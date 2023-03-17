《菊子》：醫生娘不喜歡複雜的人際關係，三姑六婆的八卦她其實只是當聽眾
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那個年代電力不足蠻常停電，在燭光、星光、月光下，醫生娘會教孩子們吟童謠：「月光光，薑必露，露打花，星仔下來鑲，鑲到多少片， 十二片，嫁滿姨，滿姨幾多歲， 十八歲。嫁去哪？嫁到美濃竹頭背。嘸眠床，睡浴堂，沒被蓋，蓋鹹菜，鹹菜鹹丟丟，番婆看到了按夭壽。」
文：張明志
回娘家看母親是醫生娘的例行重點，客家話叫歸（轉）妹家。每個月回家探望母親一、兩次，一次是週日、一次是假日，假日可以姊妹相聚。在五十年代沒有電話（私人用戶不普及），所以有空就回豐田村探望母親。
自從父親過世後，母親雖說有么弟媳照顧，但是住處很大，么弟媳在南廂房，離大廳隔了好幾間房，不易照應，也聽不見。所以很多時候醫生娘母親是自己照顧自己，自己煮來吃。所以醫生娘不放心，平常日午餐後再搭公路局的車從新埤到豐田看望母親，寒暑假小兒子在家，會用摩托車載她過去，那是六十年代後的事。
有時會與住屏東的大姐或大妹在豐田不期而遇，那麼她們三人就會聊很久。五郎有時會說她兩句，因為回到新埤村時已經是晚餐時刻，醫院正忙的時候。但醫生娘手腳俐落，很快就掌控了忙碌的關鍵時刻。
晚上時刻一般來說也很忙，診所裡雖然部分時間有藥局生幫忙，但三餐都是醫生娘在準備。從來沒請廚娘，都是醫生娘一手包辦，五郎只吃她煮的。一般是五、六菜一湯，功夫菜、雙主菜少不了，她肉類煮得好，魚肉也燒得不錯。小兒子是她的廚房幫手，挑剪菜葉、豆莢，採買調味料、乾貨、油鹽醬醋，就是小兒子這位幫手的工作。
醫生娘會多備一份零嘴，冰棒、冰淇淋、紅豆餅作為獎賞。畢竟她很忙，需要一位跑腿的男僕（footman）。
晚餐後的時光，約八點過後醫院的病患也差不多處理完畢，那是她的時間。通常是看星空、說故事的時候，在尚未有電視節目的年代，也沒有冷氣，所以只能在花圃後院看星星，認北斗七星、牛郎與織女星。醫生娘會吹口琴，小兒子也會黏著她，說《格林童話》的故事，聽到睡著為止，再由哥哥，姐姐抱上床。
那個年代，電力不足，蠻常停電，在燭光、星光、月光下，醫生娘會教孩子們吟童謠：「月光光，薑必露，露打（開）花，星仔下來鑲，鑲到多少片（皮）， 十二片，嫁滿姨，滿（最小的）姨幾多歲， 十八歲。嫁去哪？嫁到美濃竹頭背。嘸眠床，睡浴堂，沒被（子）蓋，蓋鹹菜，鹹菜鹹丟丟，番婆看到了按夭壽。」
口琴吹的是風流寡婦華爾茲、舒伯特小夜曲與搖籃曲，以及我的家庭真美滿。眼皮在寧靜的環境下漸漸闔上眼，很多的夜晚都是安詳的。不是頭上的星光、月亮，就是花園裡螢火蟲的微光。最美的夜景是雨後天開的夜晚，月光霧霧的圍繞著皎潔的月亮，有些許孤星拱月。小娃兒會以手指月，表示新奇好看。沒有光害的鄉下，更顯得蛙鳴蟲叫聲才是大自然夜晚的美妙音樂。
月光光，詩人夜未央；衣香香，好孩子入夢鄉。
醫生娘的三個小孩都很乖，不遠處村裡小孩在路燈下玩踢銅鐵罐子遊戲，洗完澡又玩得全身汗，被子都是汗臭味。她很滿意小孩聽話書讀得好，沒給她帶來問題。那個時代用的是鉛筆，她有空時會幫小孩削鉛筆尖。有時兒子早睡，功課國字沒寫完，她會檢查書包和功課，幫忙補上。
那是個沒有學校聯絡簿的年代，老師會到學生家做家庭訪問，每學期一次。
那麼醫生娘的一天有什麼消遣活動嗎？
五郎醫生因為小孩子喜歡打桌球，於是找了木匠，訂製了一臺桌球桌，村子裡只有鄉公所有一臺桌球桌，醫生娘在下午空閒時段會跟五郎打桌球。醫生娘是進攻型的，學生時代打過，打得比五郎好。
晚上他們會騎摩托車到潮州看電影，大概是八、九點醫院的病患看完後，就歇息，到潮州看午夜場的電影。早期潮州有四家電影院，潮州戲院、南峰戲院、千山戲院、光春戲院，以及後來才有的東海戲院。當時生活最大的休閒娛樂就是看戲（歌仔戲、大人戲〔客家〕、布袋戲）。
電影院前停滿了腳踏車，少數摩托車。戲院前面有賣香腸、冬瓜茶、青草茶的小吃攤位。電影院裡有小販提著木製盒子裡面裝了枝仔冰用毛巾蓋著，還有其他零嘴、香菸。電影的招牌看板是手畫壓克力塗料，畫得很逼真，海報劇照貼滿各地小吃店。
計程車車頂上裝了三角形看板，上面有電影的海報，穿梭在附近城鎮鄉村，並用擴音器介紹正在上映的片子。村民會駐足注意宣傳車的內容，因為很多農家不訂閱報紙，對他們而言這是最直接有效的宣傳。
醫生娘多半是閱讀報紙，知道哪部片子正在上映。她比較喜歡西洋片，米高梅製片的多半是大卡司，比如《亂世佳人》、《魂斷藍橋》、《羅馬假期》，宗教片的《賓漢》、《霸王妖姬》。米高梅的獅子有分吼一聲，跟吼兩聲的。
有一次上演《北非諜影》是最後一晚，另外一家上演日本恐龍片《特斯拉》也是檔期最後一晚，五郎君最後載兩個兒子去看恐龍片，醫生娘只好用母愛來包容此遺憾。她捨不得讓兒子們失望，當時其實多請一位長輩帶小孩去看恐龍片也是可以的，但就是工作太忙了，忘掉檔期將結束。
說也奇怪，電影院互相也會PK爭熱點，以造成人氣。你有強片，我也不遑多讓，
也算良性競爭。那個年代書報雜誌少，娛樂活動少，最好的消遣就是看電影。小孩也喜歡看電影，在那個卡通電視仍未出現的年代。第二名大概是馬戲團表演，那又必須到高雄，大貝湖畔才有。第三是美國白雪溜冰團的演出，國民小學偶爾會請魔術師到學校表演，都擠滿人潮，大家興致極高。
有時看完夜晚電影約午夜十二點多，五郎會帶醫生娘吃鱔魚麵或是一位日本女人燒的鍋燒麵，店是違章建築搭在賣愛國獎劵店對面的橋上，用鐵鉗夾鍋燒麵的小鍋子。回家時不忘買奶酥麵包給小孩，第二天看到奶酥麵包就知道爸媽去潮州看電影了，新埤當時沒有烘焙店。
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
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臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。