美國勞工部ESG規定意外引發兩黨惡鬥，背後是「反覺醒浪潮」與政治利益的糾葛

還記得國情咨文中,美國總統拜登(Joe Biden)多次向共和黨傳達願意合作的訊息,並用「朋友」稱呼共和黨人,然而拜登可能很快就要動用第一次的「否決權」,將共和黨提出並支持的法案退回國會,而對台灣人而言或許很難想像,這部法案是與在台灣幾乎毫無爭議的「ESG」(環境保護〔Environment〕、社會責任〔Social〕、公司治理〔Govenance〕)概念有關。

飽受爭議的勞工部ESG規定

事情還要回到2021年5月,拜登簽署第14030號行政命令「氣候相關財務風險」」(Climate-Related Financial Risk),數月後勞工部據此提出「選擇計劃投資以及行使股東權利的慎重與忠誠」(Prudence and Loyalty in Selecting Plan Investments and Exercising Shareholder Rights)規定,在勞工部的說明中提到,該規定指出基金經理在進行投資選擇時,可以將ESG納入考量(may include)。

這項規定隨後引來反對聲浪。今(2023)年2月底,美國眾議院以216票比上204票通過決議案,反對上述的勞工部規定;隔一天,參院再以50比46通過決議案。在美國,法案需經過兩院的專責委員會以及全院分別通過後,最後交由總統簽署通過。總統可動用否決權,將法案退回國會並再次表決,若兩院三分之二多數通過,便會推翻總統的否決。針對此次決議案,拜登政府表示將動用否決權,成為拜登上任以來,首次使用否決權。

加入共和黨陣營的民主黨人

根據共和黨說法,這項規定影響著共12兆美元、1.5億美國人口的集體投資計劃,而該規定將讓投資政治化、讓經理追求自由主義事業,並影響投資績效。但這部決議案能夠通過,也是有來自民主黨的支持。

在參議院,蒙大拿州的泰斯塔(Jon Tester)和西維吉尼亞的曼欽(Joe Manchin)都加入了共和黨陣營反對勞工部規定。根據泰斯塔的說法:「當前勞工家庭面臨的是更高的醫療保健、房價等等」,因此需要確保該州「退休儲蓄處於最穩固的基礎上」,並認為該規定讓該州勞工人口的帳戶的退休金縮水。

至於曼欽,他在投票當日的發表,除了認同共和黨,認為拜登政府是將自由主義優先於保護美國人民的退休基金,同時也將該規定與國家地緣戰略掛鉤。曼欽指向歐洲説:「為了生存,英國已經丟掉所有環境考量,他們會燒任何東西就為了不受寒、讓經濟繼續轉動」,隨後提到拜登政府推動的電動車計畫,是置國安於更高風險,因為美國並未生產電動車電池。

然而細看勞工部的規定,該規定並未要求經理人追求ESG,僅允許他們考慮這些因素。根據哈佛法學院論壇,該規定並未傾向ESG,且跟川普時期的規定未有實質差別,勞工部仍舊禁止基金經理將經濟利益置於其他目標之下,換句話說,勞工人口的退休金並不會因此規定受到影響,勞工部的投資依舊保障投資利益最大化。