白羅斯總統盧卡申科出訪中國，是要向普亭說「你不是我唯一的恩人」
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白羅斯總統盧卡申科訪問中國是不是在執行普亭的命令？《世界報》發表長文加以分析；《法蘭克福匯報》則在巴塞隆納發回報導，稱以華為為代表的中國行動通訊行業，正在那裡高光亮相。
文：德國之聲中文網
《世界報》以「盧卡申科訪華的真正目的」為題開篇便寫道，許多人認為，白羅斯獨裁者盧卡申科（Alexander Lukashenko）訪華是在執行普亭（Vladimir Putin）的任務，其實不然，盧卡申科會晤習近平有著自己的議程。
「乍一看，情況似乎非常明了：普亭的隨從前往北京是為博得主子的歡心。」雖然人們尚不清楚雙方交談的具體內容，但可以肯定盧卡申科此行不僅在於為普亭服務。「白羅斯獨裁者多年來一直在外交上結交更多的夥伴，過去25年裡，他在西方和俄羅斯之間試圖尋求平衡。」對中國而言，白羅斯地處通向歐盟的跳板，「一帶一路」項目的北線就通過該國。
「2019年12月，中國曾向白羅斯發放了約合5億美元的貸款，當時正值俄羅斯與白羅斯之間的矛盾激化，其原因是白羅斯國內抗議反對進一步同俄羅斯融合，而盧卡申科默許了這類抗議。中國的貸款給了白羅斯很大鼓舞，他們希望象過去那樣實施軍事合作。」
「中國曾向盧卡申科提供了仿製美國的悍馬軍車（Humvee），在中方的幫助下，白羅斯自己研發了多管火箭發射器Polonez，但炮彈是中國製造，系統也建立在中國A200遠程火箭炮的基礎上。」
「兩年後的今天，白羅斯經歷了2000年8月對抗議者的血腥鎮壓，其監獄關押了近1500名政治犯。該國事實上參與了烏克蘭戰爭，並再一次受到制裁。潛在的西方夥伴都在遠離盧卡申科，這一背景下，他會對北京提交一份更長的『渴望清單』。除了俄羅斯，中國成了明斯克唯一的夥伴。」
「對中國而言，受到制裁重創的白羅斯不具過高的吸引力，最多在外交方面做出姿態承認台灣是中國的一個省份，以及支持中國的烏克蘭和平計劃。」然而，「去年白羅斯宣佈將加入中國領銜的『上海合作組織』，以及同中國簽署的『戰略全天候夥伴關係』也是盧卡申科向普亭發出的訊號，不論現實怎樣，盧卡申科會告訴克里姆林宮的主人：你不是我唯一的恩人，我還有其他選擇。」
「向拜登樹起中指」
今年，中國有大約150家企業參加了巴塞隆納世界行動通訊大會（MWC），這是世界上最大的行動通訊博覽會。《法蘭克福匯報》觀察到，西方衝出對中國電信產品依賴的願望，在這裡卻感受不到。
「中國人沒有想躲起來，他們在博覽會的佈展佔位便是佐證。在Fira Gran Via展館最顯眼的第3大廳，網路設備供應商中興和手機製造商榮耀互為對角，佔據了重要的十字路口，很多客人都要經過這裡。根據博覽會公佈的官方數據，華為在本次巴塞隆納博覽會期間，在3個展廳佈置了9處展台。這是這家電子巨頭在MWC最大規模的一次登場亮相。」
不過，華為展示的產品同以往相比出現很大變化：
「華為曾希望成為領頭羊的手機產品，已變得微不足道。美國的制裁實際上將華為的手機業務擊成碎片，因此華為本次在巴塞隆納主要展示網路通訊技術，這裡華為的確扮演了重要角色，博覽會期間，華為官宣了5G領域10個新產品和解決方案。而與此同時，歐洲競爭對手被報導的新聞話題卻如『愛立信將在全球裁員8500人』，或者『諾基亞近60年來首次更換企業商標』。」
該文引用分析人士斯坦德（John Strand）的話寫道，「『華為在巴塞隆納行動通訊博覽會高光表現，該是向拜登（Joe Biden）樹起的中指，想顯示，美國的政策對華為在全球的業務沒有影響，其中虛實另當別論』。其實，多年來華為在為美國制裁苦苦地尋求出路，但至少在西班牙，華為可以放心，MWC敞開大門歡迎這位最大的贊助商之一。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep5：想要闖出夢想自由人生？專家教你活用資金貸款，填滿創業藍圖的關鍵空白！
我們想讓你知道的是
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人抱持著信念與堅持投入其中，本集節目邀請到銀行專家林政澤與創業家蕭上農，和大家分享關於創業籌資與資金管理的實用建議。
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「創業這條路」，同步於官方YouTube和Podcast播出。節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家林政澤，以及不太會料理卻創立食譜網站「愛料理」與科技媒體「INSIDE」的創辦人蕭上農（fOx），一起聊聊創業路上資金與風險控管的大小事。
資金、風險與管理：創業路上永遠的課題
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人懷揣著創業闖蕩的浪漫想像。根據Yes123 2022年9月的《疫情年創業夢想調查》，臺灣創業失敗率高達75%，但想創業的年輕人比例仍高達96%，雖然最終僅有其中約三分之一付諸行動，但仍不免讓人感到好奇，究竟是怎樣的契機，讓他們義無反顧地投入其中？
節目中，身兼「愛料理」與「INSIDE」創辦人的fOx，大方分享他創業的起心動念其實源於對市場脈動的敏銳觀察。「過去20年我都在網路、遊戲產業裡面服務，那時候看到facebook、mobile等網路趨勢崛起，就覺得應該離開去創業，試試這波紅利究竟可以做到什麼程度。」fOx說，「嘗試接案一陣子後，就覺得還是想做個『屬於自己的東西』，才選擇致敬日本已有成熟商業模式的食譜主題，創立『愛料理』這個品牌，然後一直做到現在。」
