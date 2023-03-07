【影評】《本日公休》：人情世故，離散想念，都被理髮修容剪斷三千煩惱
我們想讓你知道的是
國片《本日公休》的剪髮過程，先是想起了楊德昌《一一》裡的小男孩洋洋那句：「你自己看不到，我給你看啊！」拍下別人所不知道的事情，給他人看見無法見著的東西，正是那延續了人生命中尚未明瞭的事物，身爲藝術雋永的可能。
不同於日常，家庭理髮師阿蕊發動了許久未長途移動的老車，拉下鐵門掛上「本日公休」，把剪髮工具準備齊全，帶著稍有緊張卻又堅定的心情出發了。
原來，給她剪髮ㄧ輩子的老客人生病了，這麼幾年儘管已退休搬到鄉下，仍習慣來找她。此刻無法自己出門來店，接到電話的她當仁不讓，決定到府服務，無關金錢時間成本，只想盡一盡這一輩子堅持下來的事情，好好剪一顆頭，好好理一面容。
顯然的是，理髮廳的「本日公休」是一特例，掛念著鄰里老客戶的阿蕊總是熱誠開業，甚至主動撥起電話關心問候那些該理髮的客人，是不是該來剪頭髮了、最近如何，有沒有什麼特別的事情或狀況，來剪剪髮、刮刮鬍，更是聊一聊生活。既然惦記著顧客，當然不會突然公休與消失，必然要好好在理髮廳等著人們剪去三千煩惱，換個無無明。
公休的第一層意涵是，突如其來的到府服務外出任務，面對服務多年的牙醫年老無法行動、甚至連溝通的能力都喪失只能靠女兒聯繫，這讓阿蕊執業多年有所感嘅，原來生老病死、離去道別，這麼輕易的就來到了自己的日常，日常熟悉的一切也有已來到黃昏時刻，那些人生尾端即將黯淡的黑夜。
然而，卻也是這趟外出之間，緬懷當年相互幫助與受人恩惠的感謝，巧遇曾被自己服務的新舊客人，儘管路程怎麼艱辛，都比不過為客人整理成最好的樣子，所帶來的成就。
兒女們擔心著整日沒有消息的母親，紛紛聚在了理髮廳。與丈夫離異的小女兒——無法接受濫好人丈夫的阿川總是讓人賒帳，甚至將新屋基金借予好友，而同樣身為髮型師的她，還得在髮廊裡和其他設計師競爭客人，看似強勢的她卻捨不得許多過往。
大兒子想過很多賺錢創業的方法，卻看似都失敗而終，失業在他口中變成沉澱，想說服媽媽在老宅家蓋太陽能板，卻又沒法真的說出對未來可靠的計畫；小女兒在台北擔任造型師，很有自己的想法跟主見，卻不知道同居的男友早早出軌偷吃，甚至開著他們一起買的車子接送別的女人，罰單寄到了老家還搶先被媽媽知曉，成為理髮廳眾夥知曉的話題。
年輕人有各式所謂新世代的煩惱，似乎度過了緩慢的舊時光，情感鬆動更加有了縫隙變化。同為理髮師的小女兒與前夫阿川藕斷絲連的過往，價值觀顯然不合，也知道那些爭執和分手的理由歷歷在目，卻又因為兒子、母親或丈母娘的身份關係有了牽掛，緬懷著過往的一些機緣，特別是阿川實則為阿蕊生活中最為關心親密的後輩了，似乎斷開姻親關係後仍舊擁有舊時空的眷想不捨，他們都是習慣性的動物，關心了就停不下來，關心是不必非得來自什麼關係的。
我們仍在習慣的情緒當中，滯留日常，卻也悄悄面對著生活帶來的變化，變化可能會顛覆習慣，但習慣中是否有過多可以割捨捨去的部分呢？
身在台北的小女兒有個有趣的對應，阿蕊說她這輩子看了無數的後腦勺，是扁是圓；小女兒幫男友修剪頭髮的夜晚，說著男人的後腦有著不同的魅力，或是迷人。
先是想起了楊德昌《一一》裡的小男孩洋洋那句：「你自己看不到，我給你看啊！」拍下別人所不知道的事情，給他人看見無法見著的東西，正是那延續了人生命中尚未明瞭的事物，身爲藝術雋永的可能。
而此處的後腦勺或許簡單些，是理髮時站足身後的雙眼，注視著髮流、頭的型態，是關心此人的狀態，包含著人與人間情感的距離，性格中親近熟悉了誰、煩惱中憂慮著什麼，因為站在背後那人自己都「無法看清」的部分，所以更加能明瞭這人，這一個形塑個過程中，可能包含了什麼？親密的男女沒辦法釐清關係，諷刺而成離異的可能；十年熟客的人情中卻漸漸蘊含了熟悉，反倒不再割捨。
人情世故，離散想念，都濃縮在陸小芬所飾演，阿蕊經營的理髮廳中，還有她身旁的人們，都被理髮修容的剪斷三千煩惱、留下思念不捨的情感包圍，溫暖而撫慰。
陸小芬作為從台灣紅極一時社會寫實黑電影走紅的指標女星，王菊金《上海社會檔案》（1980）充滿艷情又有鮮血、刀械的剝削式黑電影，大膽展露身體，配合她眼神中冷豔性感、不容侵犯的氣息留下深刻印象，引起社會轟動也造成電影票房佳績，這樣的形象成為了後來「女性復仇」《瘋狂女煞星》（1982）更激進的爆發，反諷現實社會中女性處境弱勢的現況，印證了一代商業製作的明星形象。
讓她真正永存銀幕的卻是那最接近大海與土地、在卑微中展現偉大的形象。1983年以《看海的日子》拿下了第20屆金馬獎最佳女主角，飾演從小被賣給別人家作養女、又被養父賣到妓院的女子白玫，一面牽掛著舊家、一面在自我艱困生命中，最終生下孩子渴望新生的母親，展現了呼應著束縛與掙扎中的時代演藝，並詮釋了另一種母親的形象，深刻無比；後續著1987年《桂花巷》，命運坎坷的寡婦中疾苦的難堪，更是此時另一女性形象的展演。
經歷了如此豐富經歷的陸小芬，不是以性感，乘載國族土地母性傷痕的意識、亦非鄉土情結中束縛於傳統意識突破自我的樣貌，時隔二十多年後，以原聲台語發音，熟稔自在，一種在現代中懷舊復古的情懷，平凡簡單，招喚了她的眷戀情感，不復往昔之間，已年邁的她帶著眉眼間的皺紋、歲月後的神情，在這電影平淡舒緩，簡單而無大起大伏的故事中，展現了一個日常可見，卻也難能可貴，不再復見的形象。
Tags：
不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
我們想讓你知道的是
順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！