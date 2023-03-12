《圖解！居家吞嚥照護全書》： 「從嘴巴進食」是肌力訓練、能提升免疫力，連口腔會變乾淨

文：齋藤真由

「進食」機制—— 「從嘴巴進食」很重要？

「從嘴巴吃，從屁股排泄」是健康的祕訣

美食帶來的心情愉悅也很重要

光是動動嘴，口腔會變得乾淨？

「醫師，我家奶奶沒辦法吃東西，所以請幫她打點滴喲。」

曾有患者的家屬如此提醒我。我非常能夠體會這位家屬的心情，也知道他其實是在說「如果奶奶沒辦法從嘴巴吃東西，希望讓奶奶從點滴攝取足夠的營養與恢復活力」。的確，如果是脫水症的話，暫時打點滴的確可以恢復活力。

不過，吃東西最好還是從嘴巴吃，接著就為大家說明理由。

假設你跟朋友決定午餐吃披薩。一邊把披薩塞進嘴裡，一邊與朋友大聊特聊去義大利旅行的回憶，晚上回到家之後，你走進浴室，搓了搓身體的髒汙〈老舊皮膚〉，再用熱水沖掉，覺得神清氣爽……。

或許大家會覺得「怎麼突然接到洗澡的事？」其實你在吃披薩的時候，你的口腔也發生了相同的事情，也就是在吃東西與聊天的時候，舌頭與食物會將老舊的黏膜刮下來，然後這些黏膜會被唾液沖掉，整個口腔也會變得乾淨。換句話說，用餐或是聊天這類會讓嘴巴動個不停的動作，能讓口腔變得乾淨。某項研究指出，要讓口腔常保乾淨的條件之一就是「從嘴巴進食」。

Photo Credit: 墨刻出版 大口咀嚼以及吞嚥會用到口腔與喉嚨附近的肌肉，所以進食也是一種肌力訓練

進食也是肌力訓練？

大口咀嚼以及吞嚥會用到口腔與喉嚨附近的肌肉，所以進食也是一種肌力訓練。由於會不斷地利用咀嚼肌大口咀嚼，以及利用脖子附近的肌肉將喉嚨往上拉再吞嚥，所以從嘴巴吃東西是訓練量非常足夠的肌力訓練。

鍛練肚子，提升免疫力

從口腔攝取食物之後，營養與水分會進入腸道。一如「腸道免疫」這句話，腸道負責了免疫功能，所以鍛練腸道可維持免疫機能正常發揮。

假設「從口腔進食」換成「打點滴」，水份與營養就是從血管進入身體，腸道就會失去鍛練的機會，連帶影響免疫機能的運作，所以除非是因為某些疾病而不得不讓腸道休息的情況，否則都應該讓腸道徹底動起來。

進食也能餵養心靈

只有從口腔進食才能與家人、朋友一邊用餐，一邊享受美味與暢談回憶，得到心靈的滿足，所以就算只是偶爾從嘴巴進食，也能讓我們的身體與心靈變得更沉著穩定。

實例

有不少患者因為不易進食而決定使用胃造瘻管之後，口腔環境就變得很髒。由於主要的營養都是從胃造瘻管攝取，所以患者會變得很少從口腔攝取營養，也不太會與別人交談，如此一來，開口進食與說話的機會也就大幅減少。

護士與口腔衛生師雖然可以幫忙維持口腔清潔，但不免還是會覺得「原來不動嘴巴之後，會變得這麼髒啊⋯⋯」。過去調查進食吞嚥障礙患者的口腔時，就發現越是依賴胃造瘻管的患者，越需要口腔衛生師幫忙維持口腔的整潔。

