布料越髒代表生意越好？日本店家門口懸掛的暖簾背後，有什麼秘密？
我們想讓你知道的是
過去，日本社會對於暖簾的尺寸、設計和外觀都有明確規定，而現在早已沒那麼嚴格，但身為觀光客的我們，還是能從暖簾的樣貌多少得知一些關於店家的資訊。
文：古家萱
到日本旅行時，你是否曾注意過那些被店家懸掛在門口的彩色門簾呢？多數人應該知道，這種短短的門簾被稱作「暖簾」（のれん），是用來阻隔陽光與灰塵、讓外面的人不能輕易窺探到內部狀況的道具。但除了實質上的功能外，暖簾還具有許多象徵性的意義。
暖簾的象徵性意義
在日文中，「暖簾」一詞有時會被拿來當成商業用語，通常可以代表「公司」或「生意」，有不少店家會在暖簾印上商號的名字，用以當做招牌攬客。也因為如此，當店家掛上暖簾，代表的就是現在正在營業中，而當撤下暖簾、或將暖簾打結綁起時，就表示尚未開門，或者是已經結束營業的意思。
在日本，有些弟子會長時間在某間餐館／店鋪拜師學藝，在弟子能獨當一面、獨立出去開店之時，也會被師父允許使用本店的名號，表示他通過了認可，可以傳承這家店的名聲和信譽，這樣子的情況被稱之為「暖簾分け」（分暖簾給弟子）。舉例來說，像是日本知名麵包店「木村屋總本店」，就有分割出去的「札幌木村屋」、「岡山木村屋」等分店。
另外，當一家公司因醜聞而失去信譽或聲譽時，就被稱為「暖簾に傷が付く」（暖簾損壞），而當企業永久停業，則被稱為「暖簾をたたむ」（關閉暖簾）或「暖簾を下ろす」（取下暖簾），由此便可大致了解這項道具對於店家的重要性。
暖簾透露出的店家資訊
過去，日本社會對於暖簾的尺寸、設計和外觀都有明確規定，而現在早已沒那麼嚴格，但身為觀光客的我們，還是能從暖簾的樣貌多少得知一些關於店家的資訊。以老店來說，使用白色暖簾通常是點心店、使用茶色暖簾的是藥舖、藏青色則是布店或者賣酒的店家。
到了現代，暖簾的顏色與材質則演變為店家風格的展現，路邊攤、屋台等便宜又大碗、氣氛喧鬧的店家常使用鮮豔的紅色暖簾，而高級的和食餐廳則偏好使用麻料質感、看起來較為素雅的暖簾。此外，由於顧客無論進出都會經過暖簾的關係，日本坊間也流傳著「暖簾越髒代表店家生意越好，裡頭賣的東西肯定好吃」的說法。
現今也有不少店家會依循四季幫門口的暖簾換季，例如在春夏時節選用較為清爽的顏色，秋冬季節則改為深藍色等看起更為沉穩的暗色。而除了字號名外，也有許多人會在暖簾印上喜歡的圖案，像是可愛的小動物或者經典的日本浮世繪圖樣。
有時候，我們也會在店家的暖簾上看到「春夏秋冬」這樣的字樣。以往我一直以為這只是某種以漢字代表圖案的手法，仔細研究後才發現，這是因為「春夏秋冬」四字在日文的讀音剛好與「不會膩」非常相似，有著讓顧客能天天上門、永遠不會覺得生膩的期待意涵。
能抵擋厄運的空間結界
除了作為營業商號的字號廉使用外，暖簾也時常出現在普通百姓的居家生活空間之中，這是因為它能阻擋灰塵、冷風的特性，被引申為能夠阻擋厄運、提供保護的緣故，因此在某種程度上來說，於房間門口掛上暖簾，就像是為空間設立了結界一般，另人感到相當安心。
下次到日本旅行時，除了欣賞街上美麗的暖簾外，不妨也選一塊喜歡的樣式帶回家，除了能作為伴手禮外，也不失為一種充滿文化意義、具有紀念性質的優良紀念品。
參考資料
本文經every little d授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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核稿編輯：Joanna