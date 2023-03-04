美國商會：台灣是全球第四大威士忌市場，為何美國波本想打入卻面臨挑戰？

文：Nic Rogers（在中國有超過7年的工作經驗，主要服務於上海美國商會。他當前在夏威夷大學馬諾阿分校攻讀全球經營管理碩士學位，給予他在台北工作和進修的機會。他是各種威士忌的忠實愛好者）

譯：張瑞邦（Tucker Chang）

去（2022）年，結束在台北七天的防疫隔離後，我急需一杯小酒來為一周的隔離解憂。我在Google地圖中搜尋「威士忌酒吧」，隨即跳出各種琳瑯滿目的選項，且每間酒吧都累積數百條的評價，獲得四星以上的店家亦不在少數。

在我告訴朋友我對威士忌在台發展的榮景感到滿意後，幾位友人自豪地告訴說：「台灣是全球第四大威士忌市場！」充分顯示了台灣人對威士忌的喜愛，而台灣美國商會的工商雜誌TOPICS，於2015年刊登關於蘇格蘭威士忌的「台灣蓬勃發展的威士忌市場」一文中也得出相似的結論。

那篇文章發表迄今八年來，台灣威士忌市場不斷穩健成長，根據蘇格蘭威士忌協會的說法表示，台灣當前已在蘇格蘭威士忌進口銷售額中名列全球第三。

獨特的稅收規範創造非常可觀的投資回報空間，給予釀酒商充分理由在台灣建立業務。台灣烈酒進口稅是按酒精濃度及容量徵收，而非根據酒類的價位計算，這不僅能為消費者提供更實惠的酒類商品，更能激勵釀酒商產銷優質的酒款。事實上，蘇格蘭威士忌品牌靠著廣銷高檔酒款，在台灣成功賺取比其他出口市場更豐厚的利潤。

台灣受眾對高檔單一麥芽蘇格蘭威士忌的偏愛與日俱增，但美國威士忌的製造商卻難以在台灣市場占一席之地。根據美國農業部的調查報告顯示，美國出口商的威士忌供應量，僅占台灣進口需求的2%，蘇格蘭威士忌的占比則高達92%，連威士忌產量低於美國的日本也享有4%的份額。

為何美國威士忌品牌難以撼動台灣酒類市場呢？其中原因與美國酒商長期忽略台灣威士忌愛好者有關。相反地，蘇格蘭品牌則一直不遺餘力地耕耘台灣市場。

在台北擁有三間酒吧餐廳、同時也是《尋找屬於自己的12使徒：因威士忌而美好的探索之旅》一書作者的林一峰，認為蘇格蘭品牌對台灣的高度關注的確屬實。「蘇格蘭威士忌品牌在台灣投入了大量資金。」林一峰如此說道，並補充表示蘇格蘭品牌相當重視培養市場。林一峰以單一麥芽蘇格蘭威士品牌「百富」（Balvenie）為例，該品牌為許多酒吧老闆及員工提供為期六個月的威士忌培植課程。

「我的員工過去兩年來一直是業界的佼佼者，因此他們受邀前往位於蘇格蘭的百富威士忌酒廠參觀。」

「上個月我也分別兩次受邀，所以我已經安排好明年2趟蘇格蘭的行程，蘇格蘭現在就像我的第二個故鄉。」林一峰如此說。

身兼琺鈉生活公司（Vana Living）負責人、麥格瑞（Mackmyra）瑞典單一麥芽威士忌台灣總代理的喬洛濱（Robin Johansson），則無懼台灣人對蘇格蘭威士忌的偏愛。喬洛濱認為：「台灣人思想非常開放，他們願意嘗試新的美食及飲品。」但他也指出：「若僅憑口頭介紹商品就想說服台灣民眾購買，其實相當困難，你必須穩紮穩打、從底層做起，提供機會讓人們品嚐你的威士忌。」

作者提供 瑞典麥格瑞威士忌台灣總代理喬洛濱表示，品酒對於說服顧客購買新品牌的酒款至關重要

為了將麥格瑞引進台灣市場，喬洛濱的團隊在產業博覽會上展售該酒廠的威士忌，同時舉辦相關的銷售活動。喬洛濱的第一批客人，是經由數場VIP貴賓專屬餐敘品酒會，品嚐到麥格瑞威士忌的商務人士。這些與會者在聽完麥格瑞酒廠的故事、並品味完該款威士忌帶來的餘韻後，通常會選購數箱，將裝瓶的威士忌作為迎賓酒禮，或變成自己認真工作後的犒賞。

麥格瑞威士忌的銷售額約有三分之一是由資深專業人士貢獻，但35至45歲的青壯年市場，也隨著該年齡層對探索新事物的渴望而不斷增長。喬洛濱認為，台灣的消費者對於酒品的瞭解頗深，比起價格，購買者通常更在乎酒的品質。因此，即時掌握在地品酒者的興趣面向是成功的關鍵。

「有故事很重要，且資訊提供越充足越好。」喬洛濱表示。以麥格瑞的AI:01 Intelligens配方為例，麥格瑞利用微軟的演算法技術從大數據中讀取麥格瑞不同配方的銷售數據、客戶回饋等資料，然後在機器建構模型後，推薦出最能滿足特定目標客戶需求的穀物配方及生產技術，AI:01 Intelligens從而誕生。

AI:01 Intelligens的吸睛故事為麥格瑞迎來亮眼的開局，再搭配上麥格瑞威士忌辛香、受人喜愛的富饒風味，麥格瑞在台灣的威士忌庫存很快就被搶購一空。喬洛濱現在已準備向台灣消費者介紹該項人工智慧所調配出的第二種配方。

瑞典是全球「威士忌遊戲」中的新手玩家，而麥格瑞更是瑞典在地的小型酒廠，它的成功對於渴望進軍台灣市場的威士忌生產商，無疑是個振奮人心的故事。僅管美國對威士忌遊戲的運作並不陌生，但美國威士忌製造商恐須依循與麥格瑞相似的市場策略，才有機會在台灣市場立足。

供應量的挑戰

採用北美在地的穀物釀造是美國威士忌的獨特之處，例如美國波本（Bourbon）威士忌至少需含有占總原料51%以上的玉米，才能稱作波本威士忌；裸麥威士忌（Rye whiskey）則須使用占比51%以上的北美黑麥釀造，方能符合該款威士忌的成分要求。這些獨特的穀物在不同比例的大麥、小麥調和之下為美國威士忌注入了更甜潤的產地風味，以及更為順滑悠長、濃郁飽滿的口感。