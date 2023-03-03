2023/03/03,
社會

隔維港可見、「像災難片一樣」，尖沙咀酒店地盤大火燒9小時兩人傷

隔維港可見、「像災難片一樣」，尖沙咀酒店地盤大火燒9小時兩人傷
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

香港尖沙咀昨晚一酒店地盤起火，後升級至4級火，附近至少6幢大廈被波及。大火在隔岸的會展站也可目睹，有市民形容：「好似拍緊災難片」。

香港尖沙咀昨晚（2日）一酒店地盤起火，後升級至4級火，附近至少6幢大廈被波及，大火到今早（3日）被救熄。期間有兩名市民不適，170多人被疏散，起火原因仍在調查中。

起火現場為中間道11號「海員之家」大廈重建地盤，昨晚約11時10分起火，約半小時後升為3級火。凌晨約1時45分，再升為4級。

火警發生後，現場有大量火屑飄散，並有被燒斷的支架跌落路面，擺放在路邊的貨斗雜物被燒著。附近至少6幢大廈受到火屑波及，包括喜來登酒店的天台、恆星樓、國際電信大廈、重慶大廈、遠東大廈及彌敦道26號，其中喜來登酒店及重慶大廈一度升為二級火。

《香港01》報導，大火在隔岸的會展站也可目睹，有市民形容：「好似拍緊災難片」。

GettyImages-1247645740
Photo Credit: GettyImages

消防員動用兩條喉及三隊煙帽隊灌救。初步得悉最少兩人受傷送往伊利沙伯醫院，據知是附近的司機，疑被跌下的火屑燒傷。

受大火影響，現場多段道路被封閉，並有多條巴士線改道，也有港鐵出口要關閉。

火警今早救熄。早上現場所見，未見有濃煙冒出。地盤高層外牆的竹棚燒毀，低層外牆亦有明顯燒過的痕跡。　

GettyImages-1247645662
Photo Credit: GettyImages

消防處副消防總長姜世明表示，事發時多個樓層一同起火，有上下蔓延跡象，加上天氣比較乾燥及有強風，工地有大量建築材料，現場燈光昏暗，而且地盤仍在興建中消防設備未投入運作，只有臨時的消防設施，再加上事發在晚上，現場燈光昏暗，消防亦要帶備足夠照明器材，增加救火難度，需要大量消防員參與撲救，包括運送輸水的工具及重型工具，合共出動250名消防及救護人員。

姜世明指，消防仍在現場射水降溫，稍後會派坍塌搜救隊人員了解大廈外牆及棚架有無風險，有需要時會轉介相關政府部門跟進。

GettyImages-1247645762
Photo Credit: GettyImages

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。