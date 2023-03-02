美軍可望重返菲律賓蘇比克灣，將牽動南海與台海局勢

文：林柏宏

在中國於南中國海擴張動作不斷，以及台海緊張局勢升高之際，菲律賓官員透露，美軍可能重返昔日在海外的最大軍事基地、位於菲國的蘇比克灣，當地國防工業活動也可望復甦。

不過，觀察人士表示，菲律賓目前的國防工業發展對美國海軍的支援或協助恐有限，美菲擴大安全合作也未必能全力遏止中國在南中國海上的擴張，但卻能因此協防台灣，而民主或西方國家未來也不會全然對中國的擴張行徑讓步，避免北京趁勢改變南中國海或台海現狀。

在中國與菲律賓在南中國海衝突風險升高之際，路透社週二（2月28日）報導，菲律賓駐美國大使何塞·羅穆亞爾德斯（Jose Manuel Romualdez）表示，菲國正與美國進行談判，可能將澳洲與日本納入菲美在南中國海的聯合巡航的行動中。羅穆亞爾德斯表示，澳日兩國希望加入聯合巡航，以確保當地有「行為準則和航行自由」，儘管這個想法仍在討論中。

報導指出，這項舉措是對北京在這個戰略水域活動表示擔憂的另一個跡象。在此之前，中菲關係近期才因一艘中國海警船被指控在南中國海對一艘菲律賓巡邏艇使用軍用級雷射而陷入緊張，菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）並因此召見中國駐菲大使黃溪連，對雷射行為表達「嚴重關切」。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）則在雷射事件後與菲律賓國防部長加維斯（Carlito Galvez）通話，重申華盛頓對菲律賓的支持承諾，討論深化兩國行動合作，包含最近決定恢復在南中國海的聯合海上活動。

不過，《日經亞洲》（Nikkei Asia）上週二（2月21日）一篇報導指出，在北京對南中國海和台海問題上實行更為強硬的政策之際，美國對菲國的支持可能不限於此。

專家：菲國防工業對美海軍幫助有限

菲國蘇比克灣大都會管理局（SBMA）負責人保利諾（Rolen Paulino）對《日經亞洲》說，蘇比克的深水港和其通往南中國海的地理位置，使其成為軍事用途的明顯選項。報導指出，此地昔日的美國國防工業活動可望因此獲得振興、美軍在菲律賓的定期軍事演習也將獲得後勤支持。

小馬可仕於2月稍早同意新增4個軍事基地供美軍使用，儘管美菲均未對外透露新增的基地地點，不過外界猜測，美軍有可能重返戰略地位相當重要的蘇比克灣。

報導表示，去年4月美國博龍資產管理公司（Cerberus）收購位於蘇比克灣、先前破產的韓進（Hanjin）造船廠後，兩國的國防交易進一步擴大，此造船廠重建也被菲國官員視為與美國間的「最大公私合作夥伴關係」。

蘇比克灣大都會管理局官員指出，造船廠計畫恢復修船和造船業務，以滿足美國海軍艦艇、商船和菲律賓船隻的需求。蘇比克灣大都會管理局經理馬格諾（Karen Magno）則說，在此造船廠營運的美國主要國防承包商Vectrus，將提供美軍像是倉庫、帳篷和發電機等定期軍演所需要的物品。

另外，戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲海上透明倡議（Asia Maritime Transparency Initiative）主任波林（Gregory Poling）則對《日經亞洲》說，菲律賓和美國海軍可能與商業營運商簽訂補給、維持和維修服務，這可能讓蘇比克灣「再次成為美軍海軍後勤鏈的重要一環，儘管這將通過與當地民用公司簽訂合約來實現，就像現在在新加坡的情況一樣」。

美菲的防禦合作預期將更為擴大，但菲律賓德拉薩列大學國際研究教授雷納托·德·卡斯楚（Renato De Castro）認為，即便報導描述的情況在未來進一步落實，依目前菲國的國防工業發展來看，短期內對美國海軍的支援或協助恐怕有限。

卡斯楚告訴美國之音：「菲律賓國防工業的當前狀態的本質處於『嬰兒階段』，主要是因為菲律賓武裝部隊的要求主要是反叛亂，所以我們還沒有真正發展出那種類型的國防工業，能夠滿足美國海軍的先進要求。我認為這不會讓我們的國防工業得到顯著發展，主要是因為美國的需求，當然還有菲律賓國防工業目前的能力。所以這是顯著鴻溝。

因此，如果當地情況如報導所述，之後可能會有美國國防承包商進駐，並與菲律賓簽訂合約。 但同樣地，這還需要一些時間（發展菲國國防工業）。 菲律賓國防工業要真正滿足美國海軍的要求，可能還需要好幾年的時間。」

北京會進行經濟報復嗎？

在美中加劇對抗、中菲因海上衝突導致關係緊張的同時，美菲深化軍事聯繫是否將挑動北京敏感神經、甚至再次運用經濟手段，對馬尼拉進行報復，也成觀察人士關注焦點。

中國與菲律賓的經貿合作相當緊密。中國是菲國第一大交易夥伴國、最大進口來源國，也是其第二大出口目的地；另外據中國駐菲律賓大使館消息，在新冠疫情前，2019年來菲的中國遊客數量達176萬人，是菲第二大外國遊客來源國。

然而，中國與菲律賓於2012年，因位於南中國海的斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal，中國稱黃岩島，菲律賓稱帕納塔格礁）主權的爭議，兩國為此出現齟齬，中國當時發出「謹慎考慮赴菲旅遊」的通知；此外，菲律賓於2014年正式將中菲在南中國海的爭議提交國際仲裁後，中國也於同年向國民發出赴菲旅遊警告，一度導致菲國中國遊客人數銳減。