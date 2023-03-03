美智庫公布2023年經濟自由指數報告，台灣全球第4史上最佳，蔡總統：努力維持全球供應鏈安全
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整體來看，2023年全球經濟自由平均指數為59.3分，較去年下降0.7分。在全部12個細項評比中，台灣在商業自由、貿易自由、貨幣自由、財產權、政府開支等7項都獲得80分以上的得分，其餘如投資自由得到70分、勞工自由69.1分、金融自由60分。
美智庫經濟自由指數，台灣全球第4史上最佳
（中央社）美國智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）2月28日公布2023年經濟自由指數（2023 Index of Economic Freedom）報告，全球計有184個經濟體納入評比，台灣得分高達80.7，在全球排名第4、亞太第2，寫下歷年來最佳成績。台灣去年首度獲得「自由」評比，今年蟬聯。
報告指出，台灣得分從去年80.1分成長至80.7分（滿分為100分），蟬聯最優良「自由」（Free，門檻80分）評比。今年全球僅4國獲「自由」評比。
根據報告，全球前10名依序是新加坡、瑞士、愛爾蘭、台灣、紐西蘭、愛沙尼亞、盧森堡、荷蘭、丹麥與瑞典。
在亞太區域方面，台灣排名第2，僅次於新加坡，也是前5名當中，唯一得分優於去年的經濟體。
綜觀其他亞太國家，韓國從去年全球第19名回升至第15名，維持在「大致自由」（Mostly free）等級；日本從去年排名第35攀升至第31，仍被歸類為「適度自由」（Moderately free）；中國則仍落入最差的「壓迫」（Repressed）國家行列，今年排名第154。
整體來看，2023年全球經濟自由平均指數為59.3分，較去年下降0.7分。
傳統基金會自1995年起公布經濟自由指數，以各國在法治、政府規模、規範效益、開放市場等4大領域政策與情形作為評鑑依據，4大領域底下各有3個細項。
在全部12個細項評比中，台灣在商業自由、貿易自由、貨幣自由、財產權、政府開支等7項都獲得80分以上的得分，其餘如投資自由得到70分、勞工自由69.1分、金融自由60分。
報告指出，台灣恪遵法治，財產權得分高於全球平均，政府誠信分數也高於世界平均。
報告也指出，台灣恪遵法治，加上對全球商業持開放態度，讓台灣位居全經濟自由前段班。完善的制度架構、私營產業的創業活力以及促進商品和資本自由流通的開放市場政策，都是形塑台灣充滿活力經濟的重要因素。
台灣經濟自由度全球第4史上最佳，總統：努力維持全球供應鏈安全
（中央社）總統蔡英文2日表示，台灣在今年經濟自由的評比中，名列全球第4名，在亞太地區僅次於新加坡，創下歷年最佳的成績。
總統說，會繼續努力打造自由、開放以及公平的經貿環境，也會與民主盟友加強經貿合作，一起維持全球供應鏈的安全。
美國智庫傳統基金會調查經濟自由度指數（Index of Economic Freedom），台灣去年在184個經濟體中排名第6名，維持2021年全球排名，今年排名提升至第4。
總統蔡英文上午在總統府接見美國智庫傳統基金會創辦人佛訥博士（Edwin Feulner）致詞表示，今年是傳統基金會創立50週年，特別感謝佛訥與傳統基金會長期以來對台美關係的重視與支持，傳統基金會是美國重要的智庫，每年發布經濟自由度的報告，一直是各國政府經濟政策重要的參考資料。
總統表示，台灣在今年經濟自由的評比中，名列全球第4名，在亞太地區僅次於新加坡，創下歷年最佳成績。接下來會繼續努力打造自由、開放以及公平的經貿環境，也會與民主盟友加強經貿合作，一起維持全球供應鏈的安全。
她並說，這幾年來，台灣與美國除了重啟貿易暨投資架構協定，也就是TIFA，更積極拓展對話平台，去年成立的台美21世紀貿易倡議現在已經兩度進行協商談判，去年10月台灣與美國舉行了首次科技貿易暨投資合作架構，也就是TTIC會議，也在去年12月舉辦第3屆經濟繁榮夥伴對話。
總統表示，希望台灣與美國未來達成雙邊貿易協定以及避免雙重課稅協定，深化雙方貿易合作關係，同時也能夠提升產業的競爭力。
佛訥致詞時表示，他非常榮幸再次與蔡總統見面，也讚賞蔡總統與團隊、台灣政府及人民，獲得全球經濟自由度評比第4名的佳績，這是台灣歷來最高的排名，對於政府之間及人民之間的關係都很重要。如同哈佛大學教授巴羅（Robert Barrow）在之前的經濟自由度報告所指出，經濟越自由，代表為人民帶來更多財富、成長及繁榮，以及更自由的生活。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21