《徹底解決溝通問題的說話公式圖鑑》：提案大招「凸顯問題意識」，徹底激發對方解決問題的欲望
我們想讓你知道的是
「凸顯問題意識」型可以指出對方難以用言語表達，或是尚未意識到的潛在問題，透過找出其根本原因，徹底激發對方解決問題的欲望。這樣一來，對方就能明白你所提出的解決方案並非治標不治本的「對症療法」，而是解決問題本質的「原因療法」，迅速提高對方的接受度。
作者：犬塚壯志
繪者：長野美里
「凸顯問題意識」型
關鍵詞句：
「實際上，這個●●的根本原因是■■」
使用時機：
適用於想要通過新提案（解決方案）的簡報或會議，在牽動對方的情緒上具有非常好的使用效果。
- STEP 1 指出目前正在發生的現象（對方的困擾或問題）
- STEP 2 闡明引起這種現象的原因
- STEP 3 挖掘藏在原因之下的根本原因（更深層次的原因）
- STEP 4 表明已開發出消除根本原因的解決方案
- STEP 5 提出透過解決方案而改變的未來願景
解說：提高對方的認同感，讓提案容易通過的模型
「凸顯問題意識」型可以指出對方難以用言語表達，或是尚未意識到的潛在問題，透過找出其根本原因，徹底激發對方解決問題的欲望。這樣一來，對方就能明白你所提出的解決方案並非治標不治本的「對症療法」，而是解決問題本質的「原因療法」，迅速提高對方的接受度。
相似的模型還有「 TAPS」型，不過因為「凸顯問題意識」型主要聚焦於對方的問題意識，因此當對方的問題意識薄弱，或者沒有意識到引發問題的原因時，才會建議使用「凸顯問題意識」型。
架構步驟的說明
- STEP1 「現在●●成為問題了。」
指出目前正在發生的現象（對方的困擾或問題）。以「現在●●成為問題了」之類的句子，直接點明問題所在。
- STEP 2 「這個問題是由▲▲引起的。」
闡明引起這個現象的原因。在這個步驟所闡明的原因必須是「對方隱約意識到問題，但是無法用言語清楚地表達出來」的程度，這一點很重要。要是對方能夠清楚表達、也知道原因為何，那麼使用這個說明方式只會讓對方覺得「這種事我也知道」，因而不太願意繼續聽你說明。
- STEP 3 「其實▲▲的根本原因是■■」
揭露根本原因（更深層次的原因）。在這個步驟所揭露的根本原因，必須是讓對方覺得「雖然完全沒有注意到，但是聽你這麼一說，確實可以接受」的程度。
- STEP 4 「我們想出了解決■■的方法。」
明確地告訴對方，已經研擬出消除根本原因的解決對策。「只要採用這個方法，就會變成 XX」表明只要採用你所提出的解決對策，未來就能有所改變，讓對方在腦海描繪出理想狀態。
架構重點
架構說明內容的重點在於，從現階段明顯的問題切入，並且至少問自己三次「為什麼？」進行深度挖掘，找出潛在的根本原因。
具體示例：
- Step1 由於收貨者不在家，使得物流配送出現無效做工，導致慢性的長工時現象。
- Step2 深究其原因，主要是因為大型物流公司沒有積極投入「提高配送效率」所致。
- Step3 這是因為目前負責配送的配送人員當中，約有七成是個體戶，報酬則是取決於完成配送的件數。
- Step4 本公司為這些配送員開發出「配送效率化 APP」。
- Step5 透過 APP 自動生成理想的配送路線，將配送效率提高約 90％。
書籍介紹
本文摘錄自《徹底解決溝通問題的說話公式圖鑑：史上最完整！以認知科學拆解出80套說話模 再困難都能輕鬆搞定！》，方言文化出版
作者：犬塚壯志
譯者：駱香雅
繪者：長野美里
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當你遇到以下情況時，你是否曾對此感到苦惱？
- 每次溝通時，總覺得彼此在「雞同鴨講」
- 一想到要說服態度強硬的客戶或老闆，就覺得頭超痛！
- 為什麼每次說話大家都get不到我的點？
- 一上台進行簡報，底下的人就開始瘋狂滑手機、沒幾個人在聽
- 被客訴時，明明想解決問題卻總是讓對方更生氣
- 明明不是賣保險、當直銷，但只要一開口馬上就被拒絕！
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna