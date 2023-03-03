2023/03/03,
醫療

美國藥廠第一槍！禮來公司宣布調降胰島素價格70％，拜登呼籲其他藥廠跟進減輕病患負擔

美國藥廠第一槍！禮來公司宣布調降胰島素價格70％，拜登呼籲其他藥廠跟進減輕病患負擔
禮來公司生產的胰島素｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

全美有超過800萬名糖尿病患者須仰賴胰島素生活。而近期的胰島素價格與20年前相比，已經翻了三倍，讓許多患者及家屬大嘆吃不消。目前禮來旗下生產的學名藥Humalog，在五月後單瓶10毫升的價格將從原本的148.7美金，調降至44.6美金（約1367元新臺幣），而速效版的Humalog則將從原本的274.7美金，調降為66.4美金（約2036元新臺幣）。

文：Taylor Mei

在議員、患者及部分倡議人士的請求及施壓下，美國知名大藥廠禮來（Eli Lilly&Co）於1日宣布，將會針對糖尿病患者所需使用的胰島素進行降價。

有關現階段糖尿病的病患所使用的胰島素，一年最高花費可能會超過美金1000元（約3萬元新台幣）。在這次禮來對外公布降價後，這群患者有望能以較有能力支付的價格，維持他們生命及良好的生活品質。

胰島素準備降價

據美國糖尿病協會（American Diabetes Association）資料顯示，全美有超過800萬名糖尿病患者須仰賴胰島素生活。而近期的胰島素價格與20年前相比，已經翻了三倍，讓許多患者及家屬大嘆吃不消。

美國《全國公共廣播電台》（NPR）報導指出，針對調降胰島素價格一事，禮來表示，將會針對Humalog及Humlin兩種市面上最常被開立的胰島素品項調整價格。雖禮來希望能在Q4階段將售價調降70％，但對於後續開立及販售的確切價格為何，禮來並未向外界透露。

在這次禮來決定將自家生產的胰島素降價前，相關藥品的定價讓那些沒有醫療保險，或須支付高自付額的民眾在領買藥時陷入困難。糖尿病患者及相關倡議團體為此在多年就已開始呼籲，期望藥廠能將胰島素的價格降低，幫助無醫療保險的糖尿病患者度過難關。

范德堡大學（Vanderbilt University）大學健康政策系教授杜賽齊納（Stacie Dusetzina）表示：「壓低胰島素的售價，確實可以實質減輕患者的經濟壓力。」同時杜賽齊納也指出，讓價格往下降其實對禮來來說影響不大，因胰島素在藥品市場上的競爭本來就十分激烈。「這個狀況也讓禮來比較願意領先其他藥廠，調降胰島素價格。」杜賽齊納說。

盼同業跟進調降價格上限

根據《美聯社》（AP）報導，目前禮來旗下生產的學名藥Humalog，在五月後單瓶10毫升的價格將從原本的148.7美金，調降至44.6美金（約1367元新台幣），而速效版的Humalog則將從原本的274.7美金，調降為66.4美金（約2036元新台幣）。

此外，禮來也預計將在今（2023）年四月，推出與製藥大廠賽諾菲（Sanofi）產製的蘭仕德注射劑（Lantus）生物相似性高的胰島素藥品。禮來執行長瑞克斯（David Ricks）日前於聲明中表示，在他們決定降價後，周邊的保險業者及藥局系統，仍會需要一些時間適應新的胰島素價格。不過，目前針對沒有醫療保險的糖尿病患者，禮來則有提供優惠卡的服務，民眾可以透過此卡獲得價格減免。

「我們知道美國的醫療體系，在最好的治療及可被給付的治療之間，會有一些差距。這也讓糖尿病這種頑固且難纏的疾病，變得更難治療和控制。」瑞克斯說。對此，美國糖尿病協會執行長韓德森則感到振奮。他認為禮來跨出的這一步，也意味著其他家藥廠有機會跟進重擬相關價格上限。

為糖尿病患者謀福

在這次胰島素確定降價前，美國聯邦政府在今年一月時，就已經開始制定針對65歲、部分失能，以及重病者醫療支付價格上限的「聯邦醫療保險計劃」（Medicare）。而總統拜登（Joe Biden）在先前國情咨文時，也曾提到胰島素價格的最高上限應該不能超過35美金（約1073元新台幣）。

「禮來決定調降胰島素這事非同小可，其他的藥廠是時候跟進了。」拜登在與禮來高層通話後對外這樣表示。同時他也點出，美國相較於其他周邊的國家，藥品的價格實在是太高了，應該要有所調整。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。