【書評】《The Startup Wife》：當科技逐漸取代宗教，將商業世界元素發揮到極致的警世寓言
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21世紀科技哲學主宰人類思維，科技巨頭統治世界，新創的熱潮從矽谷吹起，並如野火蔓延至全世界。AI預計也會影響往後的文學創作，新生代的英語作家將如何以文學應對科技的鉅變？ 值得拭目以待。
近期關於AI的議題討論得沸沸揚揚，ChatGPT回答人類問題時的精準度令人驚豔，它還會進行過往人類以為電腦無法做到的事情，從事需要創意的藝術創作。這項發明有可能顛覆既有的職業框架，淘汰可自動化的職業，並產生新的職位需求。科技的進步是把雙面刃，若應用得宜，即可提高造福社會；但若使用不當，或許就會造成意想不到的負面影響。在文學創作領域，已經有許多國內外作家針對此議題進行發想，思索科技將如何影響未來世界？
本文要分享的書籍叫做《The Startup Wife》，作者Tahmima Anam是一位中生代的知名英國小說家，她有入選英國《Granta》文學雜誌2013年第四屆最佳新生代英國小說家的殊榮，她的作品也有獲得幾個獎項的肯定。Anam的出生背景很特別，她是孟加拉裔的英國人，她的父親是一位孟加拉很有影響力的記者兼媒體人，1991年時孟加拉民主轉型時，創辦了最有影響力的全英文報紙，被譽為孟加拉的《紐約時報》。她父親曾在聯合國工作十幾年，派駐過巴黎、紐約、曼谷等地，所以當Tahmima Anam出生後就跟隨家人四處漂泊，她在訪談中說小時候很討厭這種游離的感覺，每當交到好朋友就要分別，不斷重複循環，但她說長大後回望，這些經驗確實塑造她現在的模樣，進而影響她跨文化的創作。
Anam 1975年出生於一個知識階級的家庭，因此接受了良好的教育，她在美國讀大學，倫敦讀碩士，最後在哈佛大學取得人類學博士，並於2007年出版小說處女作《A Golden Age》，以1971年孟加拉解放戰爭為背景，又以其祖父母的回憶為基礎，記錄這場使孟加拉主權獨立的戰爭。Anam接著再以孟加拉為主題寫了兩本書《The Good Muslim》（2011）和《The Bones of Grace》（2016），被稱為孟加拉三部曲，這一系列也成為英語讀者認識孟加拉的必讀作品。2021年Anam睽違五年推出新書《The Startup Wife》，中文可譯為《新創之妻》，探討一位女性創業家在新創圈所經歷的故事。
Anam在哈佛就學時認識他的先生，他原本預計要當中國哲學教授，結果他開發了一個音樂app，後來在倫敦成立一間音樂新創公司並擔任CEO。Anam除了寫小說，也跟著他意外地投身商業世界，擔任公司的董事。Anam因緣際會之下成為新創人妻。21世紀科技哲學主宰人類思維，科技巨頭統治世界，新創的熱潮從矽谷吹起，並如野火蔓延至全世界。她決定參照自身的經歷寫成第四部作品。
《The Startup Wife》的主角是一位女性軟體工程師Asha Ray，她是一位孟加拉裔的美國人，本書亦隨處可見孟加拉的文化元素。她在中學時瘋狂迷戀校草Cyrus Jones，但當年並沒有擦出什麼火花，兩人畢業後即失聯。Asha接著一路念到MIT博士學程，卻在某次中學老師的葬禮上跟Cyrus重逢，並且驚訝地發現兩人其實人生軌跡有不少重疊。在葬禮上，Cyrus感性地拿著麥克風對著聽眾分享他對老師的感念，眾人不禁潸然淚下。
Cyrus雖然沒有接續正規教育，他卻將精力花在宗教研究上，他對於世界各地、古今中外的宗教儀式、文化、典籍、符碼、象徵、文學……等瞭若指掌，他是一本移動的宗教學百科全書，他也有一個神奇的魅力，就是能夠統整這些知識，把它寫成文章，或直接即席發揮，在各種宗教場合發表演說，所有人都會因為他的演說而情緒澎湃，彷彿著了魔一般。他的朋友暱稱他為傳道士，因為他可以跨宗教「佈道」： 在基督教堂裡引述聖經，在佛教寺廟吟唱佛經，在清真寺娓娓道來先知的明訓……諸如此類儼然傳教的演說。
Asha和Cyrus的重逢非常戲劇性，兩人乾柴烈火，立刻決定步入婚姻！對於Asha保守的孟加拉家庭來說，這個轉變非常突然，認為她不該為愛沖昏頭。小倆口開始過著甜蜜的婚後生活。在某一次機緣之下，小倆口決定試著結合兩人的專長，由Asha寫一個社交媒體app——We Are Infinite，簡稱為WAI，發音為WHY。WAI由Cyrus提供淵博的宗教知識進行機器學習，WAI可以在去宗教化的前提下，為使用者產出類似宗教的儀式。
舉例來說，當使用者輸入「北歐、加勒比海盜、祖靈崇拜、貓咪」這四個關鍵字，電腦就會自動參照各自的文化意涵，產生一個拼貼版的儀式。試著想像一下，先唸一段北歐神話的咒語，接著戴上海盜的骷髏頭戒指，對著貓咪圖騰膜拜。WAI上線後立刻爆紅，使用者瘋狂分享各式各樣的儀式，有的使用者說非常感謝開發者，因為他是一位無神論者，突然遭遇喪子之痛，他將兒子最喜愛的東西輸入app，依照這個儀式圓滿的陪伴兒子走完人生最後一程……
人類在科技革命以後，以人為本位，科技逐漸取代宗教，到了資訊化的21世紀，基本上宗教的影響力已不若往昔，人們的精神世界少了皈依，某種程度轉而仰賴科技來填補空白。因此很多心靈應用程式應運而生，試圖以科技解決一切人類的問題。Asha和Cyrus原本只是出於好奇嘗試，沒想到WAI一夕爆紅，成為世界上最多使用者的社交應用程式。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna