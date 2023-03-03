隔維港可見、「像災難片一樣」，尖沙咀酒店地盤大火燒9小時兩人傷

香港尖沙咀昨晚（2日）一酒店地盤起火，後升級至4級火，附近至少6幢大廈被波及，大火到今早（3日）被救熄。期間有兩名市民不適，170多人被疏散，起火原因仍在調查中。

起火現場為中間道11號「海員之家」大廈重建地盤，昨晚約11時10分起火，約半小時後升為3級火。凌晨約1時45分，再升為4級。

火警發生後，現場有大量火屑飄散，並有被燒斷的支架跌落路面，擺放在路邊的貨斗雜物被燒著。附近至少6幢大廈受到火屑波及，包括喜來登酒店的天台、恆星樓、國際電信大廈、重慶大廈、遠東大廈及彌敦道26號，其中喜來登酒店及重慶大廈一度升為二級火。

《香港01》報導，大火在隔岸的會展站也可目睹，有市民形容：「好似拍緊災難片」。

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消防員動用兩條喉及三隊煙帽隊灌救。初步得悉最少兩人受傷送往伊利沙伯醫院，據知是附近的司機，疑被跌下的火屑燒傷。

受大火影響，現場多段道路被封閉，並有多條巴士線改道，也有港鐵出口要關閉。

火警今早救熄。早上現場所見，未見有濃煙冒出。地盤高層外牆的竹棚燒毀，低層外牆亦有明顯燒過的痕跡。

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消防處副消防總長姜世明表示，事發時多個樓層一同起火，有上下蔓延跡象，加上天氣比較乾燥及有強風，工地有大量建築材料，現場燈光昏暗，而且地盤仍在興建中消防設備未投入運作，只有臨時的消防設施，再加上事發在晚上，現場燈光昏暗，消防亦要帶備足夠照明器材，增加救火難度，需要大量消防員參與撲救，包括運送輸水的工具及重型工具，合共出動250名消防及救護人員。

姜世明指，消防仍在現場射水降溫，稍後會派坍塌搜救隊人員了解大廈外牆及棚架有無風險，有需要時會轉介相關政府部門跟進。