談到創業過程最大的學習，除了與人為善的處事態度，fOx也強調持續耕耘、多方嘗試的重要性，「因為成功有時的確需要天時地利人和，同一件事情，可能因為執行的時間點不同、搭配的載體媒介不同，而有截然不同的結果」。
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人是英雄，錢是膽：創業資金的籌措與管理
當然，創業除了題目、技術與敢於嘗試的勇氣之外，現實層面的資金問題往往是考驗創業者的第一個關卡。回想草創時的財務經驗，fOx認為資金與財務管理絕對是創業必修的課題，因為在創業過程的不同時間點，創業者需要面對如籌募草創時期的啟動資金、維持公司營運時12-18個月的現金流等不同的財務問題。
不過，當你下定決心投入創業後，就會發現相較於公司營運時的現金流掌控，籌措啟動資金並不如想像中困難。這是因為我們周遭就有許多資源，例如政府會開放計劃資源，提供給有創業意向的年輕朋友們、或是利用銀行貸款等。節目中，來賓政澤也針對個人型事業或副業的中小型創業時，可能接觸到的資金方案進行優勢分析：
- 自籌資金
創業者除了自身存款或穩定收入來源之外，還可能向家人、朋友、信任者（Family、Friend、Fool，3F）籌募款項，此類籌募款項多寡與個人因素（交情深淺、存款多寡）相關，因人而異。
- 政府補助貸款
政府因應政策／社會發展需求，針對特定產業別或人口族群提供補助專案，此類補助可依性質分為「貸款補助」及「資金補助」。貸款補助多半會有利息補貼，對於中小型創業者而言算滿實惠的選擇之一，而資金補助多半直接補助特定金額。政府補助專案申請需確認是否符合資格，辦理流程較複雜，整體會較耗費時間，適合運營穩定、非急迫資金需求的創業者。
- 金融機構貸款
金融機構的貸款可依是否有擔保品分為兩種類別，需要擔保品就如同常見的「房貸」、「保單貸款」等；而不需要擔保品則是「信用貸款」。信用貸款也可依撥款方式分為一次性全額撥付的分期型、或先申請取得貸款額度，後續依個人需求彈性撥款使用的「循環型」，創業者可依個案需求選擇適合的信貸類型。
- 群眾募資
透過募資平台推出方案，直接與消費者進行募資，但群眾募資因為其與群眾直接接觸的特性，讓它有點像是產品雛形的行銷管道、更類似測試市場性的工具。
其中，較特別的是由國泰世華銀行推出的「先核定額度，後彈性撥款」的彈力貸方案，它更類似於一種「訂閱制」的信貸服務，與傳統一次撥付的信用貸款非常不同。「彈力貸2.0全稱為『彈力貸本息攤』，本息攤的意思是每期、每月按比例償還本金（本金利息均攤）」政澤解釋道，「在契約期間內，使用者能彈性地動用和還款，有撥款、有跨日才開始計算利息。妥善運用的話，不只能減少利息支出、還能降低還款壓力，非常適合有資金規劃、但發生臨時性的資金調動需求的創業者。」
談到貸款，主持人芷娟也非常好奇，創業者申請貸款會不會很麻煩？有沒有哪些要注意的地方？政澤坦言，信用貸款既然沒有擔保品，那銀行就會回到「個人」的信用狀況與償債能力進行評估，對此有興趣的讀者可以參考上一集的內容，更認識信用貸款產品的概念。
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找到自己的路，活出理想人生
「如果可以再一次，你還會創業嗎？」面對主持人犀利提問，fOx毫不猶豫地給出肯定答案。因為創業的迷人之處正在於執著自己相信的事物，持續不斷朝目標前進的過程，儘管路途中發現不足的地方，也要透過學習、尋找夥伴一一克服，最終看見idea落地生根，才能感受成就的喜悅。「我覺得創業是一件不錯的事情，」fOx也給每位想創業的聽眾一個誠懇的建議，「但要請大家記得，創業有失敗的、而且要長期努力的部分，這是需要被記住的。」
人生的每個選擇都伴隨著風險，本集節目談的「創業」更是許多人難以抉擇的一大命題，但是如今網路、媒體日漸興盛，人們有越來越多元的方式拓展除了工作本業以外的可能性，資金問題也可以透過如國泰世華銀行彈力貸這樣的貸款商品得到幫助，此時，重點必然回歸每個人的根本──你想要的、需要的是什麼？只要正確的釐清內心的想法，評估風險、善用工具、持續努力，不論是創業、斜槓還是兼職，人人都有實現夢想的機會！
警語：貸款額度最高300萬，貸款利率1.88%起，帳管費最高為新臺幣9,000元(視專案享有不同限時優惠，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準) 。貸款利率之基準日為112年1月3日，係依本行牌告知定儲利率指數季變動或月變動等試算而得，每季或每月依市場行情變動，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準。
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即日起至 4 月 5 日止 ，完成以下兩步驟：
1. 觀看《請支援理財》Ep.5 節目
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-活動截止：2023 年 4 月 5 日 23 時 59 分
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