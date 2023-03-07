2023/03/07,
國際

白羅斯總統盧卡申科出訪中國，是要向普亭說「你不是我唯一的恩人」

白羅斯總統盧卡申科出訪中國，是要向普亭說「你不是我唯一的恩人」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

白羅斯總統盧卡申科訪問中國是不是在執行普亭的命令？《世界報》發表長文加以分析；《法蘭克福匯報》則在巴塞隆納發回報導，稱以華為為代表的中國行動通訊行業，正在那裡高光亮相。

文：德國之聲中文網

《世界報》以「盧卡申科訪華的真正目的」為題開篇便寫道，許多人認為，白羅斯獨裁者盧卡申科（Alexander Lukashenko）訪華是在執行普亭（Vladimir Putin）的任務，其實不然，盧卡申科會晤習近平有著自己的議程。

「乍一看，情況似乎非常明了：普亭的隨從前往北京是為博得主子的歡心。」雖然人們尚不清楚雙方交談的具體內容，但可以肯定盧卡申科此行不僅在於為普亭服務。「白羅斯獨裁者多年來一直在外交上結交更多的夥伴，過去25年裡，他在西方和俄羅斯之間試圖尋求平衡。」對中國而言，白羅斯地處通向歐盟的跳板，「一帶一路」項目的北線就通過該國。

「2019年12月，中國曾向白羅斯發放了約合5億美元的貸款，當時正值俄羅斯與白羅斯之間的矛盾激化，其原因是白羅斯國內抗議反對進一步同俄羅斯融合，而盧卡申科默許了這類抗議。中國的貸款給了白羅斯很大鼓舞，他們希望象過去那樣實施軍事合作。」

「中國曾向盧卡申科提供了仿製美國的悍馬軍車（Humvee），在中方的幫助下，白羅斯自己研發了多管火箭發射器Polonez，但炮彈是中國製造，系統也建立在中國A200遠程火箭炮的基礎上。」

「兩年後的今天，白羅斯經歷了2000年8月對抗議者的血腥鎮壓，其監獄關押了近1500名政治犯。該國事實上參與了烏克蘭戰爭，並再一次受到制裁。潛在的西方夥伴都在遠離盧卡申科，這一背景下，他會對北京提交一份更長的『渴望清單』。除了俄羅斯，中國成了明斯克唯一的夥伴。」

「對中國而言，受到制裁重創的白羅斯不具過高的吸引力，最多在外交方面做出姿態承認台灣是中國的一個省份，以及支持中國的烏克蘭和平計劃。」然而，「去年白羅斯宣佈將加入中國領銜的『上海合作組織』，以及同中國簽署的『戰略全天候夥伴關係』也是盧卡申科向普亭發出的訊號，不論現實怎樣，盧卡申科會告訴克里姆林宮的主人：你不是我唯一的恩人，我還有其他選擇。」

「向拜登樹起中指」

今年，中國有大約150家企業參加了巴塞隆納世界行動通訊大會（MWC），這是世界上最大的行動通訊博覽會。《法蘭克福匯報》觀察到，西方衝出對中國電信產品依賴的願望，在這裡卻感受不到。

「中國人沒有想躲起來，他們在博覽會的佈展佔位便是佐證。在Fira Gran Via展館最顯眼的第3大廳，網路設備供應商中興和手機製造商榮耀互為對角，佔據了重要的十字路口，很多客人都要經過這裡。根據博覽會公佈的官方數據，華為在本次巴塞隆納博覽會期間，在3個展廳佈置了9處展台。這是這家電子巨頭在MWC最大規模的一次登場亮相。」

不過，華為展示的產品同以往相比出現很大變化：

「華為曾希望成為領頭羊的手機產品，已變得微不足道。美國的制裁實際上將華為的手機業務擊成碎片，因此華為本次在巴塞隆納主要展示網路通訊技術，這裡華為的確扮演了重要角色，博覽會期間，華為官宣了5G領域10個新產品和解決方案。而與此同時，歐洲競爭對手被報導的新聞話題卻如『愛立信將在全球裁員8500人』，或者『諾基亞近60年來首次更換企業商標』。」

該文引用分析人士斯坦德（John Strand）的話寫道，「『華為在巴塞隆納行動通訊博覽會高光表現，該是向拜登（Joe Biden）樹起的中指，想顯示，美國的政策對華為在全球的業務沒有影響，其中虛實另當別論』。其實，多年來華為在為美國制裁苦苦地尋求出路，但至少在西班牙，華為可以放心，MWC敞開大門歡迎這位最大的贊助商之一。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀


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