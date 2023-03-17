《菊子》：客家庄的醫生娘，具有思想保守卻也歡迎個人主義的迷人特質
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端莊又不失保守，優雅不落俗套，她在東京學習的正是當時倫敦、巴黎流行的結合家事與藝術風潮。可惜在屏東的客家莊庄，引領不了風潮，也是她晚年的一些遺憾，沒有舞台，但有恬靜幸福的日子。
文：張明志
二戰終於打到日本本土了， 一九四四年東亞情勢驟變，日本在東南亞的戰事逆轉，所以東京常受到美軍轟炸，轟炸前宣傳單到處飄，但天皇仍三不五時發放民生物資慶祝何處戰役打勝仗，其實是欺騙安撫，台灣人在日本念工科的都被分配到戰爭相關的單位，五郎念的是醫科，因為未畢業所以不用上戰場，但隨著戰事吃緊念到大學四年級就結束回台灣，轉到日本第八帝國醫學院就是現在的台灣大學接著念五年級。韓國漢城是第九帝大，原本讀的名古屋是第三帝大，僅次於東京帝大及京都帝大。
回台灣的五郎很快地回台大繼續學業，同時也回屏東豐田村拜訪兩年未見的醫生娘。進源號的鄭老闆看了很中意，客家屏東同鄉從日本帝大歸國很有面子，雖然還沒畢業，但不是問題，希望把婚事定下，醫生娘終於看到廬山真面目，跟哥哥一樣高， 一米七二 ，但比較壯，很有男子氣概，額頭高，眉毛厚，鼻樑高，敦厚老實，不像過來做媒的男士，有世故老練的算計心。菊子比較喜歡有學問、新思想，有氣質又單純的青年，眼前的五郎都符合。
「哥哥的眼光真好，謝謝哥哥。」醫生娘沒想到大哥真的沒讓她失望，她揪了許久的心終於踏實了。
當然提親是必要的。
「怎麼樣，要提親了嗎？那找你爺爺出面，他很穩重，鄉里很有份量。」
「好的，我去跟爺爺說。」
五郎的父親早逝，所以由祖父與母親出面提親，醫生娘的父親是內埔鄉知名的進源商號老闆，良田逾百甲，五郎家庭是小康，但有祖產良田，是農家。
「我們去下背，看看建功村，他們家庭、親友是什麼情況。」
鄭老闆一行人到了新埤鄉的建功村看了一下。他習慣帶著土黃色日式寬邊圓帽。在六堆客家庄裡，新埤鄉與佳冬鄉在南面，俗稱下背。
所有人在張家大廳見面，磚砌的房子，只有一進而非三進式建築，但是有左右兩側廂房，大廳正前有一個晒稻穀的大禾堂，邊側有一個土角厝，是典型的農家。大廳裡掛了一幅張長發校長的黑白遺照，非常帥。媒人介紹雙方，客套一番。稱讚校長的光榮歷史，是村裡的楷模。
「親家啊，我們祖先來自廣東梅縣。五郎的父親在世時是小學校長，一九一五年考上台灣總督府醫學專門學校，但日本人排擠台灣人民，所以莫須有之名，不准入學，原因寫成年齡不足，不適合念醫學院。五郎的母親是新竹湖口人，家族南遷搬到新埤來務農兼做竹子生意，比在新竹有發展。」五郎的爺爺說話慢中有序。
「因此五郎父親長發先生轉學到總督府國語學校就讀（現今國立台灣師範大學，亦稱台師大）。後來回屏東任國小校長，同時在新埤鄉建功村開設雜貨店，並設簡易交誼廳，如撞球（台球）並耕種甘蔗、養豬等農事。但在四十五歲時因傷寒合併腸出血在民國三十二年過世，所以家道因此稍微辛苦些，幸好五郎念了醫科，期待重振家園。」
「喔，真是可惜，這麼好的人才，台灣人出任校長的還真少，是客家之光。傷寒症，嗯，很難醫的。過世有四年了。五郎是老大嗎？一般老大都叫太郎？」
「是啊，五郎是去日本才取的，他是農曆十五出生，所以是十五郎，因日本政府規定台灣人名字要日本化，男生是X郎，女生是X子，大家為了方便稱呼他五郎，其實孫子們的本名依長幼次序，用伯、仲、淑、季，本名是伯熹。」
「喔，是這樣，還能繼續學業，真不簡單。」
「是啊！是不容易，第二次回去日本時帶了兩大麻布袋子的砂糖，後來五郎還兼家庭教師，學費就可以應付了，所以繼續他的學業。長發他一直希望五郎能當醫生，完成他少年未竟的願望，他曾考上的醫學專門學校，卻又念不成。」
「是好樣的，年輕人有志向。聽說五郎有一位叔叔？」
「是的，他比較年輕，日本法政大學畢業，剛回國在高雄創立雜誌社。他喜歡柔道，有好幾段，在屏東警察局指導柔道，興趣太多。」
「能文能武才是令人敬佩。」
「我們家小姐也喜歡運動。」
「很活潑，甜美漂亮，很有人緣，難怪五郎會動心，醫科都還沒畢業呢，就想結婚了。」
「親家爺，您太客氣，菊子有很多人說媒，她都沒同意，這次不一樣了。年輕人中意就好，你說是不是。念書念太多會耽誤婚姻吧。」
就這樣，一次就順利，雙方長輩見了面。
提親的時候醫生娘及父親鄭老闆到了新埤看了別的人家，再看看張家有兩棟不同處的房子，主建築是磚瓦房子，側廂房則是土角厝，有曾經開過店的主宅，但不似內埔豐田的三進的大宅院，何況隔壁鄰居大多是土角屋，顯得落後，有人替醫生娘抱屈真的要嫁到這樣的鄉下嗎？擔心她受苦。
鄭老闆認為當醫生會到大城市去，祖厝是客家人樸實家風，書香門第，雖家道中衰，仍可再起，人品老實最重要。
豐田這邊還請人打聽，張家的家世背景，高祖是做買賣的，曾經在萬巒、五溝水一帶活躍，包括山產生意，與原住民有來往。先祖賺些錢買了不少田地。
家世調查才知道五郎的祖母來自佳冬鄉的林家，是當地望族，出了許多醫生，林X香，香字輩就是這一代最多的醫生名。聽說祖墳是風水寶地。
有人還是覺得窮酸日子，三小姐可以挺過去嗎？
又有人提醒五郎的爸爸納妾，會不會是隱憂？
有六個弟妹要養、要教育，家累很大，小姐負擔會很大？
「依我看，這門婚事可以的，房子、田產、家族清白單純，身體體格遺傳都行。」鄭老闆決議了，有些不同的聲音被壓了下來。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna