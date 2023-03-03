希臘火車對撞增至57死，鐵路工會罷工抗議政府沉痾，憤怒民眾示威與警方爆發衝突
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希臘總理米佐塔基斯及其他政府官員很快地將事故指向「人為疏失」，但越來越多人認為這場悲劇根本可以避免。反對黨報紙《Syntaktwn》即以「這並非失誤，而是犯罪」為頭條標題，並報導鐵路工會長期以來一直對鐵路系統的內在風險發出警示。
希臘火車對撞57死，政府坦言公部門沉痾釀悲劇
（中央社）希臘發生重大鐵路事故至少造成57人死亡，有6名傷者必須使用維生系統。政府發言人稱將調查肇因及鐵路計畫延後落實的因素。他也說，「這源於希臘公部門的沉痾，政府未能根除。」
希臘兩列火車2月28日晚間對撞，使輿論再次聚焦鐵路問題。英國《衛報》（The Guardian）及希臘天空電視台（Skai TV）報導，政府發言人歐柯諾莫（Giannis Oikonomou）今天（當地時間2日）表示鐵路系統改革失敗。這是希臘政府事發後首度正式公開承認相關問題。
這起重大事故引發民眾群情激憤，質疑政府長期忽視鐵路交通安全，抗議人士昨晚向位於雅典的希臘鐵路公司（Hellenic Train）投擲石塊，隨後遭鎮暴警察發射催淚瓦斯驅散。希臘第2大城第撒隆尼基（Thessaloniki）也有民眾上街示威。
鐵路員工今天罷工表達抗議與哀悼。希臘鐵路公司發布聲明表示，罷工24小時是為了抗議「（歷屆）政府對希臘鐵路的不尊重」，造成悲慘結果。搜救隊再次於受損最嚴重的車廂內尋找死者。《衛報》指出，搜救隊如今不得不以特殊切割工具分離破碎的殘骸，搜救作業變得特別棘手。
在這起事故中，當時聚集在第2節餐車裡的幾名學生承受兩列火車正面對撞的力量，事發地點已是一片廢墟。資深骨科醫師巴爾焦塔斯（Costas Bargiotas）對天空電視台說：「這是學生專車，載滿20多歲的孩子。現場狀況真是令人觸目驚心……車廂像紙張一樣皺巴巴的。」
急救人員表示，未來幾天預計將繼續進行搜救作業，但是找到倖存者的希望幾乎全滅。前兩節車廂爆炸起火，當時車廂內的溫度可能超過攝氏1300度。
乘客描述災難現場一片混亂，有人設法逃出火車，有人被拋出車外。一名生還者回想，當時得在瞬間做出決定，「要不被活活燒死，要不就得跳出車外摔斷骨頭」。目前有66名傷者送醫。
當地媒體指出，法醫多半只能檢視遭焚的零碎屍體，確認死者身分的過程變得更加複雜。尋找親人的親屬必須提供DNA樣本，以辨認罹難者。
民眾布爾納齊斯（Dimitris Bournazis）急切想知道父親於事故發生時坐在火車上的哪個位置。他對媒體表示，沒半個人向他提供任何資訊，打了3通電話給希臘鐵路公司，也沒人回電。
「沒人知道車上到底有多少人」。
希臘交通部長卡拉曼里斯（Kostas Karamanlis）在事發後數小時遞出辭呈。希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）宣布全國降半旗哀悼3天，並承諾將由各黨派組成的專家委員會進行獨立調查。
距離事發現場最近的城市拉里薩（Larissa）一名車站站長被捕，其律師潘特札吉迪斯（Stefanos Pantzartzidis）對當地記者說，委託人於事故發生後數小時內被捕，被控擾亂交通並危及生命，「他簡直崩潰」。
潘特札吉迪斯表示，這名站長負有一定的責任，但也有其他因素造成這起悲劇。
希臘總理米佐塔基斯及其他政府官員很快地將事故指向「人為疏失」，但越來越多人認為這場悲劇根本可以避免。
反對黨報紙《Syntaktwn》即以「這並非失誤，而是犯罪」為頭條標題，並報導鐵路工會長期以來一直對鐵路系統的內在風險發出警示。
《美國有線電視新聞網》（CNN）引述歐盟鐵路局（European Union Agency for Railways）2022年的報告指出，與其他歐洲國家相比，希臘鐵路乘客安全紀錄較差。2018年至2020年間，希臘每百萬列車公里（million train kilometers）的死亡事故發生率最高。
希臘火車對撞民眾示威與警爆衝突，鐵路工會罷工抗議
（中央社）希臘2天前發生歷來最重大鐵路事故，2輛列車對撞造成至少43人死亡。憤怒的希臘民眾昨天走上街頭抗議，並與警方爆發衝突。鐵路工會也將在今天發起罷工，抗議官方忽視安全問題。
《法新社》報導，2月28日接近午夜時，2輛列車在希臘中部城市拉里薩近郊一座隧道附近對撞，造成2節車廂被撞爛，另有一節車廂起火，導致乘客受困。
米佐塔基斯昨天到現場勘查後說：「種種跡象顯示，這起事件主要是由不幸的人為疏失所造成。」他承諾會「徹底」調查這起慘劇。
事發後數小時，外界仍不清楚列車上究竟有多少人，使得確認還有多少失蹤人數困難重重。
憤怒的示威者昨晚在希臘鐵路公司位於首都雅典的總部外集會，有人朝總部大樓投擲石頭，警方動用催淚瓦斯驅散示威者。
《英國廣播公司》（BBC）報導，在希臘第2大城第撒隆尼基及事故地點附近城市拉里薩，也出現抗議活動。
事發時值勤的火車站站長將在今天稍晚於拉里薩接受檢方偵訊，他必須解釋，一列載有約350名乘客的客運列車，為何會被允許在有貨運列車行經的同一條路線上行駛達數公里。
希臘鐵路工會成員指出，雅典與第撒隆尼基之間的鐵路線存在安全缺失，多年前就為人所知，他們也一再提出警告。
希臘鐵路公司的前身Trainose在5年前賣給義大利國家鐵路公司（Ferrovie Dello Stato Italiane）後改名，但5年來雅典－第撒隆尼基這條鐵路線的安全系統，卻仍然尚未全面自動化。
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料