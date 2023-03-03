俄烏開戰以來最高層級，美俄外長G20短暫會面；民調顯示美國公眾挺烏出現鬆動
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儘管美國總統拜登在俄烏戰爭屆滿一年前夕閃電出訪基輔，彰顯對烏克蘭相挺到底，但美國國內的烏克蘭政治議題正出現顯著變化，恐非白宮所樂見。已有民調顯示，美國公眾對全力軍援烏克蘭的支持度有所軟化，而共和黨內有意角逐白宮大位的領先人選也更公開反對陷入俄烏泥淖。
（中央社）烏克蘭軍隊仍在東部城市巴赫姆特堅守陣地，這座城市已被無情砲火毀壞殆盡，同時，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）敦促中國不要運送武器協助俄國侵略烏克蘭。
- 俄軍持續推進，烏軍堅守巴赫姆特防線
俄羅斯軍隊不斷發動攻擊試圖取得半年多來的首場重大勝利之際，烏克蘭軍隊2日仍在東部城市巴赫姆特（Bakhmut）持續堅守陣地，這座城市已被無情砲火毀壞殆盡。
《路透社》記者2日早上在巴赫姆特以西、烏克蘭控制下的查西夫雅爾鎮（Chasiv Yar）聽到持續不斷的隆隆砲火聲。
在附近的城鎮和村莊，路邊新挖的戰壕相距20到40公尺，這顯然代表烏克蘭軍隊正在加強巴赫姆特以西的防禦陣地。
- 德國總理蕭茲向中國喊話，勿運送武器助俄侵烏
德國總理蕭茲2日敦促中國，不要運送武器幫助俄羅斯用在烏克蘭的戰爭，他還要求北京當局對莫斯科施加壓力，好讓俄國軍隊撤離烏克蘭。
蕭茲在德國國會的演講中說，令人失望的是北京當局沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭。他表示：「我向北京傳達的訊息很明確，運用你們在莫斯科的影響力，敦促俄羅斯撤軍。而且不要向侵略者俄羅斯運送任何武器。」
- 俄烏戰事超過一年，美公眾挺烏出現鬆動
俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入第二個年頭，美國的民調呈現挺烏疲乏警訊。支持加碼援烏的人擔心，納稅人益發對援外數百億美元感到厭倦，恐會削弱這段時間以來的努力。
《紐約時報》（New York Times）指出，儘管美國總統拜登（Joe Biden）在俄烏戰爭屆滿一年前夕閃電出訪基輔，彰顯對烏克蘭相挺到底，但美國國內的烏克蘭政治議題正出現顯著變化，恐非白宮所樂見。
已有民調顯示，美國公眾對全力軍援烏克蘭的支持度有所軟化，而共和黨內有意角逐白宮大位的領先人選也更公開反對陷入俄烏泥淖。
- 美：布林肯短暫會晤俄國外長，重申對烏克蘭支持
美國官員說，國務卿布林肯（Antony Blinken）2日在20國集團（G20）外交部長會議場邊與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）短暫會晤，就烏克蘭議題向對方施壓。
《法新社》與《路透社》報導，一名美國高階官員表示，布林肯與拉夫羅夫在印度首都新德里召開的G20外長會議場邊會晤，過程不到10分鐘。這是俄烏開戰以來美俄政府最高層級一對一接觸。
- 對俄烏戰爭立場分歧，G20外長會不發表公報
俄羅斯外長拉夫羅夫2日表示，20國集團此次會議不會發表聯合宣言，而是由地主國印度公布會議內容摘要。
在印度新德里出席過20國集團外長會議後，拉夫羅夫透過通譯告訴記者，「發表宣言有阻礙，會議商討結果將由主席國印度以宣讀摘要方式公布。」
- 俄烏戰使G20外長會蒙陰影，美籲延長穀物倡議效期
美國國務卿布林肯2日表示，20國集團外長會議再次因俄烏戰爭而蒙上陰影。布林肯呼籲20國集團，要求俄羅斯自烏克蘭撤軍。
布林肯指出，20國集團應依據去年11月峇里島高峰會多數國家商定的結果，再次呼籲俄國為國際和平與經濟穩定著想，終止戰事並撤軍。
布林肯要求俄羅斯將3月18日到期的黑海穀物倡議（Black Sea Grain Initiative）延長效期，以使烏克蘭穀物能夠出口，但俄羅斯迄未同意。
- G20外長會議聚焦俄烏，莫迪籲各國消除歧見
印度總理莫迪（Narendra Modi）2日在G20外長會議開幕式指出，全球治理已然失敗，呼籲藉由這次會議消除各國對俄烏戰爭的歧見。外界預期俄烏戰爭將成為此次G20外長會議焦點。
莫迪在新德里舉行的20國集團外交部長會議開幕式的預錄聲明中說：「過去幾年經歷的金融危機、氣候變遷、疫情、恐怖主義與戰爭，清楚地表明全球治理已然失敗。」
