昨日本土新增1萬3804例、死亡35例，王必勝透露未來解封措施將分三階段進行
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媒體問及指揮中心後續的解封措施，指揮官王必勝表示近期疫情處在近一年以來的最低點，指揮中心後續將觀察6日校園口罩解禁之後的狀況，擇期宣布下一階段的解封措施。王必勝表示，後續的解封措施如同先前，都會設有緩衝期。
中央流行疫情指揮中心昨（2）日公布新增1萬3804例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土病例、35例死亡，發言人羅一鈞表示連假後的疫情未出現回補情形，疫情可算是平緩上升。
指揮官王必勝則表示，近期疫情處在近一年以來的最低點，未來的解封措施將分為三階段預計在3-5月執行，有望在3月將確診者隔離調整為「0+n」，另外就是確診輕症者不通報。
羅一鈞表示，昨日公布新增1萬3804例COVID-19本土病例、35例死亡、境外移入299例。他指出228連假後這兩天沒有出現回補情形，疫情可算是平緩上升。以上週中重症新增人數為例，增加了770多例中重症及301例死亡，與前幾週相皆呈現下降趨勢。
指揮中心也公布上週（2/24-3/2）平均每日新增1萬2032例COVID-19確定病例，其中為1萬1842例本土個案及190例境外移入；另上週平均每日新增研判43例死亡。較前一週均呈下降趨勢。
指揮中心表示，各縣市上週本土病例平均每日新增為：新北市（2306例），高雄市（1510例），台中市（1419例），桃園市（1345例），台南市（1026例），台北市（997例），彰化縣（547例），新竹縣（347例），屏東縣（316例），宜蘭縣（284例），雲林縣（260例），苗栗縣（258例），新竹市（257例），基隆市（199例），南投縣（185例），嘉義縣（173例），花蓮縣（156例），嘉義市（123例），台東縣（71例），澎湖縣（29例），金門縣（29例），連江縣（4例）。另上週死亡個案中，94%具慢性病史、63%未打滿3劑疫苗、93%為60歲以上。
指揮中心也公布國內Omicron變異株監測結果，本土個案及境外移入情形如下圖所示：
指揮中心說明，世界衛生組織（WHO）於今年3月1日資料指出，全球重組變異株（含XBB.x、XBB.1.5、XBF）佔比上升至41.5%，其中以XBB.1.5為多，BA.5及其衍生變異株（含BQ.x、BF.7）佔比下降至31.8%，BA.2及其衍生變異株佔比持平約13.7%。目前西太平洋、歐洲及美洲分別以BA.5、BQ.1及XBB.1.5及其衍生變異株為多，多數國家存在不同型別變異株共同流行情形。
WHO表示BQ.1、BQ.1.1、BF.7、BA.2.75.2、CH.1.1、XBB及XBF等變異株具較佳傳播力及適應力，須持續密切關注，現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。
「疫苗加一」活動6日開跑，指揮中心說明追加劑效益
社區防疫組組長莊人祥說明昨日次世代疫苗接種情形，次世代疫苗接種人數為2萬1017人次，所有疫苗接種人次為2萬4064人次。疫苗覆蓋率第一劑為94%、第二劑為89%、追加劑為76.4%，及第二次追加劑為23.4%（其中65歲以上接種率是46.3％）。
有鑒於「疫苗加一，解封安心」活動將於6日開始，莊人祥也特別說明接種莫德納與Novavax追加劑疫苗的好處，如下圖所示：
王必勝說明未來解封措施將分三階段
媒體問及指揮中心後續的解封措施，指揮官王必勝表示近期疫情處在近一年以來的最低點，指揮中心後續將觀察6日校園口罩解禁之後的狀況，擇期宣布下一階段的解封措施。王必勝表示，後續的解封措施如同先前，都會設有緩衝期。
王必勝說明，未來的解封措施將分為三階段：
第一階段針對社區，預計將確診者隔離調整為「0+n」，另外就是確診輕症者不通報，預計在3月執行。
第二階段處理的是醫療院所相關規定，包含專責病房的調整、醫院裡的感染管制作業，屬於第二階段，預計在4月執行。
第三階段則是將COVID-19從第五類傳染病改成第四類，修改的同時，指揮中心就有可能降級開設或解散。此階段預計在5月進行。
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核稿編輯：楊士範
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料