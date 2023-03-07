美國勞工部ESG規定意外引發兩黨惡鬥，背後是「反覺醒浪潮」與政治利益的糾葛
我們想讓你知道的是
還記得拜登在國情咨文中多次向共和黨傳達願意合作的訊息，然而拜登可能很快就要動用第一次的「否決權」將共和黨提出並支持的法案退回國會，而這部法案是與在台灣幾乎毫無爭議的「ESG」（環境保護、社會責任、公司治理）概念有關。
還記得國情咨文中，美國總統拜登（Joe Biden）多次向共和黨傳達願意合作的訊息，並用「朋友」稱呼共和黨人，然而拜登可能很快就要動用第一次的「否決權」，將共和黨提出並支持的法案退回國會，而對台灣人而言或許很難想像，這部法案是與在台灣幾乎毫無爭議的「ESG」（環境保護〔Environment〕、社會責任〔Social〕、公司治理〔Govenance〕）概念有關。
飽受爭議的勞工部ESG規定
事情還要回到2021年5月，拜登簽署第14030號行政命令「氣候相關財務風險」」（Climate-Related Financial Risk），數月後勞工部據此提出「選擇計劃投資以及行使股東權利的慎重與忠誠」（Prudence and Loyalty in Selecting Plan Investments and Exercising Shareholder Rights）規定，在勞工部的說明中提到，該規定指出基金經理在進行投資選擇時，可以將ESG納入考量（may include）。
這項規定隨後引來反對聲浪。今（2023）年2月底，美國眾議院以216票比上204票通過決議案，反對上述的勞工部規定；隔一天，參院再以50比46通過決議案。在美國，法案需經過兩院的專責委員會以及全院分別通過後，最後交由總統簽署通過。總統可動用否決權，將法案退回國會並再次表決，若兩院三分之二多數通過，便會推翻總統的否決。針對此次決議案，拜登政府表示將動用否決權，成為拜登上任以來，首次使用否決權。
加入共和黨陣營的民主黨人
根據共和黨說法，這項規定影響著共12兆美元、1.5億美國人口的集體投資計劃，而該規定將讓投資政治化、讓經理追求自由主義事業，並影響投資績效。但這部決議案能夠通過，也是有來自民主黨的支持。
在參議院，蒙大拿州的泰斯塔（Jon Tester）和西維吉尼亞的曼欽（Joe Manchin）都加入了共和黨陣營反對勞工部規定。根據泰斯塔的說法：「當前勞工家庭面臨的是更高的醫療保健、房價等等」，因此需要確保該州「退休儲蓄處於最穩固的基礎上」，並認為該規定讓該州勞工人口的帳戶的退休金縮水。
至於曼欽，他在投票當日的發表，除了認同共和黨，認為拜登政府是將自由主義優先於保護美國人民的退休基金，同時也將該規定與國家地緣戰略掛鉤。曼欽指向歐洲説：「為了生存，英國已經丟掉所有環境考量，他們會燒任何東西就為了不受寒、讓經濟繼續轉動」，隨後提到拜登政府推動的電動車計畫，是置國安於更高風險，因為美國並未生產電動車電池。
然而細看勞工部的規定，該規定並未要求經理人追求ESG，僅允許他們考慮這些因素。根據哈佛法學院論壇，該規定並未傾向ESG，且跟川普時期的規定未有實質差別，勞工部仍舊禁止基金經理將經濟利益置於其他目標之下，換句話說，勞工人口的退休金並不會因此規定受到影響，勞工部的投資依舊保障投資利益最大化。
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
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全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21