口腔保健的目的——為什麼得維持口腔的整潔

口腔有很多細菌

誤嚥性肺炎與牙周病會對全身造成影響

口中的細菌跟「這個」一樣多？

大家都知道，食物進入口腔之後，會經過消化與吸收，之後再變成糞便，然後從屁股〈肛門〉排出。我們都覺得糞便是「穢物」，但你可知道，每1毫克的齒垢有數億個細菌，與糞便的細菌量差不多，換言之，口腔的細菌量與糞便差不多。

口腔的溫度大概是37度左右，而且會因為唾液而變得濕潤，所以是非常適合細菌繁殖的環境。齒垢的70∼80%都是細菌，所以當齒垢越來越厚，就越來越容易蛀牙與罹患牙周病。

誤嚥性肺炎與口腔整潔的關係

負責照顧家人的人或是身邊有高齡者的人，肯定聽過「誤嚥性肺炎」這個病名。所謂「誤嚥性肺炎」就是食物或空氣之外的東西不小心掉進肺裡，導致肺部發炎的呼吸道疾病。誤嚥性肺炎常在吞嚥機能（吞嚥力）下滑的高齡者、腦中風這類腦血管患者，以及帕金森氏症者這類神經肌肉疾病的患者身上發生，許多人也都覺得這些人之所以會常發生誤嚥性肺炎，都是因為吃東西的時候，食物不小心跑到肺部。不過，誤嚥性肺炎的病因可不只是這樣。

口腔之中含有細菌的唾液以及從胃部逆流的嘔吐物也都是造成誤嚥性肺炎的原因。此外，就連睡覺的時候，都有可能會有少量的唾液流入肺部，因而引起誤嚥性肺炎。換言之，除了食物之外，只要口腔裡面的東西掉進肺裡，或是口腔裡面有很多細菌，以及身體抵抗力下降的時候，都很容易罹患肺炎，所以保持口腔整潔與減少口腔的細菌量，可說是預防肺炎的第一步。

Photo Credit: 墨刻出版 除了誤嚥性肺炎與糖尿病之外，也有報告指出，咬合不正會破壞身體的平衡，讓人變得很容易跌倒（跌倒是「臥病在床」的主因！）此外，如果無法正常進食，就會出現營養不良的問題，所以口腔狀態的好壞的確會對全身造成影響。

牙周病不是只與口腔有關的疾病

失去牙齒的主因是牙周病。牙周病是細菌侵犯牙齒與牙齦之間的牙周囊袋所引起的發炎症狀，此時牙齦會變得紅腫，牙齒附近的骨頭會溶解。

如果牙周病惡化的話，細菌與細菌製造的毒素就會滲入齒齦的血管，順著血液流遍全身，所以才說牙周病不只是口腔的疾病，更是與全身有關的疾病。

最值得注意的是牙周病與糖尿病的關係。牙周病與糖尿病都是造成慢性發炎的原因，而這些從發炎細胞分泌的物質〈發炎前期細胞素〉會讓抑制血糖值的荷爾蒙〈胰島素〉無法正常發揮效果。有報告指出牙周病患者在徹底治療牙周病之後，血糖值也跟著改善。

越是不容易蛀牙或是牙齒越是乾淨整齊的人，越需要注意牙周病，因為大部分的人都覺得不痛就不需要去找牙醫。若不定期去牙醫診所接受牙齒健檢，就很容易疏於照顧牙齒，有可能事後才突然發現自己罹患了牙周病。

維持進食的能力以及長保口腔清潔都是維持年老健康、避免依賴照護的重要關鍵。

Photo Credit: 墨刻出版 一旦依賴長照的程度上升，口腔保健與治療的難度就會跟著上升。假設因為蛀牙而缺牙或是牙齒鬆動，請務必趁著還健康的時候（還能自己去看牙科的時候）治療牙齒。

實例

之前曾有患者因為「口腔不斷出血」而跑來診所求助。我最先想到的是牙周病，但出血的方式真的很奇怪。當我為這位患者進行血液檢查之後，發現他的血小板，也就是止血成份特別低，也才發現他患有特發性血小板減少性紫斑這項疾病。