莫迪說：「我們這場會正值全球嚴重分歧…對於如何能夠解決這些問題，我們都有自己的立場和觀點。然而，身為世界主要經濟體，我們也應對沒有與會的國家負起責任。」
- 俄擬修法加重處罰抹黑軍隊人士，保護首納傭兵組織
俄羅斯國會高層1日指出，將提出戰時審查法修正案，將誹謗軍隊的最高刑罰從監禁5年增加到15年，且將這項法律保護範圍擴大至瓦格納傭兵組織（Wagner）等。
俄羅斯1年前下令數以萬計軍隊入侵烏克蘭後不久，莫斯科推出全面性審查法。「敗壞」軍隊名聲目前可判處高達5年監禁，故意散播有關軍隊的虛假訊息可處15年徒刑。
俄羅斯國會下議院國家院（State Duma）議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示，他提出的修正案將加嚴這項法律，把上述兩項罪行最高刑期提高至15年。
- 若中供俄武器打烏克蘭，美探詢盟邦共同制裁北京
4位美國官員與消息人士指出，美國正在探詢親近盟友的意見，如果北京在俄烏戰爭上對俄羅斯提供軍事援助，是否可能對中國祭出新一波制裁。
《路透社》報導，這項磋商目前仍處於初步階段，目的是爭取一系列國家支持，尤其是富裕的七大工業國集團（G7）國家，以協調各國力挺可能的制裁行動。
- 俄占赫爾松期間設酷刑室，調查：由莫斯科策劃資助
戰爭罪調查委員2日援引新證據表示，在去年11月收復的烏克蘭南部赫爾松（Kherson）地區發現一個至少由20個酷刑室組成的網絡，這個酷刑中心網絡由俄羅斯中央「策劃和直接資助」。
路透社今年1月披露赫爾松酷刑中心的規模，當時烏克蘭當局指出，約200人據傳在10處遭刑求。倖存者告訴路透社遭電擊和窒息等酷刑伺候。
新聞來源
延伸閱讀
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- 中國在慕尼黑安全會議攻擊美國，在歐洲國家眼裡就是枉作小人的挑撥離間罷了
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep5：想要闖出夢想自由人生？專家教你活用資金貸款，填滿創業藍圖的關鍵空白！
我們想讓你知道的是
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人抱持著信念與堅持投入其中，本集節目邀請到銀行專家林政澤與創業家蕭上農，和大家分享關於創業籌資與資金管理的實用建議。
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「創業這條路」，同步於官方YouTube和Podcast播出。節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家林政澤，以及不太會料理卻創立食譜網站「愛料理」與科技媒體「INSIDE」的創辦人蕭上農（fOx），一起聊聊創業路上資金與風險控管的大小事。
資金、風險與管理：創業路上永遠的課題
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人懷揣著創業闖蕩的浪漫想像。根據Yes123 2022年9月的《疫情年創業夢想調查》，臺灣創業失敗率高達75%，但想創業的年輕人比例仍高達96%，雖然最終僅有其中約三分之一付諸行動，但仍不免讓人感到好奇，究竟是怎樣的契機，讓他們義無反顧地投入其中？
節目中，身兼「愛料理」與「INSIDE」創辦人的fOx，大方分享他創業的起心動念其實源於對市場脈動的敏銳觀察。「過去20年我都在網路、遊戲產業裡面服務，那時候看到facebook、mobile等網路趨勢崛起，就覺得應該離開去創業，試試這波紅利究竟可以做到什麼程度。」fOx說，「嘗試接案一陣子後，就覺得還是想做個『屬於自己的東西』，才選擇致敬日本已有成熟商業模式的食譜主題，創立『愛料理』這個品牌，然後一直做到現在。」
談到創業過程最大的學習，除了與人為善的處事態度，fOx也強調持續耕耘、多方嘗試的重要性，「因為成功有時的確需要天時地利人和，同一件事情，可能因為執行的時間點不同、搭配的載體媒介不同，而有截然不同的結果」。
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人是英雄，錢是膽：創業資金的籌措與管理
當然，創業除了題目、技術與敢於嘗試的勇氣之外，現實層面的資金問題往往是考驗創業者的第一個關卡。回想草創時的財務經驗，fOx認為資金與財務管理絕對是創業必修的課題，因為在創業過程的不同時間點，創業者需要面對如籌募草創時期的啟動資金、維持公司營運時12-18個月的現金流等不同的財務問題。
