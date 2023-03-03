希臘火車對撞增至57死，鐵路工會罷工抗議政府沉痾，憤怒民眾示威與警方爆發衝突

希臘火車對撞57死，政府坦言公部門沉痾釀悲劇

（中央社）希臘發生重大鐵路事故至少造成57人死亡，有6名傷者必須使用維生系統。政府發言人稱將調查肇因及鐵路計畫延後落實的因素。他也說，「這源於希臘公部門的沉痾，政府未能根除。」

希臘兩列火車2月28日晚間對撞，使輿論再次聚焦鐵路問題。英國《衛報》（The Guardian）及希臘天空電視台（Skai TV）報導，政府發言人歐柯諾莫（Giannis Oikonomou）今天（當地時間2日）表示鐵路系統改革失敗。這是希臘政府事發後首度正式公開承認相關問題。

這起重大事故引發民眾群情激憤，質疑政府長期忽視鐵路交通安全，抗議人士昨晚向位於雅典的希臘鐵路公司（Hellenic Train）投擲石塊，隨後遭鎮暴警察發射催淚瓦斯驅散。希臘第2大城第撒隆尼基（Thessaloniki）也有民眾上街示威。

鐵路員工今天罷工表達抗議與哀悼。希臘鐵路公司發布聲明表示，罷工24小時是為了抗議「（歷屆）政府對希臘鐵路的不尊重」，造成悲慘結果。搜救隊再次於受損最嚴重的車廂內尋找死者。《衛報》指出，搜救隊如今不得不以特殊切割工具分離破碎的殘骸，搜救作業變得特別棘手。

在這起事故中，當時聚集在第2節餐車裡的幾名學生承受兩列火車正面對撞的力量，事發地點已是一片廢墟。資深骨科醫師巴爾焦塔斯（Costas Bargiotas）對天空電視台說：「這是學生專車，載滿20多歲的孩子。現場狀況真是令人觸目驚心……車廂像紙張一樣皺巴巴的。」

急救人員表示，未來幾天預計將繼續進行搜救作業，但是找到倖存者的希望幾乎全滅。前兩節車廂爆炸起火，當時車廂內的溫度可能超過攝氏1300度。

乘客描述災難現場一片混亂，有人設法逃出火車，有人被拋出車外。一名生還者回想，當時得在瞬間做出決定，「要不被活活燒死，要不就得跳出車外摔斷骨頭」。目前有66名傷者送醫。

當地媒體指出，法醫多半只能檢視遭焚的零碎屍體，確認死者身分的過程變得更加複雜。尋找親人的親屬必須提供DNA樣本，以辨認罹難者。

民眾布爾納齊斯（Dimitris Bournazis）急切想知道父親於事故發生時坐在火車上的哪個位置。他對媒體表示，沒半個人向他提供任何資訊，打了3通電話給希臘鐵路公司，也沒人回電。

「沒人知道車上到底有多少人」。

希臘交通部長卡拉曼里斯（Kostas Karamanlis）在事發後數小時遞出辭呈。希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）宣布全國降半旗哀悼3天，並承諾將由各黨派組成的專家委員會進行獨立調查。

距離事發現場最近的城市拉里薩（Larissa）一名車站站長被捕，其律師潘特札吉迪斯（Stefanos Pantzartzidis）對當地記者說，委託人於事故發生後數小時內被捕，被控擾亂交通並危及生命，「他簡直崩潰」。

潘特札吉迪斯表示，這名站長負有一定的責任，但也有其他因素造成這起悲劇。

希臘總理米佐塔基斯及其他政府官員很快地將事故指向「人為疏失」，但越來越多人認為這場悲劇根本可以避免。

反對黨報紙《Syntaktwn》即以「這並非失誤，而是犯罪」為頭條標題，並報導鐵路工會長期以來一直對鐵路系統的內在風險發出警示。

《美國有線電視新聞網》（CNN）引述歐盟鐵路局（European Union Agency for Railways）2022年的報告指出，與其他歐洲國家相比，希臘鐵路乘客安全紀錄較差。2018年至2020年間，希臘每百萬列車公里（million train kilometers）的死亡事故發生率最高。

希臘火車對撞民眾示威與警爆衝突，鐵路工會罷工抗議

（中央社）希臘2天前發生歷來最重大鐵路事故，2輛列車對撞造成至少43人死亡。憤怒的希臘民眾昨天走上街頭抗議，並與警方爆發衝突。鐵路工會也將在今天發起罷工，抗議官方忽視安全問題。

《法新社》報導，2月28日接近午夜時，2輛列車在希臘中部城市拉里薩近郊一座隧道附近對撞，造成2節車廂被撞爛，另有一節車廂起火，導致乘客受困。

米佐塔基斯昨天到現場勘查後說：「種種跡象顯示，這起事件主要是由不幸的人為疏失所造成。」他承諾會「徹底」調查這起慘劇。

事發後數小時，外界仍不清楚列車上究竟有多少人，使得確認還有多少失蹤人數困難重重。

憤怒的示威者昨晚在希臘鐵路公司位於首都雅典的總部外集會，有人朝總部大樓投擲石頭，警方動用催淚瓦斯驅散示威者。

《英國廣播公司》（BBC）報導，在希臘第2大城第撒隆尼基及事故地點附近城市拉里薩，也出現抗議活動。

事發時值勤的火車站站長將在今天稍晚於拉里薩接受檢方偵訊，他必須解釋，一列載有約350名乘客的客運列車，為何會被允許在有貨運列車行經的同一條路線上行駛達數公里。

希臘鐵路工會成員指出，雅典與第撒隆尼基之間的鐵路線存在安全缺失，多年前就為人所知，他們也一再提出警告。

希臘鐵路公司的前身Trainose在5年前賣給義大利國家鐵路公司（Ferrovie Dello Stato Italiane）後改名，但5年來雅典－第撒隆尼基這條鐵路線的安全系統，卻仍然尚未全面自動化。