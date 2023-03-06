大學禁菸行不行（上）：無菸大學是鼓勵癮君子戒菸，還是變相鼓勵電子煙？
我們想讓你知道的是
在這次的修法過程中，焦點大多在電子煙、加熱菸、加味煙等新興菸品議題，至於禁止校園吸菸這件事，只有支持方的遊說，沒有反對方的聲音。然而沒有臭味只有香精味的電子煙，具有攜帶方便、可隨時收納的特性，加上禁菸的大學，會激盪出什麼火花呢？
《菸害防制法》已經完成修法——第18條明定各級學校禁止吸菸，教育部近期開始依法要求大學全面禁菸，除校園吸菸區2月底前全撤除外需另設舉報窗口，校園議題也逐漸浮上檯面。
而在整個修法過程中，焦點大多在電子煙、加熱煙、加味煙等新興菸品議題，至於禁止校園吸菸這件事，只有支持方的遊說，沒有反對方的聲音（或者說誰敢站在以董氏基金會為首的倡議團體對立面？），因此各校面臨吸菸無處可管的窘境，學生自治團體、校方、學校商圈又要如何因應新法做出應對措施？
罰與不罰成為無解難題
針對大專院校全面禁菸，台灣學生聯合會日前表示：「多校學生團體一致認為，校園裡的室外吸菸區具有合法控管的功能，各校評估人流、風向、建物距離後，在合適地點設置室外吸菸區，可以降低校園菸害擴張、預防二手菸害與非吸菸人口接觸。即使學校全面禁菸，菸害仍好發於校園僻靜角落，或是出入口周遭。大專院校吸菸人口仍舊存在，且吸菸仍是有條件的合法行為。」
倘若以20歲以下禁止吸菸為由，那麼20歲以上的權益在哪裡？吸菸仍是有條件的合法行為不是嗎？再擴大點來說——教職員的權益在哪裡？
依照現行公告來看：「任何人均得勸阻、糾舉違規吸菸者；違規者除受戒菸教育及輔導外，並得依相關規定懲處。」倘若某教授於校園吸菸，學校也要依規定受戒菸教育及輔導嗎？還是要直接照罰？如果強力執行行政罰，那麼要罰到何時？
於是，校園獎懲罰與不罰，將成為規劃與管理的矛盾衝突點。
吸菸人口不應歸咎於校方
依據衛生福利部國民健康署於2014年發布之大專校院學生吸菸行為調查，有6.8%大學生為吸菸者。
在反對大學設置吸菸區的聲浪中，許多民眾認為大學設置吸菸區形同變相鼓勵學生抽菸，但是我們都忘了——自今年（2023年）起18歲已同步達民刑法成年，「大家都大人大種了」就該為自己的行為負責，為何如今大學生的吸菸議題，卻要由法規丟向大專院校的管理方？
鼓勵大學生遠離菸品有很多種方式，無菸校園終究只是理念不會成真——過去，各校管理措施應因地制宜，各校甚至因此延伸出許多審議討論、凝聚共識的空間；如今，強硬的法律落在各大專院校，教育部、校方、學生將如何接招？
無菸大學是鼓勵癮君子戒菸？還是變相鼓勵電子煙？
董式基金會日前發文指出：「國教行動聯盟家長部部長王瀚陽表示：『肯定教育部及各級學校禁菸的政策，環境的限制是一個好方法，以照顧青少年健康為目標，朝無菸環境努力，也因校園內禁菸，而給青少年一個正當理由戒菸。』」
我們一邊提倡著菸害防制、一邊喊出無菸校園，卻忘了政策的最後目標在人——是人決定了政策能否成功的關鍵。
在這次的修法過程中，焦點大多在電子煙、加熱菸、加味煙等新興菸品議題，至於禁止校園吸菸這件事，只有支持方的遊說，沒有反對方的聲音。電子煙沒有臭味、只有香精味；攜帶方便、可隨時收納的特性，加上禁菸的大學會激盪出甚麼火花呢？可想而知當然是變相鼓勵校園吸食電子煙，然後空氣不臭、大家開心、皆大歡喜？
最後唯二不歡喜的恐怕就是管理單位及菸害防制團體了吧。
根據國民健康署統計，加熱菸的使用者，有36.8%是因為「好奇」，其次是「身上才不會有菸臭味」（12.6%）及「覺得健康危害比較低」（11.3%），有2.9%「為了戒菸」。另針對電子煙以「好奇」為主，占38.9%，其次是「為了戒菸」（17.3%）及「朋友都在吸」（9.7%），但這裡出現了一個漏洞，有多少人認為吸食電子煙是為了身上不會有菸臭味呢？身為一名使用過電子煙的使用者，我相信這部分也占了絕大多數。
還記得就讀高中時有學弟發明上課吸菸法——即在課桌椅下方準備紙箱，爾後假裝睡覺，再將藏在抽屜的電子煙吸食後吐進紙箱中。在投放影音昏暗的教室內，誰會發現？大概只剩我這個當時於上課時間四處遊蕩等畢業的學長吧。
這不只是高中時期莞爾一笑的過去，更是菸害防制的縮影。最能有效產生限制的永遠是菸害所造成外部性與連帶而來人情壓力，而不是嚴格且生硬的《菸害防制法》規——因為當你不影響他人的時候、或是大家根本沒發覺的時候……Who cares？又不是吃飽太閒或家裡住海邊。
從上面討論的案例就可以發現，同學間最在意的都是飄散出來的菸味，剩下的才是屬於朋友間的戒菸關心。當香菸不臭反香時，除了觀感問題以外——誰在乎？《菸害防制法》的促進方根本就沒有搞清楚問題所在，無形間更間接促進了電子煙的氾濫。
或許有很多人會說：新版菸防法明令禁止電子煙不是嗎？那就要反問了——誰來取締？取締之下有用嗎？在吸菸者無處可去的狀況下，是誰間接促進了電子煙的使用？
下一篇文章將從從歷史經驗，來看無菸校園可行嗎？
關鍵評論網提醒您：吸菸有礙健康。
- 大學禁菸行不行（中）：另類校園戒嚴，無菸大學對於癮君子根本就是假議題
- 大學禁菸行不行（下）：正視無菸校園的窒礙難行，接下來我們可以怎麼做？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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