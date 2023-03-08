大學禁菸行不行（中）：另類校園戒嚴，無菸大學對於癮君子根本就是假議題
我們想讓你知道的是
校園禁菸不是有效引導菸民的方法。大規模校地的東海大學告訴我們，無菸大學對癮君子方根本就是假議題，因為大家只不過躲到你看不見的地方抽菸；小規模校地的世新大學則用增設吸菸區回應我們，倘若學校不進行源頭管理，將會將問題擴散至商圈，徒增管理困難，最後仍須回歸積極管理的吸菸區。
當學生被強迫到校門口抽菸，反而增加了吸菸的外部性。
就如同前文指出，菸害仍好發於校園僻靜角落，或是出入口周遭，校門是進出校園的出入口，也是教室距離校外的距離最短點——倘若今天大家都很乖的到校外吸菸，不正是把吸菸點趕到人數最多的地方嗎？那麼一來飽受二手菸害的人群豈不是更多？
倡議團體到底在想甚麼？這就是你們期待的無菸校園嗎？倘若照著禁菸就會戒菸的邏輯，未來擴散到校門口也不能吸菸，又會是何種光景？筆者已不敢想像。
回頭看看那些增設吸菸區的案例
董氏基金會菸害防制中心主任林清麗2020年曾於報導指出：
「健康應在所有人權之上！自2007年起，香港大學實施校園內全面禁菸，國內近年來也有許多大學以無菸校園為目標跟進國際趨勢，而世新大學因校園腹地狹小，作為無菸大學的可行性相對更高，建議校方提供給學生一個全面禁菸的無菸校園。」
在這裡筆者肯定腹地狹小作為無菸大學可行性相對更高之說法，但換個角度試想——接下來大家要去哪裡抽菸？
事實上，世新大學2021年吸菸區不減反增，成為少數於《菸害防制法》通過前增設吸菸區的大專院校案例。究其原因，係大學生於商圈吸菸導致外部性增加，導致商圈與學生衝突日漸升高，爾後透過學生自治團體反映與校方溝通後，同意增設吸菸區進行有效管理。由上述案例可見商圈垃圾與菸害增加，也會激化校園與商圈之間的對立。
因為《菸害防制法》第18條第二項提及：「前項所定禁止吸菸之場所，應於所有入口處設置明顯禁菸標示，並不得供應與吸菸有關之器物。」於是吸菸區只是從校內撤到了校外，管理卻愈發困難。
一來，校園會變成另類的校園吸菸戒嚴（遵從法律的人們會認為舉報吸菸人人有責）從而加重校園對立，導致另類的校園霸凌更加層出不窮；二來更仰賴學校與周邊居民、商圈的溝通與協調管道及介面，當香菸全面退出校園後可預見煙蒂及衍伸性垃圾責任權屬不清，就沒有人願意負起管理的責任，菸蒂與二手煙亂象將愈發混亂。
從無菸校園經驗來看——無菸校園可行嗎？
校園規模因地而異，以2016年進入無菸校園的東海大學為例——135.65公頃的校地要如何落實禁菸？就連內部報告都指出——「校內佔地面積廣大，要找到幾處能偷偷吸菸的隱密場所是件容易的事。在社群軟體上也常常看到有人抱怨勞作教育時掃到滿滿菸蒂。」（學生對於無菸校園的看法為何─以東海大學為例，2020）
該問卷實際抽樣誤差為±4.89%，當該問卷問及在校一周看到菸蒂的次數時仍有59.4%的同學表示一周能看到一到三次菸蒂、28.8%的同學表示在車棚經常聞到二手菸，且有91%的癮君子同學，表示一定不會或可能不會因為校內禁止吸菸而嘗試戒菸！
校園禁菸不是有效引導菸民的方法。大規模校地的東海大學用2016-2020五年光陰告訴我們，無菸大學對於癮君子方根本就是假議題，大家只不過躲到你看不見的地方抽菸；小規模校地的世新大學2021年用增設吸菸區回應我們，倘若學校不進行源頭管理，將會將問題擴散至商圈，徒增管理困難，最後仍須回歸積極管理的吸菸區。
難道這些倡議團體都沒看見嗎？還是當作沒看見？
《菸害防制法》27年——全球貿易與董氏基金會
回顧歷史，《菸害防制法》誕生的背景於1997年9月，起因為1987年中美煙酒協議書生效後，開放洋菸進口的同時正逢解嚴後的社會運動興起。
當時，董氏基金會與20個民間團體組成中華民國拒菸聯盟，並於1988年提出菸害草案書，而後行政院於1991年提出衛生署提出《菸害防制法》草案，經6年審議與協商後推出——強制規範菸品之促銷及廣告、販售方式、對象、吸菸年齡、場所、健康警語、尼古丁焦油含量標示，我國菸害防制工作方始得有法源依據。
2002年我國正式成為世界貿易組織WTO會員國，廢除菸酒專賣制度，實施《菸酒稅法》、《菸酒管理辦法》，並改制「台灣省菸酒公賣局」為「台灣菸酒股份有限公司」並規範每包紙菸需負擔11.8原之香菸稅及5元之健康福利捐。爾後，因拒菸團體大力提倡，我國分別於2006年2月、2009年，因應菸品健康福利捐，分別調漲5元及10元達20元。從幾十元到破百元。
走過那麼多年我們不禁想問：付出了相對的菸稅與健康福利捐後，還要把菸民逼到哪裡？而筆者電腦桌上一旁的香菸盒，側面還印著「台灣菸酒公司代製」的字樣……
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我國菸品健康福利捐課徵項目及應繳金額沿革
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課徵項目
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應徵金額
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2002年
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2006年
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2009年
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2023年
