《圖解！居家吞嚥照護全書》： 「從嘴巴進食」是肌力訓練、能提升免疫力，連口腔會變乾淨
我們想讓你知道的是
老人生活品質要好，與維持「自己進食」的能力相關。藉由口腔咀嚼來刺激腸胃道、活化腦部，是維持健康的基本。反之身體愈來愈衰弱，是百病之源。本書教導照護者以保高齡者自我咀嚼進食的能力為主，再針對居家照護預防噎到嗆到的吞嚥注意事項、口腔清潔保健等解說，輕鬆就能居家實踐。
文：齋藤真由
「進食」機制—— 「從嘴巴進食」很重要？
- 「從嘴巴吃，從屁股排泄」是健康的祕訣
- 美食帶來的心情愉悅也很重要
光是動動嘴，口腔會變得乾淨？
「醫師，我家奶奶沒辦法吃東西，所以請幫她打點滴喲。」
曾有患者的家屬如此提醒我。我非常能夠體會這位家屬的心情，也知道他其實是在說「如果奶奶沒辦法從嘴巴吃東西，希望讓奶奶從點滴攝取足夠的營養與恢復活力」。的確，如果是脫水症的話，暫時打點滴的確可以恢復活力。
不過，吃東西最好還是從嘴巴吃，接著就為大家說明理由。
假設你跟朋友決定午餐吃披薩。一邊把披薩塞進嘴裡，一邊與朋友大聊特聊去義大利旅行的回憶，晚上回到家之後，你走進浴室，搓了搓身體的髒汙〈老舊皮膚〉，再用熱水沖掉，覺得神清氣爽……。
或許大家會覺得「怎麼突然接到洗澡的事？」其實你在吃披薩的時候，你的口腔也發生了相同的事情，也就是在吃東西與聊天的時候，舌頭與食物會將老舊的黏膜刮下來，然後這些黏膜會被唾液沖掉，整個口腔也會變得乾淨。換句話說，用餐或是聊天這類會讓嘴巴動個不停的動作，能讓口腔變得乾淨。某項研究指出，要讓口腔常保乾淨的條件之一就是「從嘴巴進食」。
進食也是肌力訓練？
大口咀嚼以及吞嚥會用到口腔與喉嚨附近的肌肉，所以進食也是一種肌力訓練。由於會不斷地利用咀嚼肌大口咀嚼，以及利用脖子附近的肌肉將喉嚨往上拉再吞嚥，所以從嘴巴吃東西是訓練量非常足夠的肌力訓練。
鍛練肚子，提升免疫力
從口腔攝取食物之後，營養與水分會進入腸道。一如「腸道免疫」這句話，腸道負責了免疫功能，所以鍛練腸道可維持免疫機能正常發揮。
假設「從口腔進食」換成「打點滴」，水份與營養就是從血管進入身體，腸道就會失去鍛練的機會，連帶影響免疫機能的運作，所以除非是因為某些疾病而不得不讓腸道休息的情況，否則都應該讓腸道徹底動起來。
進食也能餵養心靈
只有從口腔進食才能與家人、朋友一邊用餐，一邊享受美味與暢談回憶，得到心靈的滿足，所以就算只是偶爾從嘴巴進食，也能讓我們的身體與心靈變得更沉著穩定。
實例
有不少患者因為不易進食而決定使用胃造瘻管之後，口腔環境就變得很髒。由於主要的營養都是從胃造瘻管攝取，所以患者會變得很少從口腔攝取營養，也不太會與別人交談，如此一來，開口進食與說話的機會也就大幅減少。
護士與口腔衛生師雖然可以幫忙維持口腔清潔，但不免還是會覺得「原來不動嘴巴之後，會變得這麼髒啊⋯⋯」。過去調查進食吞嚥障礙患者的口腔時，就發現越是依賴胃造瘻管的患者，越需要口腔衛生師幫忙維持口腔的整潔。
口腔保健的目的——為什麼得維持口腔的整潔
- 口腔有很多細菌
- 誤嚥性肺炎與牙周病會對全身造成影響
口中的細菌跟「這個」一樣多？
大家都知道，食物進入口腔之後，會經過消化與吸收，之後再變成糞便，然後從屁股〈肛門〉排出。我們都覺得糞便是「穢物」，但你可知道，每1毫克的齒垢有數億個細菌，與糞便的細菌量差不多，換言之，口腔的細菌量與糞便差不多。
口腔的溫度大概是37度左右，而且會因為唾液而變得濕潤，所以是非常適合細菌繁殖的環境。齒垢的70∼80%都是細菌，所以當齒垢越來越厚，就越來越容易蛀牙與罹患牙周病。
誤嚥性肺炎與口腔整潔的關係
負責照顧家人的人或是身邊有高齡者的人，肯定聽過「誤嚥性肺炎」這個病名。所謂「誤嚥性肺炎」就是食物或空氣之外的東西不小心掉進肺裡，導致肺部發炎的呼吸道疾病。誤嚥性肺炎常在吞嚥機能（吞嚥力）下滑的高齡者、腦中風這類腦血管患者，以及帕金森氏症者這類神經肌肉疾病的患者身上發生，許多人也都覺得這些人之所以會常發生誤嚥性肺炎，都是因為吃東西的時候，食物不小心跑到肺部。不過，誤嚥性肺炎的病因可不只是這樣。
口腔之中含有細菌的唾液以及從胃部逆流的嘔吐物也都是造成誤嚥性肺炎的原因。此外，就連睡覺的時候，都有可能會有少量的唾液流入肺部，因而引起誤嚥性肺炎。換言之，除了食物之外，只要口腔裡面的東西掉進肺裡，或是口腔裡面有很多細菌，以及身體抵抗力下降的時候，都很容易罹患肺炎，所以保持口腔整潔與減少口腔的細菌量，可說是預防肺炎的第一步。
牙周病不是只與口腔有關的疾病
失去牙齒的主因是牙周病。牙周病是細菌侵犯牙齒與牙齦之間的牙周囊袋所引起的發炎症狀，此時牙齦會變得紅腫，牙齒附近的骨頭會溶解。
如果牙周病惡化的話，細菌與細菌製造的毒素就會滲入齒齦的血管，順著血液流遍全身，所以才說牙周病不只是口腔的疾病，更是與全身有關的疾病。
最值得注意的是牙周病與糖尿病的關係。牙周病與糖尿病都是造成慢性發炎的原因，而這些從發炎細胞分泌的物質〈發炎前期細胞素〉會讓抑制血糖值的荷爾蒙〈胰島素〉無法正常發揮效果。有報告指出牙周病患者在徹底治療牙周病之後，血糖值也跟著改善。
越是不容易蛀牙或是牙齒越是乾淨整齊的人，越需要注意牙周病，因為大部分的人都覺得不痛就不需要去找牙醫。若不定期去牙醫診所接受牙齒健檢，就很容易疏於照顧牙齒，有可能事後才突然發現自己罹患了牙周病。
維持進食的能力以及長保口腔清潔都是維持年老健康、避免依賴照護的重要關鍵。
實例
之前曾有患者因為「口腔不斷出血」而跑來診所求助。我最先想到的是牙周病，但出血的方式真的很奇怪。當我為這位患者進行血液檢查之後，發現他的血小板，也就是止血成份特別低，也才發現他患有特發性血小板減少性紫斑這項疾病。
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
我們想讓你知道的是
順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！