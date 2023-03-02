2023/03/02,
印太

日本藏壽司532家分店引進AI鏡頭防範顧客「迷惑行為」，警示音直通總部應對小組

日本藏壽司532家分店引進AI鏡頭防範顧客「迷惑行為」，警示音直通總部應對小組
Photo Credit: くら寿司 twitter

我們想讓你知道的是

為因應一連串出現在網路上的「迷惑行為」，旋轉壽司界的大品牌「藏壽司」導入了AI人工智慧鏡頭，置放在店舖的迴轉台上方，可即時監測店內狀況。若客人有可疑行為發生時，會以警示音通知，期望通過結合電子設備和「人眼」的組合來防範「迷惑行為」發生。藏壽司發言人表示：「我們希望守護迴轉壽司帶給人們的娛樂感。」

《產經新聞》《ITmedia》綜合報導，旋轉壽司界的大品牌「藏壽司」（くら寿司），於今（2）日，在大阪中央區的道頓堀門市向媒體發表了一套新系統，為因應一連串出現投稿在社交平台SNS上的「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等）影片，藏壽司導入了AI人工智慧鏡頭，置放在店舖的迴轉台上方，可即時監測店內狀況。若客人有可疑行為發生時，會以警示音通知總部，期望通過結合電子設備和「人眼」的組合來防範「迷惑行為」發生。

而此系統將於日本532家門市上線，甚至藏壽司還考慮要將該系統引入美國和台灣等海外門市。

AI技術打擊「壽司恐怖攻擊」

藏壽司還推出了一種「抗菌壽司蓋」，可防止空氣中的灰塵和各種病毒沾附在迴轉壽司上。而當安裝在迴轉台上方的AI鏡頭檢測到客人不自然的動作時，例如將壽司盤放回迴轉台或反覆開關抗菌壽司蓋，位於埼玉及大阪的兩處總部就會響起警示音，這兩處總部安排有6到7人專責應對，他們會以電話聯繫監測到客人不正常行為的門市。

此外，藏壽司於2003年引進的「遠程支援系統」還可以鳥瞰門市內部，並標記出有異常狀況的門市、桌號及壽司盤編號，讓該店店員能及時撤除有疑慮的壽司盤，及詢問客人狀況。

而常設在客人座位上的醬油、芥末、茶等物品，則會在客人結帳完成後就馬上做更換。

守護迴轉壽司的娛樂感

截至今日，佔日本國內約20%的108家藏壽司門市已導入新的AI系統。而藏壽司的目標是在今年5月底前，讓日本國內的所有門市都安裝AI人工智慧鏡頭。

藏壽司發言人表示：「我們希望創造一個人們可以安全、安心用餐的環境，並守護迴轉壽司帶給人們的娛樂感。」

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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：翁世航


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