不過，當你下定決心投入創業後，就會發現相較於公司營運時的現金流掌控，籌措啟動資金並不如想像中困難。這是因為我們周遭就有許多資源，例如政府會開放計劃資源，提供給有創業意向的年輕朋友們、或是利用銀行貸款等。節目中，來賓政澤也針對個人型事業或副業的中小型創業時，可能接觸到的資金方案進行優勢分析：
- 自籌資金
創業者除了自身存款或穩定收入來源之外，還可能向家人、朋友、信任者（Family、Friend、Fool，3F）籌募款項，此類籌募款項多寡與個人因素（交情深淺、存款多寡）相關，因人而異。
- 政府補助貸款
政府因應政策／社會發展需求，針對特定產業別或人口族群提供補助專案，此類補助可依性質分為「貸款補助」及「資金補助」。貸款補助多半會有利息補貼，對於中小型創業者而言算滿實惠的選擇之一，而資金補助多半直接補助特定金額。政府補助專案申請需確認是否符合資格，辦理流程較複雜，整體會較耗費時間，適合運營穩定、非急迫資金需求的創業者。
- 金融機構貸款
金融機構的貸款可依是否有擔保品分為兩種類別，需要擔保品就如同常見的「房貸」、「保單貸款」等；而不需要擔保品則是「信用貸款」。信用貸款也可依撥款方式分為一次性全額撥付的分期型、或先申請取得貸款額度，後續依個人需求彈性撥款使用的「循環型」，創業者可依個案需求選擇適合的信貸類型。
- 群眾募資
透過募資平台推出方案，直接與消費者進行募資，但群眾募資因為其與群眾直接接觸的特性，讓它有點像是產品雛形的行銷管道、更類似測試市場性的工具。
其中，較特別的是由國泰世華銀行推出的「先核定額度，後彈性撥款」的彈力貸方案，它更類似於一種「訂閱制」的信貸服務，與傳統一次撥付的信用貸款非常不同。「彈力貸2.0全稱為『彈力貸本息攤』，本息攤的意思是每期、每月按比例償還本金（本金利息均攤）」政澤解釋道，「在契約期間內，使用者能彈性地動用和還款，有撥款、有跨日才開始計算利息。妥善運用的話，不只能減少利息支出、還能降低還款壓力，非常適合有資金規劃、但發生臨時性的資金調動需求的創業者。」
談到貸款，主持人芷娟也非常好奇，創業者申請貸款會不會很麻煩？有沒有哪些要注意的地方？政澤坦言，信用貸款既然沒有擔保品，那銀行就會回到「個人」的信用狀況與償債能力進行評估，對此有興趣的讀者可以參考上一集的內容，更認識信用貸款產品的概念。
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找到自己的路，活出理想人生
「如果可以再一次，你還會創業嗎？」面對主持人犀利提問，fOx毫不猶豫地給出肯定答案。因為創業的迷人之處正在於執著自己相信的事物，持續不斷朝目標前進的過程，儘管路途中發現不足的地方，也要透過學習、尋找夥伴一一克服，最終看見idea落地生根，才能感受成就的喜悅。「我覺得創業是一件不錯的事情，」fOx也給每位想創業的聽眾一個誠懇的建議，「但要請大家記得，創業有失敗的、而且要長期努力的部分，這是需要被記住的。」
人生的每個選擇都伴隨著風險，本集節目談的「創業」更是許多人難以抉擇的一大命題，但是如今網路、媒體日漸興盛，人們有越來越多元的方式拓展除了工作本業以外的可能性，資金問題也可以透過如國泰世華銀行彈力貸這樣的貸款商品得到幫助，此時，重點必然回歸每個人的根本──你想要的、需要的是什麼？只要正確的釐清內心的想法，評估風險、善用工具、持續努力，不論是創業、斜槓還是兼職，人人都有實現夢想的機會！
警語：貸款額度最高300萬，貸款利率1.88%起，帳管費最高為新臺幣9,000元(視專案享有不同限時優惠，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準) 。貸款利率之基準日為112年1月3日，係依本行牌告知定儲利率指數季變動或月變動等試算而得，每季或每月依市場行情變動，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準。
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即日起至 4 月 5 日止 ，完成以下兩步驟：
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-活動截止：2023 年 4 月 5 日 23 時 59 分
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