台師大合作富士通，運用AI感測技術輔助體操選手訓練，多鏡頭3D回放提升觀賽體驗
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透過科技輔助體操訓練，得以辨識體操運動員的骨骼動作和體操技術，建立運動員動作的即時三維資料和高精確度的運動員肢體動作資料，即時回饋給運動員及教練做修正調整，能減少技術偏差所導致的運動傷害。
國立台灣師範大學致力於運動科學研究及競技運動領域，近日校方與日本電子資訊公司富士通合作，導入AI人工智慧，建立體操選手的3D動作資料，除了能輔助選手訓練、比賽外，還能運用在轉播上，提升觀眾的觀賽體驗。
台師大日前與日本富士通合作，把富士通的AI感測技術與骨骼辨識處理技術，建置在台師大體操館，並由日方派遣專業技術人員到台師大，進行14天的技術交流，希望藉由這樣的國際合作契機，達到運動員動作精準分析、智慧場館優化與AI運動科技人才培育的目標。
國科會擴大運動科學研究能量與成果橋接計畫主持人、台師大運動休閒與餐旅研究所教授陳美燕指出，目前這項科技會運用在體操項目上，除了在轉播和觀賽上會運用慢動作影像回放以外，「多鏡頭3D回放系統」會將攝影機架設在機器人平台、放在體操比賽場館，快速產生3D回放片段讓觀眾欣賞。
針對選手訓練的部分，透過科技輔助體操訓練，得以辨識體操運動員的骨骼動作和體操技術，建立運動員動作的即時三維資料和高精確度的運動員肢體動作資料，即時回饋給運動員及教練做修正調整，能減少技術偏差所導致的運動傷害。
6個月線上線下會議，促成台日合作
師大副校長李忠謀表示，上次師大有10名學生進軍東京奧運，其中3位獲得獎牌。為了提升選手競技運動表現，行政院在2022年提出「台灣運動×科技行動計畫」，藉此推動全民運動、帶動我國運動科技產業向上發展，而台師大也希望在其中盡一份心力。
李忠謀指出，本次與富士通合作用科技協助體操的訓練，是計劃下的重點之一。富士通除了把經驗帶來台師大，還協助引進高科技設備、從日本邀請幾位專業技術人員和專家，希望未來有更多機會做跨領域合作。
台灣富士通董事長遊口証回應，很開心有機會把技術貢獻在學校的體育科技上，希望能藉由這樣的科技，在體育選手的培育上更有貢獻。
陳美燕指出，富士通這套AI訓練的系統與平台，過往都是在國際賽事中使用，這是第一次使用在國外的非競技體育場地。
陳美燕表示，富士通在量子運算、AI人工智慧都處於全世界領先地位，雙方歷經長達6個月的線上與實體會議，才促成國際合作研究的開端。日本接下來會有3名技術人員留在台灣一段時間，進行器材環境和相關教育訓練、技術分享。
子計畫主持人、運動競技學系教授俞智贏說明，這次合作有2個部分，第一個部分是教練選手透過產學合作研究，更理解規則的準確性，因為體操是透過規則打分數。而運用動作分析的過程，可以讓選手、教練清楚知道力量是否適當，能提升動作品質。最後，也是希望透過產學合作，來讓台灣體操向國際邁進更大的一步。
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核稿編輯：翁世航
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna