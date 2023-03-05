TNL+ 2023/03/05,
心理

阿姆斯特丹啟靈之旅：喝下這一小瓶液體，我真真切切地感受到「祂」來了

阿姆斯特丹啟靈之旅：喝下這一小瓶液體，我真真切切地感受到「祂」來了
荷蘭阿姆斯特丹紅燈區｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

與店員攀談時，我說吃了很多塊大麻蛋糕卻都沒什麼感覺。店員詢問我真正尋求的是什麼？我回答我其實不確定，曾在秘魯嘗試了死藤水，或許希望尋找的是那樣能令我冥想、甚至與神對話的啟靈藥物。店員淺淺一笑，表示他沒有辦法保證我能與神對話，但他有一些不在架上的東西可以跟我分享。喝下那瓶液體大約過了三小時，這時候，「挪」出現了。

編按：本文為作者個人經驗，僅供參考。

防疫逐漸解封後，壓抑了三年的旅行慾望立即滿溢出，於是在過年期間安排了一趟歐洲與以色列的三週旅行，重拾背包客的能量。

三年多前在秘魯亞馬遜叢林薩滿家中的死藤水經歷，閉眼依舊清晰可見，一直以為多年後才會再訪那踏入那樣的領域，然而這次旅行的第一站阿姆斯特丹，竟就重啟奇遇。

我在一個極其詭異的入定狀態與一個神或鬼對話了，而且這次是完整的溝通，有來有往，用一種類似南島語系方言的呢喃。祂在當下我腦海中烙印的戰慄形象是「挪」，所以就稱祂做挪吧。

身為一個精釀啤酒吧的老闆，自己是個代謝極快的特異體質，額頭經常冒汗，喝啤酒非常難醉，總是邊喝邊退掉，不太容易被攝取的東西影響。許久未出走，這次在阿姆斯特丹街頭，心情有些混沌，抱著希望自我覺察的心情，我吃了一塊又一塊的合法大麻蛋糕。

做為一個愛吃蛋糕的人，走一走就可以繼續吃下一塊，就這樣從下午吃到晚上。有一些些暈眩但靈台清明，唯一的疑慮只有熱量太高。一直很想找個地方打坐，而外頭零度實在有些冷，於是我到了街邊的藥草店，準備買最後一塊大麻蛋糕或餅乾回家冥想。

與店員攀談時，我說吃了很多塊蛋糕卻都沒什麼感覺。店員詢問我真正尋求的是什麼？我回答我其實不確定，曾在秘魯嘗試了死藤水，或許希望尋找的是那樣能令我冥想、甚至與神對話的啟靈藥物。

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