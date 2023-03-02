海思半導體突破封鎖侵蝕英特爾版圖，拜登政府打算擴大制裁至4G，徹底擊潰華為

中國華為（Huawei）旗下子公司晶片設計公司海思半導體（Hisilicon）正突破歐美國家的晶片封鎖，日益侵蝕美商英特爾（Intel）的版圖，而拜登（Joe Biden）正考慮徹底擊潰華為，試圖將制裁產品由5G延伸至4G等通訊產品。

美國試圖擴大制裁力道從5G延伸至4G

中國正亟欲擺脫美國的掣肘，近年來白宮擴大「先進製程晶片」輸入中國的管制，以打擊北京的軍事產業、人工智慧等產業，不過中國轉而利用「成熟製程晶片」作為主要的發展項目。

知情人士向《華爾街日報》透露，美國拜登政府出於國家安全打算「更加收緊對中國的出口許可證」。首當其衝的就是華為，範圍從先進的通訊技術5G，向下延伸至成熟技術4G，這使得專門設計4G手機晶片的美商高通（Qualcomm）和英特爾等公司相當緊張。

這確實可以打擊中國，但是大範圍的制裁，是殺敵一千自損八百，也會導致美國晶片業者會受到巨大傷害。日前，由共和黨眾議員Michael McCaul披露的數據顯示，光是2020年美國商業部的制裁行動已經損害了超過價值達614億美元的產品。倘若再加大制裁力道，營收下滑幅度將會擴大。

以英特爾為例子，中國市場對英特爾於1月27日發布的財報顯示，2021年諸國為英特爾貢獻營收211.4億美元，占總營收的比重為26.8%，對照美國市場的營收只有141.1億美元。而中國已連續第7年成為最大營收來源地。

但是值得注意的是，近日英特爾高階副總裁、中國區董事長王銳表示，中國本土業者已經於晶片或核心產品領域對英特爾形成「強競爭」關係。王銳甚至表示，在未來的3至5年，中國本土企業誰能成為英特爾強勁的競爭對手，趨勢應該會逐漸清晰。

白宮官員：應該要把華為徹底擊垮

另一方面，中國的間諜氣球事件加劇了美中矛盾。《華爾街日報》報導指出，中國除了氣球事件以外，甚至還打算在僵持的俄烏戰爭中添一把火，提供俄羅斯更多高科技武器。

白宮的高階官員也向《華爾街日報》強調：「儘管日前有實體制裁名單，但是美國目前仍允許華為出口。」這讓華為逐漸站穩腳步，而北京當局也開始恢復氣力應對歐美國家。

高階官員指出，白宮是時候和美國商務部（U.S. Department of Commerce）商討更嚴格的制裁方式。他還說：「應該要切斷4G銷售，是時候讓華為感受到更多痛苦，甚至將華為徹底擊敗。」

事實上，晶片產業全球化已經超過數十年。一般而言，晶片產業主分為設計、製造和封裝。而細究「晶片設計」產業中，還分為工具軟體、設計公司；晶片製造端則是設備、化學材料和相關耗材；最後，晶片封測分為封測設備、相關耗材。

因為晶片設計必須要以「奈米」為單位去設計電路圖，其中電子設計自動化軟體（Electronic Design Automation，EDA）非常重要，這可以用來佈局線路、仿真；而這類的軟體多由「歐美業者」主導，包含：益華科技（Cadence）、明導國際（ Mentor Graphics）和思科（Synopsys）。

過去，歐美把持晶片設計自動化軟體在全球市占率達到6成，而中國市場則是突破9成。近年來北京為了不讓相關產業被控制，開始陸續扶持包含：華大九天、芯願景、芯禾科技、廣立微電子、博達微電子、藍海微科技、奧卡思微電、概倫電子、國微思爾芯等中國業者。

總體而言，晶片設計端如自動化軟體由歐美把持，現在製造端如晶片設備、製造技術則分別由荷蘭艾司摩爾（ASML）、台積電（TSMC）掌握，中國力求以現有資源突破歐美包圍。

海思半導體成為中國突圍的關鍵公司

中國分別在IC製造、設計的兩根頂樑柱，分別是中芯國際（SMIC）、海思半導體（Hisilicon）。美國打擊製造從艾司摩爾的設備開始限制，遏止晶片設計則是以EDA的思科等業者為重要切入點。

撇除製造端不談，中國必須先站穩IC設計，像是專門處理IC設計的公司就是海思半導體，它是華為子公司，也為全球前10的IC設計公司，技術製程已經邁向5奈米，主要的設計業務是在消費性產品，包含了手機、電腦等，吃下許多母公司華為的業務。

海思半導體業務作為中國IC設計的先鋒，服務領域拓展至智慧物聯網、數據中心、車聯網和人工智慧領域，並成功在新加坡、韓國、日本和歐洲等地設有12個辦事處和研發中心，產品和服務遍布全球100多個國家和地區。

事實上，海思半導體受惠於官方的支持，成長速度非常快。2021年海思半導體宣佈它們的ISP圖像處理技術，即使在極端的低照度和逆光等場景也能清晰的辨識，這是AI在圖像辨識的巨大進步。

此外，多光譜融合則通過紅外補光，在ISP將可見光等常見光譜融合，在不增加光污染的同時也使圖像效果達到暗光全彩，細節紋理豐富，過曝區和非過曝區準確處理。

海思半導體日前公告，通過自研的達芬奇魔方架構，對矩陣乘加計算進行加速，深入分析智慧視覺應用的特點，可以廣泛應用在智慧城市、無人機和機器人，輔助駕駛等多種場景。而這些深度圖片辨識也被大量的使用在軍武領域上，也成為產業上重要的關鍵鑰匙。

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核稿編輯：翁世航