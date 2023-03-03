美國藥廠第一槍！禮來公司宣布調降胰島素價格70％，拜登呼籲其他藥廠跟進減輕病患負擔

文：Taylor Mei

在議員、患者及部分倡議人士的請求及施壓下，美國知名大藥廠禮來（Eli Lilly&Co）於1日宣布，將會針對糖尿病患者所需使用的胰島素進行降價。

有關現階段糖尿病的病患所使用的胰島素，一年最高花費可能會超過美金1000元（約3萬元新台幣）。在這次禮來對外公布降價後，這群患者有望能以較有能力支付的價格，維持他們生命及良好的生活品質。

胰島素準備降價

據美國糖尿病協會（American Diabetes Association）資料顯示，全美有超過800萬名糖尿病患者須仰賴胰島素生活。而近期的胰島素價格與20年前相比，已經翻了三倍，讓許多患者及家屬大嘆吃不消。

美國《全國公共廣播電台》（NPR）報導指出，針對調降胰島素價格一事，禮來表示，將會針對Humalog及Humlin兩種市面上最常被開立的胰島素品項調整價格。雖禮來希望能在Q4階段將售價調降70％，但對於後續開立及販售的確切價格為何，禮來並未向外界透露。

在這次禮來決定將自家生產的胰島素降價前，相關藥品的定價讓那些沒有醫療保險，或須支付高自付額的民眾在領買藥時陷入困難。糖尿病患者及相關倡議團體為此在多年就已開始呼籲，期望藥廠能將胰島素的價格降低，幫助無醫療保險的糖尿病患者度過難關。

范德堡大學（Vanderbilt University）大學健康政策系教授杜賽齊納（Stacie Dusetzina）表示：「壓低胰島素的售價，確實可以實質減輕患者的經濟壓力。」同時杜賽齊納也指出，讓價格往下降其實對禮來來說影響不大，因胰島素在藥品市場上的競爭本來就十分激烈。「這個狀況也讓禮來比較願意領先其他藥廠，調降胰島素價格。」杜賽齊納說。

盼同業跟進調降價格上限

根據《美聯社》（AP）報導，目前禮來旗下生產的學名藥Humalog，在五月後單瓶10毫升的價格將從原本的148.7美金，調降至44.6美金（約1367元新台幣），而速效版的Humalog則將從原本的274.7美金，調降為66.4美金（約2036元新台幣）。

此外，禮來也預計將在今（2023）年四月，推出與製藥大廠賽諾菲（Sanofi）產製的蘭仕德注射劑（Lantus）生物相似性高的胰島素藥品。禮來執行長瑞克斯（David Ricks）日前於聲明中表示，在他們決定降價後，周邊的保險業者及藥局系統，仍會需要一些時間適應新的胰島素價格。不過，目前針對沒有醫療保險的糖尿病患者，禮來則有提供優惠卡的服務，民眾可以透過此卡獲得價格減免。

「我們知道美國的醫療體系，在最好的治療及可被給付的治療之間，會有一些差距。這也讓糖尿病這種頑固且難纏的疾病，變得更難治療和控制。」瑞克斯說。對此，美國糖尿病協會執行長韓德森則感到振奮。他認為禮來跨出的這一步，也意味著其他家藥廠有機會跟進重擬相關價格上限。

為糖尿病患者謀福

在這次胰島素確定降價前，美國聯邦政府在今年一月時，就已經開始制定針對65歲、部分失能，以及重病者醫療支付價格上限的「聯邦醫療保險計劃」（Medicare）。而總統拜登（Joe Biden）在先前國情咨文時，也曾提到胰島素價格的最高上限應該不能超過35美金（約1073元新台幣）。

「禮來決定調降胰島素這事非同小可，其他的藥廠是時候跟進了。」拜登在與禮來高層通話後對外這樣表示。同時他也點出，美國相較於其他周邊的國家，藥品的價格實在是太高了，應該要有所調整。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航