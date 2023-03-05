以「嚴重侵蝕言論自由邊界」為由，中國兩會前夕人大代表朱征夫再提取消「尋釁滋事罪」

2023年中國兩會將於本周末開幕，中國全國人大代表、廣東律師朱征夫再次提出取消尋釁滋事罪引發關注。尋釁滋事罪在中國已經存在數十年，因一直被視為懲罰異議人士的口袋罪而備受批評。

多次呼籲

據中國媒體報道，全國人大代表朱征夫再次呼籲取消尋釁滋事罪並表示，這項罪名的存在一定程度上有利於懲治危害社會秩序的行為，對於一些無故尋釁、滋事，情節嚴重的行為，有一定懲戒價值；但該罪名種種弊端時刻侵蝕著法律的根基，其模糊性不僅會影響人民群眾對權利義務的合理預期，也會導致執法機關選擇性執法。

他在接受《財新》採訪時稱，「尤其是近年來大量網路發言者也被按此罪名定罪，嚴重侵蝕了言論自由的邊界；且各地執行標凖很不統一，定性嚴重缺乏嚴肅性，損害人民群眾的合法利益，減損人民群眾對法律的尊重和信仰。」

朱征夫2008到2022年期間曾兩度當選中國全國政協委員，期間一直呼籲取消該罪。他今年年初在廣東當選第十四屆中國全國人大代表。

《四川觀察》曾在其微博徵集網友對該罪名的態度，結果超過七成網友不贊成取消。目前，該微博調查已無法顯示。

網絡上留存的檔案顯示，支持取消該罪的網友認為，自己不會惹事，所以不贊成取消。

微博網友「阿宅也要努力啊」說：「因為我極有可能稱（成）為被尋釁滋事的對象，畢竟我又不會尋釁滋事別人，我總要有點什麼保護自己吧。」

但也有網友持不同看法。網民「牛背上有只鳥」說：「他們居然覺得自己不會惹事，就不會尋釁滋事。」

但鳳凰網就「尋釁滋事罪」是否應該取消進行的調查顯示，截至3月2日下午18時，支持取消該罪的比例近八成。

尋釁滋事罪與典型案例

中國刑法第293條規定，有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：包括隨意毆打他人，情節惡劣的；追逐、攔截、辱罵他人，情節惡劣的；強拿硬要或者任意損毀、佔用公私財物，情節嚴重的；在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴重混亂的。

尋釁滋事罪在執行過程中經常被批為口袋罪，一直被外界認為是中國政府打壓異議人士的工具，不少維權人士和律師都曾被判此項罪名。

2015年，中國維權律師浦志強被認定「煽動民族仇恨罪」、「尋釁滋事罪」罪成，兩罪並罰，判處三年有期徒刑，緩刑三年。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 中國維權律師浦志強

他被視為觸犯「尋釁滋事罪」的微博包括對中國連任全國人大代表次數最多者申紀蘭，以及中共領導人毛澤東嫡孫毛新宇的批評。

2020年，中國公民記者張展因「尋釁滋事罪」被判有期徒刑四年。此前在網絡上流傳、經過張展律師確認的起訴書顯示，她在5月15日因涉嫌「尋釁滋事罪」被上海市公安局浦東分局刑事拘留。

檢察院在起訴書中稱，張展在2月3日進入武漢，多次通過微信、Twitter、YouTube等網絡媒介以文字、視頻等方式「發佈大量虛假訊息」，並接受境外媒體採訪。

「執法者任意處罰別人的借口」

尋釁滋事罪源於「流氓罪」。1997年中國修改刑法，廢除了流氓罪，將其拆解為強制猥褻、侮辱婦女罪、猥褻兒童罪、聚眾鬥毆罪、尋釁滋事罪等。但尋釁滋事罪則延續了「流氓罪」過於寬泛的特點。

法學博士、原美國律師協會法治項目中國主任虞平對《BBC中文》指出，尋釁滋事定義過於寬泛、不夠明確，應該被廢除。

「當執法部門想懲罰一個人的時候，就用這個尋釁滋事，現在尋釁滋事使用的方法和範圍都跟過去流氓罪有高度一致性，尋釁滋事罪變成流氓罪的替代品，」虞平說。

虞平還指出，朱征夫提出來要取消，非常及時而且有針對性，因為中國的執法部門可能會用這個罪針對不服政府管理的人。「這個罪如果繼續存在下去，會嚴重侵犯公民的自由，尋釁滋事涉及公民的言論自由和遊行示威集會自由，這是跟憲法相違背的。」

虞平說，這個罪名造成人人自危，誰都有可能被政府定義為尋釁滋事， 「我不相信有人說這個罪名存在是安全的，可能哪一天你對政府不滿了，他就說你尋釁滋事把你抓起來了。」

他還指出，刑法裡打人的有傷害罪，有破壞公共秩序，再弄一個尋釁滋事罪沒有必要，只是給了執法者一個任意處罰別人的借口。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：丁肇九