解析Toyz「拾汣茶屋」：是充滿初心的飲料品牌，還是又一間加盟韭菜收割機？

文：吳博元（飲饗力餐飲顧問、執行長）

拾汣茶屋：解析Toyz行銷包裝下的商模閉環不全及缺陷

身為一個資深從業者，終於看到茶飲或是咖啡的產業討論，進入到人民的商業討論範圍，且還是從如此「頂流」的YouTuber發起的討論，倍感欣慰（?）。

先聲明！我是完全反對吸食毒品的，甚至我覺得Toyz本人就不配擁有媒體資源去做宣傳，但大家也知道台灣媒體業沒什麼道德標準。

但我是支持該品牌的出現的，因為多品牌的競爭，才會讓消費者成為最後的贏家！

但該品牌模式是否經的起市場驗證，還需要時間來觀察。希望大家用理性、不引戰態度，Peace & Love。

今天就來簡單分析該影片中提及的運作模式，分成兩點來進行討論。

No1：用茶飲「革命」包裝情懷，將社會「悶經濟」作為共感營造主軸

這點真的很聰明，但必須說，革命情懷的力道，可能遠遠不足小確幸的心理需求。如今可支配消費比例下降、經濟下行、物價上漲情況加劇，這點將會存在反效果。

消費者喝的高價格茶飲，絕大部滿足空缺的心理需求，而並非剛性生理需求；辦公室揪團消費，主管請客，生日請客，都是環繞在心理帳戶的填補。

這就是為何這麼多頂流的茶飲店，都會非常在意品牌軸線與IP結合，因為「非剛需」之茶飲，在台灣人的文化中，早就變成另一種社交飲品。

而剛需的日常茶飲呢？

是的，已經有平價且穩定的大品牌盤踞了這部分市場。

要比低價好喝，其實都有可以對標之品牌，甚至便利超商的茶飲（這是同功能性取代商品）嚴格來說也需要加入討論。

而Toyz團隊非常聰明，選擇避開多做討論，避免失焦，讓民眾的風向，營造成「舉著茶飲價格太高之旗幟」，對現有品牌發起挑戰。

再者，產品的變化與軸線基本上都是以對標為主題，在現在已經高度細化之競爭中，沒有特色軸線的茶飲品牌，是很難在市場上存活的，這點從過往許多高流量明星開店可以得到驗證，最近的Joeman小七聯名商品也同步驗證了此脈絡。

No2：營運的商業閉環缺陷風險，成本與人力維持會面臨巨大挑戰

先說說該菜單的優點，Toyz在影片中強調製作速度上升，讓人力成本極大化，降低成本，這點菜單上可清晰看見，他把產品「原料」極限的縮小，這十分有利提升效率，給予正面鼓勵，但提升的效率，可能彌補不了因「高銷售杯數」所需額外增加的人力支出成本。

簡單的依據他影片內的數據計算，整體菜單毛利率67%（假設已含包材成本），然後再依照過往經驗推算出營業配比，就會初步生成本文的數據圖片。

Photo Credit: 本文作者提供

等瘋狂期之後沈澱下來，非常理想的狀態下，假設每天好天氣，每天都是上班日，都還有1000杯，測算如下。從帳面上看起來的確是可以賺錢的。

且若以簡單裝潢的話，回收成本的時間並不算太長，是合理的時間範圍。以上都是假設消費者黏著度極高，且都不去喝其他品牌的狀態下，茶飲的烏托邦品牌，可能就是這樣設定的（笑）。

但拾汣茶屋直接忽略掉一個大環境問題：

員工的在職穩定性&缺工窘境

是的，沒錯，就是員工。

同樣差不多的薪水，在大品牌每天輕鬆處理400杯，還是要有壓力匆忙處理1000杯的數量跟壓力？

只要是正常打工仔，應該都選得出來，是前者。

況且我們現在是用日均杯數再討論問題，而高峰餐期的工作壓力是比離峰的還要高上許多，甚至很多員工是經過一次高峰製作期就直接提離職的。

這也是非常多看似賺錢的店，最後卻以收場告終的主因之一。

因為整天會累死，還不見得可以穩定賺錢。

再來講講除了人力之外的硬性成本問題。

培訓、行銷、研發，採購系統，各項後勤設定，上述基本支出跟建立，如果要用心做的話，都需要佔據公司營業額17~20%，如果原料基本疊價只疊了20%，那我敢說，供應鏈這端壓力會非常的大，尤其現在高通膨以及物流費用一直再增加，這比例的疊價是很難以支撐總部的。

之後的故事，大家就可以自行延伸了：

總部支援不足導致管理不周，督導不嚴格，加盟主不滿，活動力道弱，產品特色不強等，導致品牌持續衰退，然後退場。

從心而論，我是非常支持這樣的嘗試的，畢竟有好的良性競爭品牌，消費者才會是最後的受益者。

Peace。

本文經作者授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：丁肇九