中國2月PMI大幅反彈創10年新高，「紅色供應鏈」疫後飛快復甦，代工、面板和記憶體為觀察重點

中國逐漸擺脫疫情泥淖，中國國家統計局和物流與採購聯合會於昨（1）日聯合發布的數據顯示，2月份製造業採購經理人指數（PMI）大幅反彈至52.6，這個數據是2012年最高，顯示「紅色供應鏈」正在飛快復甦，意味著北京影響力也將重回到疫情前的軌道。

中國紅色供應鏈即將止跌回升

過去中國受到疫情影響，去（2022）年製造業PMI總是在榮枯線上下徘徊，自從去年4月份的47.4，陸續攀升到6月的高點50.2，此後開始緩跌下探，當時不如市場預期仍相當疲弱。

PMI是一項評估經濟的綜合性指標，以製造業而言，通常是關於採購相關部門，如採購、資材、供應鏈管理等真實狀況。一般而言，採購經理人指數介於0至100%之間，若高於50%表示製造業或非製造業景氣正處於擴張期，若低於50%表示處於緊縮期，凸顯當時景氣情況。

對於近日的市場而言，中國何時擺脫疫情泥淖成為焦點。3月1日，國家統計局和物流與採購聯合會聯合公告數據，PMI大幅反彈至52.6，連續第2個月位於擴張，也是2012年最高值。《華爾街日報》直言，自去年12月中國解除封控後，中國製造業景氣度正式飛快復甦。

這意味著，中國紅色供應鏈等眾多的影響力，從停滯階段又重新回到的擴張。仔細一點來看，隨春節、疫情因素消退，代表產能的生產指數和新訂單指數分別為56.7和54.1，均高於上月6.9和3.2個百分點。

其中，是以木材加工及家具製造、金屬製品、電氣機械器材等行業的指數最強勢，均升至60.0以上高位景氣區間。此外，製造業主要原材料購進價格指數升至54.4，高於上月2.2個百分點。值得注意的是，製造、服務業企業雖然也回到擴張。值得注意的是，數據較上月有回落的情況，顯示中國出口的強項製造業是強中透弱。

紅色供應鏈觀察重點：代工、面板和記憶體

紅色供應鏈的代表性業者，同時也是鴻海的勁敵立訊精密日前遭披露，電動車逐漸取代消費性電子產品，成為未來5年重要的成長業務。

根據中國證券網引述立訊董事長王來春的說法，「我認為汽車電子未來5年的成長幅度是幾大板塊中最大的，第二是通訊板塊，第三是消費電子板塊，因為消費電子目前來講營收占比較高，所以成長相對來講會不及前面兩大業務板塊。」

事實上2024年，立訊已經成立10年，其市值一度突破人民幣4000多億，營收翻了40倍，淨利則是47倍，近年中國受到地緣政治影響，供應鏈開始轉移。立訊雖作為中企，但是反應靈敏，近年已經佈局越南等東南亞地區，近來也順利地接到蘋果的組裝訂單。

另一個代表性業者，也是群創、友達的中國面板大廠的對手京東方（BOE）也出現轉好的跡象。根據研究調查組織，DSCC公布統計報告指出，京東方2022年第4季財報顯示，市占率相較於前一季的7%揚升至11%。

不過，也並非是所有紅色供應鏈都回到軌道上，記憶體產業相對疲弱。中國儲存型快閃記憶體（NAND Flash）龍頭長江存儲身陷記憶體價格崩跌之苦，導致整體業務受重挫，傳出近期大幅削減生產設備訂單，並裁員一成，同時延後武漢新廠建設計畫。

對於紅色供應鏈的擴張，中華經濟研究院大陸經濟所所長劉孟俊日前強調，紅色供應鏈最直接的影響，就是進口替代效果，取代台商的零組件供給。劉孟俊認為，紅色供應鏈崛起，不但造成台商跨國供應鏈弱化，兩岸產業的競爭加劇，甚至也對全球產業競合關係造成影響。

不過，劉孟俊也談到，台灣供應鏈業者除轉往高毛利、高附加價值的新興產業領域發展外，現有電子產品線方面難以抵擋紅色供應鏈帶來的威脅，勢必需要加速轉型，強化創新與研發能量，才能創造永續競爭力。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

核稿編輯：翁世航