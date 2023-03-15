《都市裡的動物行為學》：點心被烏鴉偷走的時候，就應該想成「啊啊，這是神要我減肥呢」
我們想讓你知道的是
由於生存於日本都市與近郊的烏鴉數量非常龐大，書中也探討了與烏鴉共存的有力對策。雖然書中主角住在日本都市裡，其實台灣都市中常見的樹鵲、喜鵲，以及台北市市鳥台灣藍鵲，全部都是烏鴉的近親。當松原先生眼睜睜看著烏鴉把他放在一旁的午餐叼去吃時，台北近郊的居民一定也曾看到台灣藍鵲把陽台上的衣架叼去築巢吧！
文：松原始（Matsubara Hajime）
在念完研究所碩士課程的那個春天，我和同學們做了一趟遊紀伊半島半周的漫無目的旅行。那個時候的目的地，是和歌山縣的川湯溫泉。我用力主張我們應該也順便到熊野本宮大社去走一趟。因為熊野大社是跟八咫烏有關的神社，只要是研究烏鴉的人，就一定不可能錯過的聖地。幸好，川湯溫泉跟熊野大社的距離並不遠。
在開車前往熊野的路上有個Ｔ字路口。該往右還是往左，在看道路地圖的時候，非常不巧的那個部分正好被一小篇文章遮住，讓我們沒辦法看見該去的地點，非常的傷腦筋。
在那個時候，我發現有一隻烏鴉停棲在Ｔ字路正對面的電線杆上。我從車窗把頭探出去對牠喊：「喂∼，熊野大社是在哪一邊？」令人無法置信的，烏鴉立刻把身體向後轉。不，那邊根本就沒有路啊。
「你這傢伙，這樣也算是八咫烏的後裔嗎？好好帶路啊！」這樣對牠怒吼之後，烏鴉以一副嫌麻煩的樣子，用喙部指向左邊。於是我就跟握著方向盤的朋友說：「左邊。」
過了幾分鐘之後，他問我：「你剛剛有看到標識嗎？」我回答：「沒有啊，就烏鴉把頭朝向左邊。」讓他完全啞口無言。可是，就在那一瞬間，出現了「川湯溫泉 在前方」的告示牌。如何，很厲害吧。
只不過這種「跟烏鴉問路」的方式，總共也只有這一次有用而已。果然還是得要在熊野的山裡面才會靈啊。
這件事，其實是源自於《古事記》及《日本書紀》中登場的八咫烏的話題。烏鴉常在世界各地的各種神話中出現，或被當成是死亡的象徵。反過來說，這就表示人們真的是非常頻繁的看見烏鴉，總是很在意烏鴉。
首先，就從日本的八咫烏開始介紹。日文是寫成「ヤタガラス」。咫唸成「ㄓˇ」，是長度的單位。由於一咫大約是十八公分，所以八咫就會是一百四十四公分，不過卻沒記載說到底是什麼東西的長度為八咫。假如是翼長有一百四十四公分的話，就是比渡鴉還要大的尺寸，若是喙部的長度有一百四十四公分的話，根本就是怪獸。但是由於八大概是指「很多」的意思，所以把「很多個咫」想成是「非常大」應該也還說得過去吧。
八咫烏是在神武天皇一行人在熊野山中迷路的時候，被派來幫他們帶路的鳥類。據說牠是三隻腳的大烏鴉。牠是熊野本宮大社、熊野那智大社、熊野速玉大社的象徵，在熊野三山的社章上全都畫著八咫烏。不論是繪馬或是護符或是手布巾上也都是畫著烏鴉。雖然在起請文上使用的牛王寶印上也畫著多數的烏鴉，不過這稱為烏文字，代表神社的名字（說是這樣說，不過我看不懂）。
據說在起請文上寫著，假如違背誓言的話就會有三隻熊野的烏鴉死掉，而「殺死三千世界的烏鴉，想和主公睡個飽」的這種內容，則可以說是「遊女的起請文（誓約）那種東西忘掉就算了，熊野的烏鴉全部死光光也不關我的事」的意思，或是如果不情不願的寫起請文的話，烏鴉就會死掉，所以就算把大家殺光光也想要早上賴床多睡點的意思（落語的「三枚起請」是最後這個意思）。由於熊野三山原本就是把烏鴉當成神的使者來祭拜，所以身為太陽使者的八咫烏就是比這還要更高一層的「最強的神使」吧。
再加上，八咫烏也被認為是賀茂建角身命的化身，這是我後來才知道的。賀茂建角身命是出了鴨長明等名人的賀茂氏的始祖，祭祀祂的是京都市的下鴨神社（賀茂御祖神社），也就是我調查烏鴉的場所。這完全沒什麼，就是在八咫烏的地頭進行烏鴉調查而已。祭祀八咫烏本尊的神社，有奈良縣的宇陀市及橿原市的八咫烏神社。此外，由於橿原神社是祭祀神武天皇的，所以有八咫烏的護符（附帶說明的是，橿原市的市章上畫的是和八咫烏一起被派遣來的隼和金鵄）。
雖然八咫烏最大的特徵是三隻腳，不過這並不是日本的專利，好像是源自古代中國的傳說。因為在古代中國好像有「三隻腳的烏鴉住在太陽的黑點中」的傳說。或者說黑點本身就是烏鴉，烏鴉是在太陽與地上之間來去的鳥類。腳有三根應該不是顯示其神性，就是由於在陰陽思想中把奇數視為陽數吧。在埃及也是把烏鴉視為太陽之鳥。換句話說，雖然烏鴉是黑漆漆的，卻是太陽的象徵。
在天亮前開始聽見烏鴉的叫聲，然後看見烏鴉接二連三的飛走。在傍晚時簡直像是在追著太陽般的，烏鴉成群在映著火紅夕陽的空中飛。這樣的鳥被認為是來自太陽，又要回到那裡去，也是無可厚非的。如此想來，派遣「太陽之鳥」接待「日之御子」一行人，是非常的理所當然。一般相信直接命令八咫烏的不是天照皇大神而是高御產巢日神，也就是高木神；從高高的樹上飛舞下來，也是相當符合烏鴉的印象。
此外，根據《古事記》，八咫烏是在下了山之後就結束其嚮導的任務，接下來則以斥候、先遣部隊的角色同行。先走在一行人前面宣布「日之御子馬上就要經過這裡」，然後回報「前面的部落是我們的友方」、「被那邊的一族射了箭」等等。烏鴉是情報通的這種印象，好像也是世界共通的。
在日本，烏鴉跟農耕也有關係。在舊曆年祈禱豐收，並進行「勸請烏鴉」的請神儀式來占卜當年的種田時期。這是把由播種時期不同的各種種子做成的麻糬獻給烏鴉，看烏鴉會吃哪種麻糬，再決定當年種田時期的儀式。雖然也有祈禱豐收而給烏鴉麻糬的風俗，但這大概是只有留下「讓烏鴉吃麻糬」的部分而已吧。雖然也會覺得「為什麼是烏鴉？」，但這也可能是由於日照是稻作的關鍵，所以應該也會洽詢身為太陽使者的烏鴉，並對烏鴉的「萬事通」形象有所期待。
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