白羅斯總統盧卡申科訪中會習近平，兩國對和平解決烏克蘭問題「極感興趣」

中國和白羅斯兩位領導人表示他們對和平解決烏克蘭問題「極感興趣」。

中國國家主席習近平和白羅斯總統亞盧卡申科（Alexander Lukashenko）是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的親密盟友，他們在北京會談後共同發表了這一聲明。

盧卡申科說，白羅斯「完全支持」北京關於停止烏克蘭戰爭的計劃。

中國上周宣布了一項和平談判的計劃，呼籲尊重國家主權。

盧卡申科此次訪問北京，是在中國最高外交官員王毅會見俄羅斯總統普亭後的幾天。

盧卡申科和習近平的會晤也恰逢美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在中亞國家展開訪問之際，布林肯也與這些國家在討論烏克蘭戰爭的情勢。

「對和平方案極感興趣」

白羅斯國家通訊社貝爾塔（BelTa）報導，中國和白羅斯周三（3月1日）就俄烏衝突表示「深表關切」，並稱對「盡快在烏克蘭建立和平極感興趣」。

但盧卡申科在為俄羅斯入侵烏克蘭提供協助，觀察家們認為他的此次北京之行是中國向俄羅斯及其盟友靠攏的另一個跡象。

此外，白羅斯領導人讚揚了中國的和平計劃。

北京公布的這份「十二點文件」敦促尊重「所有國家的主權」。但它沒有明確表態稱莫斯科必須從烏克蘭撤軍。文件並譴責使用「單邊制裁」，這亦被分析為對烏克蘭的西方盟友們的含蓄批評。

盧卡申科說他完全支持關於全球安全的這份倡議。他還告訴習近平，政治決策「首先應著眼於防止滑向沒有贏家的全球對抗」。

不過，中國的這份和平計劃在西方普遍不被信任。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）說他同意該計劃的部分內容，並說這是中國願意參與峰會的一個信號。到目前為止，北京尚未公開回應澤倫斯基關於召開有關峰會的呼籲。

根據中國公布的有關習近平與盧卡申科會晤的官方資料，習近平呼籲摒棄「所有冷戰思維」; 他還說，各國「應該停止將全球經濟政治化」，並「做有助於停火、停止戰爭以及和平解決的事情。」

盧卡申科為期三天的訪問，發生在去年北京9月提升了與白羅斯關係的地位之後，彼時在烏克蘭的戰爭已經開打好幾個月了。

中國外交部的聲明將兩國的關係描述為「全天候全面戰略伙伴關係」，這是北京一個罕見的外交詞語，目前它只用於另一個國家——巴基斯坦。

根據BBC國際媒體觀察部（BBC Monitoring）的分析，這意味著現在白羅斯在中國對外國際關係盟友中，排名很靠前，僅次於俄羅斯。

俄羅斯的重要盟友

事實上，從衝突一開始，白羅斯就一直是俄羅斯的重要盟友，當時白羅斯還允許莫斯科利用白羅斯與烏克蘭的邊界作為攻擊基輔的平台，但最終失敗。

與此同時，中國試圖通過聲明支持烏克蘭和俄羅斯各自的國家主權利益和安全，表現出中立。

Photo Credit: BBC News 習近平呼籲「摒棄所有冷戰思維」

但北京也拒絕譴責莫斯科，並以間接方式支持俄羅斯。根據多項分析，中國官方媒體積極宣傳莫斯科發動這場戰爭的觀點。

此外，中國政府強烈否認美國上周提出的有關北京「正在考慮」提供武器彈藥給俄羅斯的說法。

當中國外交部發言人汪文斌在被問及這些指控時說：「從不接受美國對中俄關係指手畫腳，甚至脅迫施壓。」

美國還指控一些中國公司向俄羅斯提供兩用技術——包含可用於民用和軍用的物品，例如無人機和半導體晶片。

周三的訪華之行是在美國做出自己的外交努力之際展開的，布林肯訪問了哈薩克和烏茲別克。在烏茲別克的一次演講中，他指出這場戰爭「引起了整個地區的深切關注」，並強調了美國對主權的承諾。

「畢竟，如果一個強國願意用武力抹去主權鄰國的邊界，有什麼能阻止它對其他國家做同樣的事情呢？中亞各國都明白這一點，」布林肯說。

中亞五國（哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克）都是前蘇聯加盟共和國，與俄羅斯和中國有貿易往來。但他們在戰爭期間基本保持中立，遵守西方制裁，並對俄羅斯入侵同樣屬於前蘇聯加盟共和國的烏克蘭表示不安。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九