央視春晚：謊言、鴉片、幻術，中國大內宣和大外宣的強弩之末

自從一九八三年春晚這種新時代的精神鴉片誕生之後，二零二三年的第四十一屆春晚規模之大、耗資之巨，不能說絕後，也可稱空前。就在粉飾太平、鶯歌燕舞的演播室之外，中國大小城市的火葬場高速運轉，披麻戴孝的家屬排成長龍，還有人自行在院內焚燒親人屍體。

此刻，高速運轉的，不僅是焚屍爐，還有中共宣傳部，一邊焚燒死人的屍體，一邊清洗活人的大腦。共產黨的宣傳機器從來不會閒著，越是水深火熱、民不聊生，越是要指鹿為馬、謊話連篇。中共新任宣傳部長李書磊，當年是北大中文系的神童和最年輕的博士，是詩人和文學評論家謝冕門下的高徒，出口成章、下筆千言，如今真博士為假博士效力，如駿馬拉破車，輕車熟路、一日千里。

宣傳部旗下，最大的謊言製造機器就是世界上最大的電視台——中國中央電視台，而央視最經典的洗腦項目就是一年一度的春晚——春晚能夠讓寂寂無名的人物（用央視著名主持人崔永元的話來說，甚至是一條狗）一夜之間紅遍大江南北。如今，李書磊新官上任三把火，第一把火就是央視春晚。

春晚播出後第二天，央視官網發表報導《創新高！總台二零二三年春晚全媒體觸達一百一十億人次，再掀海內外關注熱潮》。

該報導指出，二零二三年春晚「以溫暖人心的精品節目、亮點滿滿的技術創新、美輪美奐的舞美效果為全球華人送上了一道紅紅火火的文化大餐。」新媒體直播規模和海外傳播量均創歷史新高：電視端，全國電視市場收視總份額達百分之七十六；新媒體端，直播規模達七點六六億。春晚成為各網路社交平台的霸屏話題，五十一個話題詞登上各平台熱搜熱榜第一，並產生千億話題閱讀量。

該報導特別指出，春晚海外傳播創下多項新紀錄。中國國際電視台英、西、法、阿、俄語頻道和六十八種語言對外新媒體平台，聯動來自一百七十三個國家和地區的一千多家媒體，對春晚進行同步直播和報導。春晚首次實現全球千屏突破，合作傳播遍地開花。美國中文電視台、美國城市衛視、加拿大新動力傳媒、加拿大魅力中國等近三十家海外媒體對春晚進行同步轉播。

數字很好看，實際效果究竟如何？以大內宣而論，春晚的洗腦真的有效嗎？有人貼出現場觀眾的表情，讓人一目了然。有資格到現場觀摩節目的人，是非富即貴的特權階層。過去，他們坐擁金山銀山，趾高氣揚，笑逐顏開。如今，就連他們都成為習近平暴政的受害者，一個個面如苦瓜、雙目呆滯、印堂發黑、如喪考妣，不像是來欣賞節目，倒像是來參加共產黨的葬禮。