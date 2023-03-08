大學禁菸行不行（中）：另類校園戒嚴，無菸大學對於癮君子根本就是假議題

當學生被強迫到校門口抽菸，反而增加了吸菸的外部性。

就如同前文指出，菸害仍好發於校園僻靜角落，或是出入口周遭，校門是進出校園的出入口，也是教室距離校外的距離最短點——倘若今天大家都很乖的到校外吸菸，不正是把吸菸點趕到人數最多的地方嗎？那麼一來飽受二手菸害的人群豈不是更多？

倡議團體到底在想甚麼？這就是你們期待的無菸校園嗎？倘若照著禁菸就會戒菸的邏輯，未來擴散到校門口也不能吸菸，又會是何種光景？筆者已不敢想像。

回頭看看那些增設吸菸區的案例

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗2020年曾於報導指出：

「健康應在所有人權之上！自2007年起，香港大學實施校園內全面禁菸，國內近年來也有許多大學以無菸校園為目標跟進國際趨勢，而世新大學因校園腹地狹小，作為無菸大學的可行性相對更高，建議校方提供給學生一個全面禁菸的無菸校園。」

在這裡筆者肯定腹地狹小作為無菸大學可行性相對更高之說法，但換個角度試想——接下來大家要去哪裡抽菸？

事實上，世新大學2021年吸菸區不減反增，成為少數於《菸害防制法》通過前增設吸菸區的大專院校案例。究其原因，係大學生於商圈吸菸導致外部性增加，導致商圈與學生衝突日漸升高，爾後透過學生自治團體反映與校方溝通後，同意增設吸菸區進行有效管理。由上述案例可見商圈垃圾與菸害增加，也會激化校園與商圈之間的對立。

因為《菸害防制法》第18條第二項提及：「前項所定禁止吸菸之場所，應於所有入口處設置明顯禁菸標示，並不得供應與吸菸有關之器物。」於是吸菸區只是從校內撤到了校外，管理卻愈發困難。

一來，校園會變成另類的校園吸菸戒嚴（遵從法律的人們會認為舉報吸菸人人有責）從而加重校園對立，導致另類的校園霸凌更加層出不窮；二來更仰賴學校與周邊居民、商圈的溝通與協調管道及介面，當香菸全面退出校園後可預見煙蒂及衍伸性垃圾責任權屬不清，就沒有人願意負起管理的責任，菸蒂與二手煙亂象將愈發混亂。

筆者自攝於逢甲大學，2023/2/22 《菸害防制法》三讀後，因區位條件功能依舊，甚至成為校園共識

從無菸校園經驗來看——無菸校園可行嗎？

校園規模因地而異，以2016年進入無菸校園的東海大學為例——135.65公頃的校地要如何落實禁菸？就連內部報告都指出——「校內佔地面積廣大，要找到幾處能偷偷吸菸的隱密場所是件容易的事。在社群軟體上也常常看到有人抱怨勞作教育時掃到滿滿菸蒂。」（學生對於無菸校園的看法為何─以東海大學為例，2020）

該問卷實際抽樣誤差為±4.89%，當該問卷問及在校一周看到菸蒂的次數時仍有59.4%的同學表示一周能看到一到三次菸蒂、28.8%的同學表示在車棚經常聞到二手菸，且有91%的癮君子同學，表示一定不會或可能不會因為校內禁止吸菸而嘗試戒菸！

校園禁菸不是有效引導菸民的方法。大規模校地的東海大學用2016-2020五年光陰告訴我們，無菸大學對於癮君子方根本就是假議題，大家只不過躲到你看不見的地方抽菸；小規模校地的世新大學2021年用增設吸菸區回應我們，倘若學校不進行源頭管理，將會將問題擴散至商圈，徒增管理困難，最後仍須回歸積極管理的吸菸區。

難道這些倡議團體都沒看見嗎？還是當作沒看見？

《菸害防制法》27年——全球貿易與董氏基金會

回顧歷史，《菸害防制法》誕生的背景於1997年9月，起因為1987年中美煙酒協議書生效後，開放洋菸進口的同時正逢解嚴後的社會運動興起。

當時，董氏基金會與20個民間團體組成中華民國拒菸聯盟，並於1988年提出菸害草案書，而後行政院於1991年提出衛生署提出《菸害防制法》草案，經6年審議與協商後推出——強制規範菸品之促銷及廣告、販售方式、對象、吸菸年齡、場所、健康警語、尼古丁焦油含量標示，我國菸害防制工作方始得有法源依據。

2002年我國正式成為世界貿易組織WTO會員國，廢除菸酒專賣制度，實施《菸酒稅法》、《菸酒管理辦法》，並改制「台灣省菸酒公賣局」為「台灣菸酒股份有限公司」並規範每包紙菸需負擔11.8原之香菸稅及5元之健康福利捐。爾後，因拒菸團體大力提倡，我國分別於2006年2月、2009年，因應菸品健康福利捐，分別調漲5元及10元達20元。從幾十元到破百元。

走過那麼多年我們不禁想問：付出了相對的菸稅與健康福利捐後，還要把菸民逼到哪裡？而筆者電腦桌上一旁的香菸盒，側面還印著「台灣菸酒公司代製」的字樣……

我國菸品健康福利捐課徵項目及應繳金額沿革 課徵項目 應徵金額 2002年 2006年 2009年 2023年 紙菸 每千支250元 每千支500元 每千支1000元 每千支1000元 菸絲 每公斤250元 每公斤500元 每公斤1000元 每公斤1000元 雪茄 每公斤250元 每公斤500元 每公斤1000元 每公斤1000元 其他菸品 每公斤250元 每公斤500元 每公斤1000元 每公斤1000元或每千支1000元，取其高者 資料來源：景氣循環下的菸品消費分析（朱育萱，政治大學碩士論文，2014）／全國法規資料庫

一廂情願的大力提倡，與吸菸者所遭受到的污名

「台灣相思草人權促進會Taiwan Human Rights Association for Tobacco Use」是台灣第一個由吸菸者組成的促進會。

2011年，發起人虎尾科大教師陳紹庭表示：「《菸害防制法》讓吸菸者備受排擠、甚至被污名化，連走在路上都會被不認識的人拍照、要身分證字號，讓吸菸者生活得很沒尊嚴。」成員林嘉信亦於2011年表示：「日前他跟哥哥帶小孩去小人國玩，他在停車場抽菸時，還被其他家長罵『人渣』讓他很氣憤。吸菸者與不吸菸者原本相安無事，但新法上路後，他們被當成罪犯、被歧視，好像吸菸者都應萬劫不復。」

13年過去了，至今仍是台灣唯一內政部立案的全國性反禁菸維權社會團體，聲量也隨著時間流逝越來越小，連筆者也是撰寫此文時才發覺此團體的存在。

Photo Credit: 中央社

史上最嚴《菸害防制法》三讀——究其原因係大部分立委不想站在倡議團體的對立面，因為那會立馬遭到禁菸團體與家長團體的炮火攻擊。試問，換作是你進立院審查時還能不閃嗎？因此修法就成為了同意倡議團體立場的一言堂，等教育部依法發下公文，都已成為亡羊補牢——於是史上最嚴《菸害防制法》三讀除了無法根絕校園菸害外，還會增加校園二手菸害，更可能變相鼓勵吸食電子煙。