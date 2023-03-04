TNL+ 2023/03/04,
影劇

【影評】《伊尼舍林的女妖》：好友衝突的黑色喜劇，背後是整個愛爾蘭民族的隱喻

【影評】《伊尼舍林的女妖》：好友衝突的黑色喜劇，背後是整個愛爾蘭民族的隱喻
Photo Credit: 《伊尼舍林的女妖》劇照

我們想讓你知道的是

由導演馬丁麥多納自編自導的《伊尼舍林的女妖》，利用柯林法洛與貝瑞科漢之間的衝突，實質上是要諷刺一戰後的愛爾蘭內戰，成就一部高明的黑色喜劇，更入圍了9項奧斯卡大獎。

（內容涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

由馬丁麥多納自編自導的《伊尼舍林的女妖》，集結他的前作《殺手沒有假期》的柯林法洛（Colin James Farrell）與貝瑞科漢（Barry Keoghan）擔任主演。劇情講述愛爾蘭內戰期間一座小島上，兩位好友突然反目，以致發生衝突，也隨即帶來了驚人的結果。

本片在威尼斯影展首映後，迎來影評人的讚賞，柯林法洛更奪下威尼斯影展最佳男主角獎，並入圍2023年奧斯卡男主角獎。而《伊尼舍林的女妖》也同時入圍九項奧斯卡金像獎，可說是備受注目的影片。

《伊尼舍林的女妖》的片型是黑色喜劇，主敘事極為簡單，就是在描述兩個好友決裂。

觀眾可能以為這是事情的開端，背後會延伸成什麼精彩的故事，結果沒有。劇情最精妙的地方，是兩名好友之間只有一個衝突，然後花將近兩小時的片長，把衝突走完。過程竟然絕無冷場，可說是劇本的傑作。

衝突

衝突點只有一個。某日，莊稼漢柯林法洛，照例要到酒吧跟好友貝瑞科漢喝酒，但發現貝瑞科漢不理他，一問之下，才發現貝瑞科漢覺得他太無趣，不想再跟他往來。

而任何人在這情況下都會不解，並試圖打破僵局。於是貝瑞科漢跟柯林法洛說，如果他再跟自己講話，每觸犯一次，就會砍掉自己一根手指。而砍手指這件事，就成了全片的衝突核心。

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