如果我是宜蘭礁溪蔥油餅店老闆的女兒，我會這樣處理炎上事件
我們想讓你知道的是
起於網路上的炎上事件，店家直覺想在同個戰場解決也是情有可原。然而，或許在事件風頭上，我們更應該去拆解，該優先道歉的對象是誰？該優先補償的對象是誰？該採取停損的作為是哪些？
文：公關人生相談室
連假幾天，剛好媒體報導一家宜蘭礁溪蔥油餅店的店家，因為沒準確找錢，被有錄影下來的客人懷疑是蓄意多收錢。而在網路上引發風波也導致店家的Google頁面湧進了許多負評。
蔥油餅店老闆的女兒，也藉由友人的帳號在Dcard發文，表達店家的歉意。並表示自己的父母已經賣蔥油餅十多年，此次實屬意外而父母親看到影片後也很自責，未來將確實落實找錢點錢，也將加裝監視器，並也再次跟客人道歉。
然而，就媒體的報導看來，蔥油餅老闆女兒的道歉文，不但沒有止住網路言論的延燒，反而還進一步引來媒體的追蹤報導，以及網路原PO的回應，表示礁溪蔥油餅店家這麼多，以後再也不會去這家店消費。
其實，每次的炎上事件，都是企業或是店家踩踏到最基本卻是在交易過程中沒有明確標價也難以拆解的預設價值觀，無論是誠信、信任、確實、品質、安全、安心還是物有所值。因此，在處理炎上事件時，或許更不能單純以各方主觀現實論述作為主要戰場，而是回到，到底在這個消費過程當中，誰的權益受到侵害？誰的感覺受到威脅或沒被照顧到？
起於網路上的炎上事件，店家直覺想在同個戰場解決也是情有可原。然而，或許在事件風頭上，我們更應該去拆解，該優先道歉的對象是誰？該優先補償的對象是誰？該採取停損的作為是哪些？
如果我是宜蘭礁溪蔥油餅店老闆的女兒，當然我不是，也大概很難完全體會面臨媒體與網路言論攻擊所承受的龐大身心壓力，或許可以提供另一個思考方向。
從媒體言論看來，最終，當初去購買蔥油餅並在網路上貼出疑似多收錢貼文的消費者，最終並沒有得到店家對自己，「一對一」的說明與補償。雖然蔥油餅店老闆女兒，已經有發文周知，但那終究是個完全公開且沒有商量餘地的場合。
如果我是宜蘭礁溪蔥油餅店老闆的女兒，或許我會：
- 跟「當事人」道歉與提供補償：私下聯繫當初購買的消費者，親自道歉並提供適度（至少得超過當初購買商品的價值）甚至更高比例的補償。
- 與「當事人」協調解決方案：提供具體解決方案告知該名消費者，若消費者願意接受道歉，再請該名消費者可以發文更新進度或甚至刪文（如果消費者滿意店家的補償措施）。
- 提供事件更新止損與劃定界線：為事件的解決方案提供公開且簡短的更新，不要有但書（不再與網友爭辯誰對誰錯），也不要有其他無關此事件的資訊（不試圖用好評蓋過差評 ，只就事論事）。目的在於告知大眾該事件已獲解決，並獲得當事人的諒解
- 提供避免類似事件發生的解決方案：提供「具體」且「可行」的解決方案在網路上告知現在為觀眾，但未來可能為消費者的大眾，無論是將收銀動線重新設計避免做餅的人也得負責找錢、加裝電子支付設備以避免找錢糾紛。重點是必須要展現店家有針對其作業流程不當（這是店家一開始的立場），進行必要且「可見」、「有感」的調整
每個炎上事件，除了企業與店家商譽甚至營收的損失外，最終仍得回到，交易本身買的不只是商品，而是背後的預設價值，還有人與人之間最基本的信任關係。
每個炎上事件，都是由失望的情緒所開始；而身為服務提供者的店家，如何先看到我們所進行交易的人所在意的事情，再釐清彼此所認定的主觀事實以及背後沒被彰顯的情緒，或許更是處理每次炎上事件時，必須要更深層看見，並且能夠同理，最終希望能通往解決之道的起點。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21