往以「共匪騷動下的民變」作為官方的解釋，後來深藍的「官逼民反」的說法又存在某種政治切割關係。
正因為當時的領政者從不願意真心面對這段歷史，只要有機會就想稀釋責任或置換角色，才是二二八事件永遠紛擾不能平息的原因。
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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