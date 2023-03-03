中國兩會即將登場：學者呼籲台灣須關注國安公安系統調整，預料財金系統領導階層將大搬風
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張五岳說，王滬寧預期將接下全國政協主席，將是中共中央對台工作領導小組副組長。王擅長頂層設計、戰略佈署，國際政治學者出身，也很懂美國，推估其接下來將致力推進統一進程，建構符合「新時代黨解決台灣問題總體方略」的方式。
中國兩會將登場，國安公安系統調整是觀察重點
（中央社）中國「兩會」即將登場，學者分析，國安公安系統調整是重要觀察點，這呼應去年中共二十大報告多次提及「安全」；對台工作可預見北京持續推進統一進程，台灣必須面對這股壓力。
中國全國政協14屆一次會議、14屆全國人大一次會議將在4日、5日相繼登場。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳2日接受中央社訪問指出，兩會有幾個觀察重點，其中一個就是國安公安系統調整，這是為了因應「當今世界處於百年未有之大變局」。
他說，「安全」一詞是去年中共二十大會議報告高頻率被提及詞彙，使用次數高達91次，比「改革」、「開放」等使用次數來得多，安全就是為了因應「百年未有之大變局」、「中國式現代化」；國安公安系統調整呼應了這項強調。
張五岳提到，另外3個觀察重點則為，今年全年經濟成長率設定為多少，2022年設定5.5％左右，卻僅有3％；國務院副總理除了外界點名的丁薛祥、何立峰，另一名副總理將會是誰。
另一個觀察重點為，習近平是否會在政協台灣代表團說話；他再當選國家主席，會否在閉幕談話提及台灣。
張五岳說，王滬寧預期將接下全國政協主席，將是中共中央對台工作領導小組副組長。王擅長頂層設計、戰略佈署，國際政治學者出身，也很懂美國，推估其接下來將致力推進統一進程，建構符合「新時代黨解決台灣問題總體方略」的方式。
中央外辦主任王毅將出任對台工作領導小組秘書長。張五岳認為，過去楊潔篪、戴秉國雖任秘書長，基本上仍主責對外事務；王毅曾經做過國台辦主任，不會是個虛位秘書長，在這工作上會很有自己的看法，當然主要決策者仍是習近平。
張五岳指出，國台辦主任宋濤可能接任全國政協副主席，升「副國級」將有更多跨部會協調對台事務的可操作性。
張五岳認為，台灣短期內將有總統大選，兩岸議題一定會是朝野政策辯論或意識形態相爭的戰場，不管是哪個政黨取得執政，北京對台促統戰略目標都是難以迴避的壓力。
中國兩會將登場，財金系統領導層料大搬風
（中央社）中國「兩會」將召開，預料財金系統領導階層將大搬風，中國中信集團董事長朱鶴新可望接任中國央行行長，證監會主席易會滿接銀保監會主席，上海市副市長吳清則主掌證監會。
第14屆全國人民代表大會第一次會議和14屆政協全國委員會第一次會議，將分別於3月5日、4日在北京揭幕。由於這次的會議中將誕生新一屆的執政團隊，因此格外受到關注。
一般認為，中國人民銀行（央行）、銀行保險監督管理委員會、證券監督管理委員會，以及國家發展和改革委員會領導層也將隨之改變。
綜合《華爾街日報》、《香港01》報導，中共總書記習近平將會大幅改組財金系統，目前由中國中信集團董事長朱鶴新接任央行行長一事幾乎已成定局。
現年55歲的朱鶴新，畢業於上海財經大學，職業生涯大部份時間在商業銀行工作，曾任交通銀行副行長、中國銀行執行董事長、四川省副省長，2018至2020年任中國人民銀行副行長，2020年3月起擔任中國中信集團黨委書記、董事長。目前是20屆中央候補委員。擔任央行副行長期間，主要負責金融穩定工作。
銀保監會主席預計將由現任證監會主席易會滿接任。
現年59歲的易會滿曾長期在工商銀行工作，2013年升任工商銀行行長，2019年又升任證監會主席。
易會滿出任銀保監會主席後空出的證監會主席，一般預料將由上海市常務副市長吳清接手。
吳清今年58歲，曾長期在證監會任職，過去曾嚴厲處置了數十家違規的證券公司，也對業界「老鼠倉」行為（基金經理利用客戶資金套利的犯罪行為）開鍘。由於行事作風相當強硬，而被業界稱為「券商屠夫」。
2010年吳清離開證監會後赴上海任職，曾任上海證券交易所理事長，並於2018年出任上海市副市長。
「一行兩會」的新任舵手分別由朱鶴新、易會滿與吳清出任，分析認為未來的三人角色分工呈現「兩穩一強」的風格，該解決問題、安撫市場時由有豐富市場工作經驗的朱鶴新、易會滿負責；該強硬與懲治的時候，由吳清出手。這樣既是平衡，也顯示新一屆的政府對於中國資本市場亂象，仍會繼續以「蘿蔔與棒子」整治。
事實上，在去年中共二十大選出新一屆中央委員會時，郭樹清、易綱以及財政部長劉昆都未在名單上，當時就傳出在今年3月換屆時，財金系統的舵手們將會有大搬風。
報導也提到，有「小國務院」之稱的發改委主任預計將由現任商務部部長王文濤擔任。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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