美智庫公布2023年經濟自由指數報告，台灣全球第4史上最佳，蔡總統：努力維持全球供應鏈安全

美智庫經濟自由指數，台灣全球第4史上最佳

（中央社）美國智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）2月28日公布2023年經濟自由指數（2023 Index of Economic Freedom）報告，全球計有184個經濟體納入評比，台灣得分高達80.7，在全球排名第4、亞太第2，寫下歷年來最佳成績。台灣去年首度獲得「自由」評比，今年蟬聯。

報告指出，台灣得分從去年80.1分成長至80.7分（滿分為100分），蟬聯最優良「自由」（Free，門檻80分）評比。今年全球僅4國獲「自由」評比。

根據報告，全球前10名依序是新加坡、瑞士、愛爾蘭、台灣、紐西蘭、愛沙尼亞、盧森堡、荷蘭、丹麥與瑞典。

在亞太區域方面，台灣排名第2，僅次於新加坡，也是前5名當中，唯一得分優於去年的經濟體。

傳統基金會公布2023年經濟自由指數報告，全球計有184國納入評比，台灣排名第4。（圖取自傳統基金會網頁heritage.org）

綜觀其他亞太國家，韓國從去年全球第19名回升至第15名，維持在「大致自由」（Mostly free）等級；日本從去年排名第35攀升至第31，仍被歸類為「適度自由」（Moderately free）；中國則仍落入最差的「壓迫」（Repressed）國家行列，今年排名第154。

整體來看，2023年全球經濟自由平均指數為59.3分，較去年下降0.7分。

傳統基金會自1995年起公布經濟自由指數，以各國在法治、政府規模、規範效益、開放市場等4大領域政策與情形作為評鑑依據，4大領域底下各有3個細項。

在全部12個細項評比中，台灣在商業自由、貿易自由、貨幣自由、財產權、政府開支等7項都獲得80分以上的得分，其餘如投資自由得到70分、勞工自由69.1分、金融自由60分。

報告指出，台灣恪遵法治，財產權得分高於全球平均，政府誠信分數也高於世界平均。

報告也指出，台灣恪遵法治，加上對全球商業持開放態度，讓台灣位居全經濟自由前段班。完善的制度架構、私營產業的創業活力以及促進商品和資本自由流通的開放市場政策，都是形塑台灣充滿活力經濟的重要因素。

台灣經濟自由度全球第4史上最佳，總統：努力維持全球供應鏈安全

（中央社）總統蔡英文2日表示，台灣在今年經濟自由的評比中，名列全球第4名，在亞太地區僅次於新加坡，創下歷年最佳的成績。

總統說，會繼續努力打造自由、開放以及公平的經貿環境，也會與民主盟友加強經貿合作，一起維持全球供應鏈的安全。

美國智庫傳統基金會調查經濟自由度指數（Index of Economic Freedom），台灣去年在184個經濟體中排名第6名，維持2021年全球排名，今年排名提升至第4。

總統蔡英文上午在總統府接見美國智庫傳統基金會創辦人佛訥博士（Edwin Feulner）致詞表示，今年是傳統基金會創立50週年，特別感謝佛訥與傳統基金會長期以來對台美關係的重視與支持，傳統基金會是美國重要的智庫，每年發布經濟自由度的報告，一直是各國政府經濟政策重要的參考資料。

台灣在今年經濟自由度指數評比中名列全球第4名。（圖取自傳統基金會網頁heritage.org）

總統表示，台灣在今年經濟自由的評比中，名列全球第4名，在亞太地區僅次於新加坡，創下歷年最佳成績。接下來會繼續努力打造自由、開放以及公平的經貿環境，也會與民主盟友加強經貿合作，一起維持全球供應鏈的安全。

她並說，這幾年來，台灣與美國除了重啟貿易暨投資架構協定，也就是TIFA，更積極拓展對話平台，去年成立的台美21世紀貿易倡議現在已經兩度進行協商談判，去年10月台灣與美國舉行了首次科技貿易暨投資合作架構，也就是TTIC會議，也在去年12月舉辦第3屆經濟繁榮夥伴對話。

總統表示，希望台灣與美國未來達成雙邊貿易協定以及避免雙重課稅協定，深化雙方貿易合作關係，同時也能夠提升產業的競爭力。

佛訥致詞時表示，他非常榮幸再次與蔡總統見面，也讚賞蔡總統與團隊、台灣政府及人民，獲得全球經濟自由度評比第4名的佳績，這是台灣歷來最高的排名，對於政府之間及人民之間的關係都很重要。如同哈佛大學教授巴羅（Robert Barrow）在之前的經濟自由度報告所指出，經濟越自由，代表為人民帶來更多財富、成長及繁榮，以及更自由的生活。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥博士（左）時表示，台灣在今年經濟自由的評比中，名列全球第4名，在亞太地區僅次於新加坡，創下歷年最佳的成績。中央社記者鄭傑文攝 112年3月2日

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