台師大合作富士通，運用AI感測技術輔助體操選手訓練，多鏡頭3D回放提升觀賽體驗

國立台灣師範大學致力於運動科學研究及競技運動領域，近日校方與日本電子資訊公司富士通合作，導入AI人工智慧，建立體操選手的3D動作資料，除了能輔助選手訓練、比賽外，還能運用在轉播上，提升觀眾的觀賽體驗。

台師大日前與日本富士通合作，把富士通的AI感測技術與骨骼辨識處理技術，建置在台師大體操館，並由日方派遣專業技術人員到台師大，進行14天的技術交流，希望藉由這樣的國際合作契機，達到運動員動作精準分析、智慧場館優化與AI運動科技人才培育的目標。

國科會擴大運動科學研究能量與成果橋接計畫主持人、台師大運動休閒與餐旅研究所教授陳美燕指出，目前這項科技會運用在體操項目上，除了在轉播和觀賽上會運用慢動作影像回放以外，「多鏡頭3D回放系統」會將攝影機架設在機器人平台、放在體操比賽場館，快速產生3D回放片段讓觀眾欣賞。

針對選手訓練的部分，透過科技輔助體操訓練，得以辨識體操運動員的骨骼動作和體操技術，建立運動員動作的即時三維資料和高精確度的運動員肢體動作資料，即時回饋給運動員及教練做修正調整，能減少技術偏差所導致的運動傷害。

Photo Credit：陳美燕提供 子計畫主持人、運動競技學系教授俞智贏說明，教練選手能透過這項科技，更理解規則的準確性，因為體操是透過規則打分數。

6個月線上線下會議，促成台日合作

師大副校長李忠謀表示，上次師大有10名學生進軍東京奧運，其中3位獲得獎牌。為了提升選手競技運動表現，行政院在2022年提出「台灣運動×科技行動計畫」，藉此推動全民運動、帶動我國運動科技產業向上發展，而台師大也希望在其中盡一份心力。

李忠謀指出，本次與富士通合作用科技協助體操的訓練，是計劃下的重點之一。富士通除了把經驗帶來台師大，還協助引進高科技設備、從日本邀請幾位專業技術人員和專家，希望未來有更多機會做跨領域合作。

台灣富士通董事長遊口証回應，很開心有機會把技術貢獻在學校的體育科技上，希望能藉由這樣的科技，在體育選手的培育上更有貢獻。

陳美燕指出，富士通這套AI訓練的系統與平台，過往都是在國際賽事中使用，這是第一次使用在國外的非競技體育場地。

陳美燕表示，富士通在量子運算、AI人工智慧都處於全世界領先地位，雙方歷經長達6個月的線上與實體會議，才促成國際合作研究的開端。日本接下來會有3名技術人員留在台灣一段時間，進行器材環境和相關教育訓練、技術分享。

子計畫主持人、運動競技學系教授俞智贏說明，這次合作有2個部分，第一個部分是教練選手透過產學合作研究，更理解規則的準確性，因為體操是透過規則打分數。而運用動作分析的過程，可以讓選手、教練清楚知道力量是否適當，能提升動作品質。最後，也是希望透過產學合作，來讓台灣體操向國際邁進更大的一步。

Photo Credit：陳美燕提供

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核稿編輯：翁世航