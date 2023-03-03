俄羅斯的野心與謊言：不論北約東不東擴，普亭的目標就是要重建蘇聯帝國
我們想讓你知道的是
帝俄本來就是以悲劇之姿崛起，在血腥革命與內戰中建立紅色帝國，挺過了二戰的毀滅攻勢，卻在共產黨的愚昧專制下，走向崩潰，最後又毀在普亭手中。這個民族的苦難，不曾因為國家的強盛而有所減少，甚至那些偉大的幻影，都是建立在無數人民的痛苦之上。
文：王臻明
俄烏戰爭已滿一周年，討論俄烏戰爭的文章已如汗牛充棟。有意思的是站在俄羅斯的立場，替俄羅斯解釋為什麼要發動這場戰爭的聲音也不少。這些說法主要分成三種，包括「北約東擴造成俄羅斯不得不反擊」、「美國故意利用烏克蘭引誘俄羅斯出兵」與「克里米亞半島原本就屬於俄羅斯」，而且持這種論點的人不乏知名學者或政治人物。
有些學者的出發點，是希望站在比較中立的立場，來解釋俄羅斯的動機。至於政治人物則難免有些私心算計，特別是本身就來自第三世界，或為獨裁者發聲的人，特別熱衷這樣的論點。
但說實話，「北約東擴造成俄羅斯不得不反擊」完全是鬼扯。特別是這幾年的發展，特別證明俄羅斯發動戰爭，是普亭想要重建蘇聯帝國的私心，絕對不是因為北約東擴的原因。會這麼講，是因為遠從2018年開始，我們就寫了一系列關於俄羅斯的戰略安全問題，絕不是俄烏戰爭爆發後，才知道有「北約東擴」這件事。
就是因為太過瞭解，所以這幾年看普亭的所做所為，才會覺得他根本不是因為俄羅斯的安全問題才發動戰爭。那些拿「北約東擴」替俄羅斯辯護的人，根本對普亭的野心，故意視而不見。
在俄烏戰爭爆發後不久，俄羅斯與白羅斯簽署多項早已經排定的合作協定，很明顯當初普亭的計畫，是用武力來併吞烏克蘭，用各種條約來合併白羅斯。如果普亭的計畫成真，那當年的蘇聯帝國就回來了。
不論北約東不東擴，普亭的目標就是要重建蘇聯帝國，完成自己的歷史定位。俄羅斯一直有重建蘇聯往日榮光的聲浪，持續不斷威脅在東歐的前蘇聯加盟共和國，這才是東歐國家想加入北約自保的原因，說是北約東擴才造普亭入侵烏克蘭，根本是倒果為因。
再退一步說，俄羅斯當然有自己國家發展的需求，需要出海口來提振俄羅斯的經濟發展。但在這個全球化的時代，普亭所做的，並不是加強與波羅的海國家的連結與合作，或是與黑海國家一起開發資源，相反的卻是不斷威脅這些國家，反而讓自己陷入困境。
普亭這幾年的所做所為，並不是為了俄羅斯的發展，而是為了重建帝國版圖，甚至不惜犧牲俄羅斯的利益。說普亭發動俄烏戰爭是為了俄羅斯的生存，完全枉顧事實。
至於「美國故意利用烏克蘭引誘俄羅斯出兵」這樣的陰謀論，更是曲解事實，完全不瞭解過去美國與俄羅斯的關係。遠的先不說，光是川普時代的「通俄門」事件，就可說明美國曾經嘗試與俄羅斯改善關係，當初許多人攻擊川普與俄羅斯有見不得人的關係，不就剛好證明這一點。
甚至直白一點來說，當時美國與烏克蘭的關係，說不定還比較糟一點，因為烏克蘭不斷輸出武器技術給中國，讓美國非常不滿。美國國會甚至曾以違反人權為由，制裁過烏克蘭的亞述營。烏克蘭並不是對美國言聽計從盟友，怎麼會聽美國的話？
最後「克里米亞半島原本就屬於俄羅斯」這其實是一筆爛帳，因為最開始克里米亞半島也不屬於俄羅斯啊。如果這個理由成立的話，那許多國家都可以主張併吞他國領土。
當然，烏克蘭對克里米亞半島的掌控方式，也不是完全沒有問題，但在兩國分家時，其實有簽署相關協議，讓俄羅斯可以使用在克里米亞半島上的基地，偏偏俄羅斯的野心更大。而俄羅斯併吞克里米亞半島後，半島上的居民日子過的更慘，這才是烏東俄語區不願意被俄羅斯統治的原因。指控烏克蘭的納粹主義迫害烏東地區的人民，這種一戳就破的謊言竟然可以在國情諮文上講出來，也只有獨裁國家才能演出這麼荒謬的一幕。
最後要說的，是這幾年累積下來，竟然寫了這麼多關於俄羅斯的文字，因此對於俄羅斯走向這樣的毀滅之路，特別感到難過。那些為俄羅斯辯護的人，其實只是在替普亭的魯莽與無知開脫，而不是真正關心這個國家的未來。
帝俄本來就是以悲劇之姿崛起，在血腥革命與內戰中建立紅色帝國，挺過了二戰的毀滅攻勢，卻在共產黨的愚昧專制下，走向崩潰，最後又毀在普亭手中。這個民族的苦難，不曾因為國家的強盛而有所減少，甚至那些偉大的幻影，都是建立在無數人民的痛苦之上。
中國正在走向同樣的的道路，而現在為中國辯護的人，其實也是在煽動習近平做出錯誤的決定，讓中國走向萬劫不復的境地，令人不勝唏噓。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
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- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21