拜登政府九度對台軍售：提供300枚F-16V掛載飛彈與相關設備，「AGM-88B」與「AIM-120C」有多厲害？
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學者指出，「AGM-88」可以標定地上防空雷達並加以攻擊，能保證作戰飛機的安全，是美軍過去執行防空壓制任務的重要武器，國軍過去都沒有這類型的武器，配備後對解放軍未來在我西部與東部海域防空艦艇的威脅打擊很大。
美國政府於美東時間3月1日宣布，將對台灣出售「AGM-88B」及「AIM-120C-8」2型飛彈，總價值約6億1900萬美元，已進入「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。這是拜登政府任內第九度對台軍售，我國防部表示，本次美方同意供售的2型飛彈，為空軍已完備作戰能力之彈種，可有效應對共軍威脅挑釁。
美國五角大廈宣布對台軍售總數300枚供F-16V掛載飛彈與相關設備，包括100枚「AGM-88B」高速反輻射飛彈、200枚「AIM-120C-8」先進中程空對空飛彈、23枚高速反輻射飛彈訓練導彈、4個「AIM-120C-8」導引段、26個「LAU-129」多用途發射器等。
五角大廈指出，此次軍售武器裝備由美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corporation）、雷神導彈與防務公司（Raytheon Missiles & Defense）為主要承包商；這兩家公司因協助美對台軍售，今年2月被中國列入貿易黑名單。
這次提供的飛彈是什麼？軍售有何重要性？
國防安全研究院副研究員舒孝煌指出，這次提供的飛彈不僅提升空對地的作戰能力，也可提升空對空的作戰能力。其中「AGM-88」高速反輻射飛彈屬於中程空對地飛彈，用於打擊敵方防空系統，可針對各項無線電訊號來源進行攻擊，包括雷達、通訊設備及電磁干擾裝置等。
舒孝煌指出，國軍過去都沒有這類型的武器，「AGM-88」可以標定地上防空雷達並加以攻擊，能保證作戰飛機的安全，是美軍過去執行防空壓制任務（Suppression of Enemy Air Defenses，SEAD）的重要武器。
舒孝煌說，中共解放軍未來可能在我西部與東部海域部署防空艦艇，這些防空艦艇具有強大的對空搜索雷達，都會威脅我空中戰機的安全，如果配備「AGM-88」就可以攻擊或威脅中共地面、水面的防空艦艇，確保作戰飛機的安全。
另外獲得的「AIM-120C-8」先進中程空對空飛彈，舒孝煌指出是最新的型號，射程比原來更長、可提升至160公里。
此飛彈採主動雷達導引，會自己鎖定目標加以攻擊，可搭配我國F-16戰機的「聯合頭盔瞄準系統」，飛行員在頭盔裡的顯示器看到敵人訊號，只要雷達加以標定就可以發射飛彈，不需要調整飛機對準敵方，尤其我空軍戰機已更換新型的AN/APG-83雷達，偵測距離可達更遠，可以更早看到敵人，更早攻擊。
此次軍售的意義，舒孝煌認為可大幅提升我空防能力，但估計中共第一波可能還是飛彈打擊，再來才是海空爭奪，考慮我方機場可能會被第一波攻擊目標，飛機無法升空作戰，所以可能在結構弱點無法改善，除非未來能獲得F35B戰機（可以垂直落地，跑道滑行距離可以大幅縮短100公尺左右，幾乎不用擔心跑道被完全摧毀），或者美國智庫提議運用大量無人機進行台海上空的制空權的爭奪戰，才有可能反劣為勝。
但舒孝煌坦言，F35B美國不可能提供給台灣，因為生產速度太慢，系統還沒完全成熟，美軍服役速度慢，盟國也都在爭取中，台灣要到恐怕也是很久之後的事情，現階段可以考慮下一代空防能力應該怎麼規劃，可能必須將機場等問題納進，也必須納入無人機的運用。
美國五角大廈表示，此次擬議的軍售將協助台灣持續將部隊現代化，強化領空防禦、區域安全，以及與美國「互操作性」的能力，符合美國的國家、經濟和安全利益；除了可以改善台灣的安全，也有助於維持該地區的政治穩定、軍事平衡和經濟發展。五角大廈也強調，擬議出售給台灣的軍武「不會改變該地區的基本軍事平衡。」
我國防部表示，面對中共常態性派遣軍機與無人機襲擾我防空識別區，影響台灣空域行動自由，已對我形成嚴峻的軍事威脅，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表示誠摯的感謝。
國防部指出，本次美方同意供售之2型飛彈，均為空軍已完備作戰能力之彈種，並針對部分功能強化升級，除可有效捍衛領空應對共軍威脅挑釁，亦彰顯我預囤作戰需求強化防衛韌性，備戰而不求戰、自助而後人助之自我防衛決心。
我外交部表示，這是拜登政府今年首度對台軍售，也是任內第九度公開宣布軍售，持續實踐近年來對台軍售常態化的政策，協助我國即時獲取防衛裝備，提升國防戰力。
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核稿編輯：翁世航
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