《火口的二人》：災難，做愛，活著
我們想讓你知道的是
《火口的二人》的故事，我們可以發現從電影充斥的情慾張力，在著作中得到完整的脈絡補充。在一個地震與海嘯後的時期，在一個富士山活火山即將噴發的時候，在這座災難之山的噴發口俯攝照前拍攝性愛照的直子與賢治，正是以其間悖倫的性活動對於自然災害的無可抵抗性所表現出的一種挑釁美學。在這種沒有未來與過去，時間被消解的。
文：曾友俞
《火口的二人》的故事除了以著作的方式呈現之外，也有電影的版本，而從著作到電影的轉化我認為是十分成功的，不過若是二者皆有觀讀將會更為完整。
電影中充斥著十分強烈的情慾張力，這也是觀影過後留下的深刻印象，相較於Gaspar Noé對於「性」的表現如《性本愛（Love）》中固為徹頭徹尾地性愛，對我而言卻更是以性為目的本身所產生的作品。
相對地，《火口的二人》的電影中更多地具有「慾性」，這種渴望在書中可以得到更完整脈絡的補足，也就是作者以此故事所希望呈現的如何經由做愛而感受活著。
談到「存在」，在語意上是更為精神性的，因此若說「存活」，就像是更形而下的。然而，形而下未必等同等而下，在故事設定的日本311地震、核災後的時期所發展出的故事，一種劫後餘生的境況中，存活、活著，是最重要的事，去談存在反而是更不切實的一種作為。
故事以永原賢治與佐籐直子二人為主角，二人是表兄妹，在長時間未有聯繫卻在直子因於婚禮時的緣故而使二人再度相會。
「只有今天一晚，讓我們回到過去好嗎？」
這是直子對賢治的邀約。源自於二人過往曾有雖是悖倫的情感，這份情感的性質在故事所設定的災後日本才能突顯出意義，而無法解釋及於災前日本二人的關係，這部分最多只能說是種故事設定，不過，這是可以在主題中被擱置的問題，因此姑且不論。
直子的未婚夫是北野軍官，因於職務之故即便在新婚前仍缺席，對應到故事的災難時期設定也十分合理。相對的賢治則已是離婚之人，以及負債者，有前妻、見不到的女兒，以及導致婚姻破裂的婚外情者理香（這位人物在電影中較不凸顯）。
除了北野軍官的職務繁忙，實際上直子也不對其有如同對賢治的情感。回到過去的邀約除了是言語之外，更是直子拿出二人曾經放蕩所拍攝在各處、各式、各樣的性愛照片攝影集，情慾紀實除了供作回憶，更是從當下往返過去的通道。
其中一張相片是二人在富士山俯攝照前攝影裸身的影像，富士山作為日本的其中一個象徵，在故事中則代表著另一個在地震後必然隨之而來的準災難。富士山火山口的影像前所映現出的直子與賢治，即是「火口的二人」顧名思義地的文義所指。
故事的發展歷時並不長，從賢治與直子的相遇到故事的結束約莫一週，其中經過再度發生關係，到北野軍官因緊急勤務之故無法舉辦婚禮，最後揭露出並非北野發現二人的悖倫情誼，卻是火山學家因地震之故預測富士山活火山即將爆發，而由日本政府緊急動員自衛隊做災難應變。
故事也結束在此，火山爆發前的前一日，這部分的敘述著重於火山爆發的災害細節，除了火災，更多是火山灰所將導致對人體與各種施設的損壞，這更形塑出一幅末日即景。
故事所經過的時間，充滿的是二人在這數日間的互動、對話以及做愛。或說，做愛就能涵括這所有的意義，於此，做愛所代表的並非是低俗的猥褻，卻是在後災難與前災難的交疊時期，作為一個人所能表現出「生命」的活動。
故事中直子寫給賢治的信中有這麼一段（頁180）：
「『只要活著就覺得很快樂的人，和非得成功才會快樂的人，只要活著就覺得快樂的人更為幸福百倍。』
我也這麼認為。這十幾年來，我總是說著「很快樂、很快樂」地過日子，只要活著就很快樂。」
從故事的中段這裡開始，出現了對於「活著」的思考。貫徹這本著作的即為「災難，做愛，活著」這三個元素，
「若只做現在想做的事，人會失去未來，過去也不會留下任何東西。唯有為了明天拚命犧牲今天，卓越的昨天才得以成立。
在我們生存的這個社會，被視為最大且最好的規則就是這個。」（頁183）
瞻前顧後、三思而後行等片語，都是在提醒人們做事要慮及後果，不可以只為圖一時之快而耽慢未來。未來總是成為現在被犧牲的託辭，只不過當一個無可抵抗的災難發生時，未來的意義瞬間被掏空，過去作為曾經的未來也不再具有意義，一切只剩下現在。「活在當刻」從存在主義的神壇被形而下化為一種最務實的存在方式，存在不再比活著更多：存在就是活著。
「我想忘記過去與即將到來的事，所以和直子耽溺於性愛；直子也是想忘記過去與即將到來的事，而與我耽溺於性愛。因為我們說好「只限現在」， 才能做出那麼大膽的事。
以過去為基礎在未來活下去，和不管過去與未來只活在現在，是截然不同的。與其說不同，說是對立更貼切。因為活在過去通向的未來，和只是盡情活在當下，往往是對立的。為了未來而一路放棄的今天，我們稱之為「過去」。雖然過去與未來有血緣關係，但「過去或未來」與「現在」其實是陌生人，而且經常是仇敵。成為大人後，我刻骨銘心洞悉的，就是這個駭人的事實。」（頁182-183）
在做愛中所帶來的狂喜（ecstacy），具有宗教性超越世俗的能量，進而也超越了時間，甩脫了過去與未來，把一切的意義都注入在當下的交媾。
這樣的敘事或許在日本廣泛被認知的壓抑中，更具有挑釁性，當我們見及日本人在災變時仍然井然有序地列隊，我們忽略這種秩序背後所具有倫理觀的強制性。
甚至，這股力量在沒有災變時已時刻束縛著人們，使得在緊急狀態發生時的人們也無從脫免於這樣的義務感。這樣地活著是作者所說的「自暴自棄」，但他提出了新的註解代表的是自暴自棄是種在過往日常狀態下具有意義（貶義）的生活方式，但這卻是災後日本的新哲學，
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菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
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國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。