TNL+ 2023/03/07,
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美國勞工部ESG規定意外引發兩黨惡鬥，背後是「反覺醒浪潮」與政治利益的糾葛

美國勞工部ESG規定意外引發兩黨惡鬥，背後是「反覺醒浪潮」與政治利益的糾葛
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

還記得拜登在國情咨文中多次向共和黨傳達願意合作的訊息，然而拜登可能很快就要動用第一次的「否決權」將共和黨提出並支持的法案退回國會，而這部法案是與在台灣幾乎毫無爭議的「ESG」（環境保護、社會責任、公司治理）概念有關。

還記得國情咨文中，美國總統拜登（Joe Biden）多次向共和黨傳達願意合作的訊息，並用「朋友」稱呼共和黨人，然而拜登可能很快就要動用第一次的「否決權」，將共和黨提出並支持的法案退回國會，而對台灣人而言或許很難想像，這部法案是與在台灣幾乎毫無爭議的「ESG」（環境保護〔Environment〕、社會責任〔Social〕、公司治理〔Govenance〕）概念有關。

飽受爭議的勞工部ESG規定

事情還要回到2021年5月，拜登簽署第14030號行政命令「氣候相關財務風險」」（Climate-Related Financial Risk），數月後勞工部據此提出「選擇計劃投資以及行使股東權利的慎重與忠誠」（Prudence and Loyalty in Selecting Plan Investments and Exercising Shareholder Rights）規定，在勞工部的說明中提到，該規定指出基金經理在進行投資選擇時，可以將ESG納入考量（may include）。

這項規定隨後引來反對聲浪。今（2023）年2月底，美國眾議院以216票比上204票通過決議案，反對上述的勞工部規定；隔一天，參院再以50比46通過決議案。在美國，法案需經過兩院的專責委員會以及全院分別通過後，最後交由總統簽署通過。總統可動用否決權，將法案退回國會並再次表決，若兩院三分之二多數通過，便會推翻總統的否決。針對此次決議案，拜登政府表示將動用否決權，成為拜登上任以來，首次使用否決權。

加入共和黨陣營的民主黨人

根據共和黨說法，這項規定影響著共12兆美元、1.5億美國人口的集體投資計劃，而該規定將讓投資政治化、讓經理追求自由主義事業，並影響投資績效。但這部決議案能夠通過，也是有來自民主黨的支持。

在參議院，蒙大拿州的泰斯塔（Jon Tester）和西維吉尼亞的曼欽（Joe Manchin）都加入了共和黨陣營反對勞工部規定。根據泰斯塔的說法：「當前勞工家庭面臨的是更高的醫療保健、房價等等」，因此需要確保該州「退休儲蓄處於最穩固的基礎上」，並認為該規定讓該州勞工人口的帳戶的退休金縮水。

至於曼欽，他在投票當日的發表，除了認同共和黨，認為拜登政府是將自由主義優先於保護美國人民的退休基金，同時也將該規定與國家地緣戰略掛鉤。曼欽指向歐洲説：「為了生存，英國已經丟掉所有環境考量，他們會燒任何東西就為了不受寒、讓經濟繼續轉動」，隨後提到拜登政府推動的電動車計畫，是置國安於更高風險，因為美國並未生產電動車電池。

然而細看勞工部的規定，該規定並未要求經理人追求ESG，僅允許他們考慮這些因素。根據哈佛法學院論壇，該規定並未傾向ESG，且跟川普時期的規定未有實質差別，勞工部仍舊禁止基金經理將經濟利益置於其他目標之下，換句話說，勞工人口的退休金並不會因此規定受到影響，勞工部的投資依舊保障投資利益最大化。

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