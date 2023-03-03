2023/03/03,
印太

為逃離軍政府壓迫緬甸國民出走海外人數大增，當局無預警暫停核發護照達兩個月

為逃離軍政府壓迫緬甸國民出走海外人數大增，當局無預警暫停核發護照達兩個月
在緬甸駐泰國大使館外等候更新護照的緬甸移工。Photo Credit: GettyImages

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一位化名Su Su的民眾向《The Irrawaddy》表示，因不想生活在自政變後不斷惡化的社會、政治和經濟情勢，雖然他是一名無神論者，卻打算以到菩提伽耶旅遊的名義申請護照，預定是從印度再到日本，計畫是留在日本工作。

《Myanmar Now》報導，今年1月2日，33歲的緬甸民眾Chan Myae凌晨4點抵達位於仰光的護照辦公室，現場已有至少200人在排隊，對Chan Myae而言，他獲得了在船上當廚師的資格，因此對取得新護照可說是相當急迫，結果就在等候辦公室開門前，兩名警察出來告訴大家辦公室將關閉的消息。

Chan Myae當時向媒體表示：「他們只說辦公室關門了。當我們詢問原因，他們說不知道，只知道將無限期關閉。」

緬甸政府自1月無預警暫停簽發新護照的服務後，直到本周五才開始重新開放申請。當局稱暫停護照服務主要是為了更新線上系統，讓許多等待出國的民眾束手無策。

自2021年軍事政變以來，由於政治不確定性、經濟衰退和教育需求，不管是出國工作或出國留學的人數都持續在成長。緬甸護照是由內政部簽發，內政部是軍方直接控制的三個部委之一（另兩個為國防部和邊境事務部），直到2014年，若要申請護照都必須到仰光的護照辦公室，2014年後全國各地才開設了17個護照辦公​​室。

目前緬甸護照有效期為五年，分為九種種類最常見的是「旅遊類護照」（Visit Passport，PV），主要用於旅遊和計劃在國外短期逗留的國民，「工作護照」（Job Passport，PJ）則是發給前往國外工作的緬甸公民，另外還有「船員護照」（Seaman Passport，PS）。而自政變以來，PJ護照持有人如果想在緬甸境外工作，則還必須出示海外僱員身份證（OWIC）。

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Photo Credit: GettyImages
2023 年1月7日緬甸駐泰國大使館外， 緬甸移工在排隊等待更新護照。

在暫停核發護照期間，唯一的例外是為預計前往佛教聖地印度菩提伽耶的朝聖者簽發護照，不過過程也須等待將近一個月。一位化名Su Su的民眾向《The Irrawaddy》表示，因不想生活在自政變後不斷惡化的社會、政治和經濟情勢，雖然他是一名無神論者，卻打算以到菩提伽耶旅遊的名義申請護照，預定是從印度再到日本，計畫是留在日本工作。

為躲避軍政府壓迫，許多出走的緬甸國民選擇出走澳洲、加拿大、美國等國，也有數以萬計國民基於諒解備忘錄Memorandum of UnderstandingMOU），因宗教團體、文化交流、船員、海外公務員、境外醫療需求等原因前往泰國、日本、韓國和馬來西亞等國家。

本週三馬來西亞首相安華訪問菲律賓時就表示，已有超過20萬緬甸難民前往馬來西亞，因對馬來西亞造成影響，他呼籲要採取新的方式來說服緬甸執政者們要解決國內衝突。

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Photo Credit: GettyImages
在緬甸駐泰國大使館外等候更新護照的緬甸移工。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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