美國商會：台灣是全球第四大威士忌市場，為何美國波本想打入卻面臨挑戰？
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美國波本和裸麥威士忌若想在台灣市場與蘇格蘭威士忌爭雄，必須得到資金充裕的品牌全力培養市場，以及克服熟成年份、品牌、酒款品質的偏見。若以市場對日本威士忌的那般熱潮洶湧為前車之鑒，若願意投入時間和努力，台灣將會是一個充滿無窮前景的市場。
文：Nic Rogers（在中國有超過7年的工作經驗，主要服務於上海美國商會。他當前在夏威夷大學馬諾阿分校攻讀全球經營管理碩士學位，給予他在台北工作和進修的機會。他是各種威士忌的忠實愛好者）
譯：張瑞邦（Tucker Chang）
去（2022）年，結束在台北七天的防疫隔離後，我急需一杯小酒來為一周的隔離解憂。我在Google地圖中搜尋「威士忌酒吧」，隨即跳出各種琳瑯滿目的選項，且每間酒吧都累積數百條的評價，獲得四星以上的店家亦不在少數。
在我告訴朋友我對威士忌在台發展的榮景感到滿意後，幾位友人自豪地告訴說：「台灣是全球第四大威士忌市場！」充分顯示了台灣人對威士忌的喜愛，而台灣美國商會的工商雜誌TOPICS，於2015年刊登關於蘇格蘭威士忌的「台灣蓬勃發展的威士忌市場」一文中也得出相似的結論。
那篇文章發表迄今八年來，台灣威士忌市場不斷穩健成長，根據蘇格蘭威士忌協會的說法表示，台灣當前已在蘇格蘭威士忌進口銷售額中名列全球第三。
獨特的稅收規範創造非常可觀的投資回報空間，給予釀酒商充分理由在台灣建立業務。台灣烈酒進口稅是按酒精濃度及容量徵收，而非根據酒類的價位計算，這不僅能為消費者提供更實惠的酒類商品，更能激勵釀酒商產銷優質的酒款。事實上，蘇格蘭威士忌品牌靠著廣銷高檔酒款，在台灣成功賺取比其他出口市場更豐厚的利潤。
台灣受眾對高檔單一麥芽蘇格蘭威士忌的偏愛與日俱增，但美國威士忌的製造商卻難以在台灣市場占一席之地。根據美國農業部的調查報告顯示，美國出口商的威士忌供應量，僅占台灣進口需求的2%，蘇格蘭威士忌的占比則高達92%，連威士忌產量低於美國的日本也享有4%的份額。
為何美國威士忌品牌難以撼動台灣酒類市場呢？其中原因與美國酒商長期忽略台灣威士忌愛好者有關。相反地，蘇格蘭品牌則一直不遺餘力地耕耘台灣市場。
在台北擁有三間酒吧餐廳、同時也是《尋找屬於自己的12使徒：因威士忌而美好的探索之旅》一書作者的林一峰，認為蘇格蘭品牌對台灣的高度關注的確屬實。「蘇格蘭威士忌品牌在台灣投入了大量資金。」林一峰如此說道，並補充表示蘇格蘭品牌相當重視培養市場。林一峰以單一麥芽蘇格蘭威士品牌「百富」（Balvenie）為例，該品牌為許多酒吧老闆及員工提供為期六個月的威士忌培植課程。
「我的員工過去兩年來一直是業界的佼佼者，因此他們受邀前往位於蘇格蘭的百富威士忌酒廠參觀。」
「上個月我也分別兩次受邀，所以我已經安排好明年2趟蘇格蘭的行程，蘇格蘭現在就像我的第二個故鄉。」林一峰如此說。
身兼琺鈉生活公司（Vana Living）負責人、麥格瑞（Mackmyra）瑞典單一麥芽威士忌台灣總代理的喬洛濱（Robin Johansson），則無懼台灣人對蘇格蘭威士忌的偏愛。喬洛濱認為：「台灣人思想非常開放，他們願意嘗試新的美食及飲品。」但他也指出：「若僅憑口頭介紹商品就想說服台灣民眾購買，其實相當困難，你必須穩紮穩打、從底層做起，提供機會讓人們品嚐你的威士忌。」
為了將麥格瑞引進台灣市場，喬洛濱的團隊在產業博覽會上展售該酒廠的威士忌，同時舉辦相關的銷售活動。喬洛濱的第一批客人，是經由數場VIP貴賓專屬餐敘品酒會，品嚐到麥格瑞威士忌的商務人士。這些與會者在聽完麥格瑞酒廠的故事、並品味完該款威士忌帶來的餘韻後，通常會選購數箱，將裝瓶的威士忌作為迎賓酒禮，或變成自己認真工作後的犒賞。
麥格瑞威士忌的銷售額約有三分之一是由資深專業人士貢獻，但35至45歲的青壯年市場，也隨著該年齡層對探索新事物的渴望而不斷增長。喬洛濱認為，台灣的消費者對於酒品的瞭解頗深，比起價格，購買者通常更在乎酒的品質。因此，即時掌握在地品酒者的興趣面向是成功的關鍵。
「有故事很重要，且資訊提供越充足越好。」喬洛濱表示。以麥格瑞的AI:01 Intelligens配方為例，麥格瑞利用微軟的演算法技術從大數據中讀取麥格瑞不同配方的銷售數據、客戶回饋等資料，然後在機器建構模型後，推薦出最能滿足特定目標客戶需求的穀物配方及生產技術，AI:01 Intelligens從而誕生。
AI:01 Intelligens的吸睛故事為麥格瑞迎來亮眼的開局，再搭配上麥格瑞威士忌辛香、受人喜愛的富饒風味，麥格瑞在台灣的威士忌庫存很快就被搶購一空。喬洛濱現在已準備向台灣消費者介紹該項人工智慧所調配出的第二種配方。
瑞典是全球「威士忌遊戲」中的新手玩家，而麥格瑞更是瑞典在地的小型酒廠，它的成功對於渴望進軍台灣市場的威士忌生產商，無疑是個振奮人心的故事。僅管美國對威士忌遊戲的運作並不陌生，但美國威士忌製造商恐須依循與麥格瑞相似的市場策略，才有機會在台灣市場立足。
供應量的挑戰
採用北美在地的穀物釀造是美國威士忌的獨特之處，例如美國波本（Bourbon）威士忌至少需含有占總原料51%以上的玉米，才能稱作波本威士忌；裸麥威士忌（Rye whiskey）則須使用占比51%以上的北美黑麥釀造，方能符合該款威士忌的成分要求。這些獨特的穀物在不同比例的大麥、小麥調和之下為美國威士忌注入了更甜潤的產地風味，以及更為順滑悠長、濃郁飽滿的口感。
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
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順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！