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紙菸
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每千支250元
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每千支500元
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每千支1000元
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每千支1000元
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菸絲
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每公斤250元
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每公斤500元
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每公斤1000元
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每公斤1000元
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雪茄
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每公斤250元
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每公斤500元
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每公斤1000元
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每公斤1000元
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其他菸品
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每公斤250元
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每公斤500元
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每公斤1000元
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每公斤1000元或每千支1000元，取其高者
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資料來源：景氣循環下的菸品消費分析（朱育萱，政治大學碩士論文，2014）／全國法規資料庫
一廂情願的大力提倡，與吸菸者所遭受到的污名
「台灣相思草人權促進會Taiwan Human Rights Association for Tobacco Use」是台灣第一個由吸菸者組成的促進會。
2011年，發起人虎尾科大教師陳紹庭表示：「《菸害防制法》讓吸菸者備受排擠、甚至被污名化，連走在路上都會被不認識的人拍照、要身分證字號，讓吸菸者生活得很沒尊嚴。」成員林嘉信亦於2011年表示：「日前他跟哥哥帶小孩去小人國玩，他在停車場抽菸時，還被其他家長罵『人渣』讓他很氣憤。吸菸者與不吸菸者原本相安無事，但新法上路後，他們被當成罪犯、被歧視，好像吸菸者都應萬劫不復。」
13年過去了，至今仍是台灣唯一內政部立案的全國性反禁菸維權社會團體，聲量也隨著時間流逝越來越小，連筆者也是撰寫此文時才發覺此團體的存在。
史上最嚴《菸害防制法》三讀——究其原因係大部分立委不想站在倡議團體的對立面，因為那會立馬遭到禁菸團體與家長團體的炮火攻擊。試問，換作是你進立院審查時還能不閃嗎？因此修法就成為了同意倡議團體立場的一言堂，等教育部依法發下公文，都已成為亡羊補牢——於是史上最嚴《菸害防制法》三讀除了無法根絕校園菸害外，還會增加校園二手菸害，更可能變相鼓勵吸食電子煙。
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep5：想要闖出夢想自由人生？專家教你活用資金貸款，填滿創業藍圖的關鍵空白！
我們想讓你知道的是
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人抱持著信念與堅持投入其中，本集節目邀請到銀行專家林政澤與創業家蕭上農，和大家分享關於創業籌資與資金管理的實用建議。
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「創業這條路」，同步於官方YouTube和Podcast播出。節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家林政澤，以及不太會料理卻創立食譜網站「愛料理」與科技媒體「INSIDE」的創辦人蕭上農（fOx），一起聊聊創業路上資金與風險控管的大小事。
資金、風險與管理：創業路上永遠的課題
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人懷揣著創業闖蕩的浪漫想像。根據Yes123 2022年9月的《疫情年創業夢想調查》，臺灣創業失敗率高達75%，但想創業的年輕人比例仍高達96%，雖然最終僅有其中約三分之一付諸行動，但仍不免讓人感到好奇，究竟是怎樣的契機，讓他們義無反顧地投入其中？
