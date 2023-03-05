以「嚴重侵蝕言論自由邊界」為由，中國兩會前夕人大代表朱征夫再提取消「尋釁滋事罪」
我們想讓你知道的是
中國刑法裡打人的有傷害罪，有破壞公共秩序，再弄一個尋釁滋事罪沒有必要，更何況尋釁滋事罪延續了1997年之前「流氓罪」過於寬泛的特點，只是給了執法者一個任意處罰別人的借口。
2023年中國兩會將於本周末開幕，中國全國人大代表、廣東律師朱征夫再次提出取消尋釁滋事罪引發關注。尋釁滋事罪在中國已經存在數十年，因一直被視為懲罰異議人士的口袋罪而備受批評。
多次呼籲
據中國媒體報道，全國人大代表朱征夫再次呼籲取消尋釁滋事罪並表示，這項罪名的存在一定程度上有利於懲治危害社會秩序的行為，對於一些無故尋釁、滋事，情節嚴重的行為，有一定懲戒價值；但該罪名種種弊端時刻侵蝕著法律的根基，其模糊性不僅會影響人民群眾對權利義務的合理預期，也會導致執法機關選擇性執法。
他在接受《財新》採訪時稱，「尤其是近年來大量網路發言者也被按此罪名定罪，嚴重侵蝕了言論自由的邊界；且各地執行標凖很不統一，定性嚴重缺乏嚴肅性，損害人民群眾的合法利益，減損人民群眾對法律的尊重和信仰。」
朱征夫2008到2022年期間曾兩度當選中國全國政協委員，期間一直呼籲取消該罪。他今年年初在廣東當選第十四屆中國全國人大代表。
《四川觀察》曾在其微博徵集網友對該罪名的態度，結果超過七成網友不贊成取消。目前，該微博調查已無法顯示。
網絡上留存的檔案顯示，支持取消該罪的網友認為，自己不會惹事，所以不贊成取消。
微博網友「阿宅也要努力啊」說：「因為我極有可能稱（成）為被尋釁滋事的對象，畢竟我又不會尋釁滋事別人，我總要有點什麼保護自己吧。」
但也有網友持不同看法。網民「牛背上有只鳥」說：「他們居然覺得自己不會惹事，就不會尋釁滋事。」
但鳳凰網就「尋釁滋事罪」是否應該取消進行的調查顯示，截至3月2日下午18時，支持取消該罪的比例近八成。
尋釁滋事罪與典型案例
中國刑法第293條規定，有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：包括隨意毆打他人，情節惡劣的；追逐、攔截、辱罵他人，情節惡劣的；強拿硬要或者任意損毀、佔用公私財物，情節嚴重的；在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴重混亂的。
尋釁滋事罪在執行過程中經常被批為口袋罪，一直被外界認為是中國政府打壓異議人士的工具，不少維權人士和律師都曾被判此項罪名。
2015年，中國維權律師浦志強被認定「煽動民族仇恨罪」、「尋釁滋事罪」罪成，兩罪並罰，判處三年有期徒刑，緩刑三年。
他被視為觸犯「尋釁滋事罪」的微博包括對中國連任全國人大代表次數最多者申紀蘭，以及中共領導人毛澤東嫡孫毛新宇的批評。
2020年，中國公民記者張展因「尋釁滋事罪」被判有期徒刑四年。此前在網絡上流傳、經過張展律師確認的起訴書顯示，她在5月15日因涉嫌「尋釁滋事罪」被上海市公安局浦東分局刑事拘留。
檢察院在起訴書中稱，張展在2月3日進入武漢，多次通過微信、Twitter、YouTube等網絡媒介以文字、視頻等方式「發佈大量虛假訊息」，並接受境外媒體採訪。
「執法者任意處罰別人的借口」
尋釁滋事罪源於「流氓罪」。1997年中國修改刑法，廢除了流氓罪，將其拆解為強制猥褻、侮辱婦女罪、猥褻兒童罪、聚眾鬥毆罪、尋釁滋事罪等。但尋釁滋事罪則延續了「流氓罪」過於寬泛的特點。
法學博士、原美國律師協會法治項目中國主任虞平對《BBC中文》指出，尋釁滋事定義過於寬泛、不夠明確，應該被廢除。
「當執法部門想懲罰一個人的時候，就用這個尋釁滋事，現在尋釁滋事使用的方法和範圍都跟過去流氓罪有高度一致性，尋釁滋事罪變成流氓罪的替代品，」虞平說。
虞平還指出，朱征夫提出來要取消，非常及時而且有針對性，因為中國的執法部門可能會用這個罪針對不服政府管理的人。「這個罪如果繼續存在下去，會嚴重侵犯公民的自由，尋釁滋事涉及公民的言論自由和遊行示威集會自由，這是跟憲法相違背的。」
虞平說，這個罪名造成人人自危，誰都有可能被政府定義為尋釁滋事， 「我不相信有人說這個罪名存在是安全的，可能哪一天你對政府不滿了，他就說你尋釁滋事把你抓起來了。」
他還指出，刑法裡打人的有傷害罪，有破壞公共秩序，再弄一個尋釁滋事罪沒有必要，只是給了執法者一個任意處罰別人的借口。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：丁肇九
Tags：
管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
我們想讓你知道的是
總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料