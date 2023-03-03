「腸漏症」——為什麽腸壁會渗漏？
我們想讓你知道的是
至今「腸漏症」仍是一種流行的醫學理論，我們還需要很多臨床研究才可以確定它在多種疾病所扮演的角色。雖然我們可以在實驗室量度腸道是否出現渗漏及其嚴重程度，但這些科學技術暫時不適宜應用於臨床診斷。
文：陳家亮教授（香港中文大學醫學院院長，腸胃肝臟科專科醫生，堅持身兼行政、教學及診症工作，因走在前線讓他尋找改革方向，亦能身教學生，致力培育有醫德的良心醫生）
一位四十多歲的女士首次求診，她在律師樓工作，近幾年她受着一些健康問題困擾。
首先，她經常感覺肚痛及腹瀉，很多生活飲食習慣都需要改變，例如她要避開至愛的下午茶、甜點、魚生等等，醫生診斷她患上了腸易激綜合症。此外，醫生更發現她有脂肪肝、膽固醇及血糖遍高，不謹慎的話便容易導致肝硬化及冠心病。
求診當日，她拿着《哈佛健康雜誌》（Havard Health Publications）及克利夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）的文章來問我：「陳教授，我是否患上了『腸漏症』，令我出現這麼多的健康問題？」
什麼是「腸漏症」（leaky gut syndrome）？
它是一種近年新興的醫學理論，簡單來說，就是腸壁出現滲漏，讓過敏原、有害的細菌及毒素等等從腸道內進入體內。
這些外來的物質刺激腸道黏膜慢性發炎，引發腸易激綜合症甚至炎症性腸病。當這些有害物質隨血液流竄全身，便有可能影響多個器官，動物研究發現腸漏症與脂肪肝、糖尿病、過敏症、哮喘、情緒病及慢性疲勞綜合症有着密切的關係。
為什麽腸壁會渗漏？
人體的腸壁由細胞組成一層保護膜，面積多達4,000平方米，它的主要功能是防禦外來有害物質入侵體內。
然而這保護膜並非密不透風，細胞與細胞間的縫隙有如入境海關一般，控制有益及有害物質進入我們的血液。當這些縫隙過大或穿洞，便有可能出現上述的疾病。
現今研究指出很多環境因素可能導致腸壁滲漏，例如高糖、高脂、低纖維的食物、酒精、食品添加劑、情緒壓力及腸道微生態失衡等都會引發或加劇腸漏的現象。
如何診斷與醫治？
回應當日這位求診的女士，我向她解釋至今「腸漏症」仍是一種流行的醫學理論，我們還需要很多臨床研究才可以確定它在多種疾病所扮演的角色。
雖然我們可以在實驗室量度腸道是否出現渗漏及其嚴重程度，但這些科學技術暫時不適宜應用於臨床診斷。科學家正研究如何修補這些腸壁上不正常的裂縫，並透過減少腸壁渗漏去改善健康。
無論如何，現今醫學已指出腸道健康不單是為了改善消化功能，並且是預防多種疾病的關鍵。
（文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook）
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責任編輯：Alvin
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▶展覽資訊
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購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
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（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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核稿編輯：Joanna