節目中，身兼「愛料理」與「INSIDE」創辦人的fOx，大方分享他創業的起心動念其實源於對市場脈動的敏銳觀察。「過去20年我都在網路、遊戲產業裡面服務，那時候看到facebook、mobile等網路趨勢崛起，就覺得應該離開去創業，試試這波紅利究竟可以做到什麼程度。」fOx說，「嘗試接案一陣子後，就覺得還是想做個『屬於自己的東西』，才選擇致敬日本已有成熟商業模式的食譜主題，創立『愛料理』這個品牌，然後一直做到現在。」
談到創業過程最大的學習，除了與人為善的處事態度，fOx也強調持續耕耘、多方嘗試的重要性，「因為成功有時的確需要天時地利人和，同一件事情，可能因為執行的時間點不同、搭配的載體媒介不同，而有截然不同的結果」。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題，填寫問卷後還能抽500元禮券哦：馬上填！
人是英雄，錢是膽：創業資金的籌措與管理
當然，創業除了題目、技術與敢於嘗試的勇氣之外，現實層面的資金問題往往是考驗創業者的第一個關卡。回想草創時的財務經驗，fOx認為資金與財務管理絕對是創業必修的課題，因為在創業過程的不同時間點，創業者需要面對如籌募草創時期的啟動資金、維持公司營運時12-18個月的現金流等不同的財務問題。
不過，當你下定決心投入創業後，就會發現相較於公司營運時的現金流掌控，籌措啟動資金並不如想像中困難。這是因為我們周遭就有許多資源，例如政府會開放計劃資源，提供給有創業意向的年輕朋友們、或是利用銀行貸款等。節目中，來賓政澤也針對個人型事業或副業的中小型創業時，可能接觸到的資金方案進行優勢分析：
- 自籌資金
創業者除了自身存款或穩定收入來源之外，還可能向家人、朋友、信任者（Family、Friend、Fool，3F）籌募款項，此類籌募款項多寡與個人因素（交情深淺、存款多寡）相關，因人而異。
- 政府補助貸款
政府因應政策／社會發展需求，針對特定產業別或人口族群提供補助專案，此類補助可依性質分為「貸款補助」及「資金補助」。貸款補助多半會有利息補貼，對於中小型創業者而言算滿實惠的選擇之一，而資金補助多半直接補助特定金額。政府補助專案申請需確認是否符合資格，辦理流程較複雜，整體會較耗費時間，適合運營穩定、非急迫資金需求的創業者。
- 金融機構貸款
金融機構的貸款可依是否有擔保品分為兩種類別，需要擔保品就如同常見的「房貸」、「保單貸款」等；而不需要擔保品則是「信用貸款」。信用貸款也可依撥款方式分為一次性全額撥付的分期型、或先申請取得貸款額度，後續依個人需求彈性撥款使用的「循環型」，創業者可依個案需求選擇適合的信貸類型。
- 群眾募資
透過募資平台推出方案，直接與消費者進行募資，但群眾募資因為其與群眾直接接觸的特性，讓它有點像是產品雛形的行銷管道、更類似測試市場性的工具。
其中，較特別的是由國泰世華銀行推出的「先核定額度，後彈性撥款」的彈力貸方案，它更類似於一種「訂閱制」的信貸服務，與傳統一次撥付的信用貸款非常不同。「彈力貸2.0全稱為『彈力貸本息攤』，本息攤的意思是每期、每月按比例償還本金（本金利息均攤）」政澤解釋道，「在契約期間內，使用者能彈性地動用和還款，有撥款、有跨日才開始計算利息。妥善運用的話，不只能減少利息支出、還能降低還款壓力，非常適合有資金規劃、但發生臨時性的資金調動需求的創業者。」
談到貸款，主持人芷娟也非常好奇，創業者申請貸款會不會很麻煩？有沒有哪些要注意的地方？政澤坦言，信用貸款既然沒有擔保品，那銀行就會回到「個人」的信用狀況與償債能力進行評估，對此有興趣的讀者可以參考上一集的內容，更認識信用貸款產品的概念。
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找到自己的路，活出理想人生
「如果可以再一次，你還會創業嗎？」面對主持人犀利提問，fOx毫不猶豫地給出肯定答案。因為創業的迷人之處正在於執著自己相信的事物，持續不斷朝目標前進的過程，儘管路途中發現不足的地方，也要透過學習、尋找夥伴一一克服，最終看見idea落地生根，才能感受成就的喜悅。「我覺得創業是一件不錯的事情，」fOx也給每位想創業的聽眾一個誠懇的建議，「但要請大家記得，創業有失敗的、而且要長期努力的部分，這是需要被記住的。」
人生的每個選擇都伴隨著風險，本集節目談的「創業」更是許多人難以抉擇的一大命題，但是如今網路、媒體日漸興盛，人們有越來越多元的方式拓展除了工作本業以外的可能性，資金問題也可以透過如國泰世華銀行彈力貸這樣的貸款商品得到幫助，此時，重點必然回歸每個人的根本──你想要的、需要的是什麼？只要正確的釐清內心的想法，評估風險、善用工具、持續努力，不論是創業、斜槓還是兼職，人人都有實現夢想的機會！
警語：貸款額度最高300萬，貸款利率1.88%起，帳管費最高為新臺幣9,000元(視專案享有不同限時優惠，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準) 。貸款利率之基準日為112年1月3日，係依本行牌告知定儲利率指數季變動或月變動等試算而得，每季或每月依市場行情變動，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準。
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🎁抽獎辦法
即日起至 4 月 5 日止 ，完成以下兩步驟：
1. 觀看《請支援理財》Ep.5 節目
2. 填寫下方【節目滿意度調查】問卷
🎁獎品
✔️500 元電子即享券（適用超商、百貨、餐飲、線上購物等超過40個品牌）
📢活動時間
-活動截止：2023 年 4 月 5 日 23 時 59 分
-獎品寄出：2023 年 5 月 19 日前（將寄送領獎網址至中獎者電子郵件信箱）
⚠️需完整填寫問卷並送出⚠️
趕快邀請更多朋友一起觀賞《請支援理財》系列節目吧！