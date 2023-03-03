昨日本土新增1萬3804例、死亡35例，王必勝透露未來解封措施將分三階段進行

中央流行疫情指揮中心昨（2）日公布新增1萬3804例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土病例、35例死亡，發言人羅一鈞表示連假後的疫情未出現回補情形，疫情可算是平緩上升。

指揮官王必勝則表示，近期疫情處在近一年以來的最低點，未來的解封措施將分為三階段預計在3-5月執行，有望在3月將確診者隔離調整為「0+n」，另外就是確診輕症者不通報。

羅一鈞表示，昨日公布新增1萬3804例COVID-19本土病例、35例死亡、境外移入299例。他指出228連假後這兩天沒有出現回補情形，疫情可算是平緩上升。以上週中重症新增人數為例，增加了770多例中重症及301例死亡，與前幾週相皆呈現下降趨勢。

指揮中心也公布上週（2/24-3/2）平均每日新增1萬2032例COVID-19確定病例，其中為1萬1842例本土個案及190例境外移入；另上週平均每日新增研判43例死亡。較前一週均呈下降趨勢。

指揮中心表示，各縣市上週本土病例平均每日新增為：新北市（2306例），高雄市（1510例），台中市（1419例），桃園市（1345例），台南市（1026例），台北市（997例），彰化縣（547例），新竹縣（347例），屏東縣（316例），宜蘭縣（284例），雲林縣（260例），苗栗縣（258例），新竹市（257例），基隆市（199例），南投縣（185例），嘉義縣（173例），花蓮縣（156例），嘉義市（123例），台東縣（71例），澎湖縣（29例），金門縣（29例），連江縣（4例）。另上週死亡個案中，94%具慢性病史、63%未打滿3劑疫苗、93%為60歲以上。

指揮中心也公布國內Omicron變異株監測結果，本土個案及境外移入情形如下圖所示：

指揮中心說明，世界衛生組織（WHO）於今年3月1日資料指出，全球重組變異株（含XBB.x、XBB.1.5、XBF）佔比上升至41.5%，其中以XBB.1.5為多，BA.5及其衍生變異株（含BQ.x、BF.7）佔比下降至31.8%，BA.2及其衍生變異株佔比持平約13.7%。目前西太平洋、歐洲及美洲分別以BA.5、BQ.1及XBB.1.5及其衍生變異株為多，多數國家存在不同型別變異株共同流行情形。

WHO表示BQ.1、BQ.1.1、BF.7、BA.2.75.2、CH.1.1、XBB及XBF等變異株具較佳傳播力及適應力，須持續密切關注，現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

「疫苗加一」活動6日開跑，指揮中心說明追加劑效益

社區防疫組組長莊人祥說明昨日次世代疫苗接種情形，次世代疫苗接種人數為2萬1017人次，所有疫苗接種人次為2萬4064人次。疫苗覆蓋率第一劑為94%、第二劑為89%、追加劑為76.4%，及第二次追加劑為23.4%（其中65歲以上接種率是46.3％）。

有鑒於「疫苗加一，解封安心」活動將於6日開始，莊人祥也特別說明接種莫德納與Novavax追加劑疫苗的好處，如下圖所示：

王必勝說明未來解封措施將分三階段

媒體問及指揮中心後續的解封措施，指揮官王必勝表示近期疫情處在近一年以來的最低點，指揮中心後續將觀察6日校園口罩解禁之後的狀況，擇期宣布下一階段的解封措施。王必勝表示，後續的解封措施如同先前，都會設有緩衝期。

王必勝說明，未來的解封措施將分為三階段：

第一階段針對社區，預計將確診者隔離調整為「0+n」，另外就是確診輕症者不通報，預計在3月執行。

第二階段處理的是醫療院所相關規定，包含專責病房的調整、醫院裡的感染管制作業，屬於第二階段，預計在4月執行。

第三階段則是將COVID-19從第五類傳染病改成第四類，修改的同時，指揮中心就有可能降級開設或解散。此階段預計在5月進行。

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核稿編輯：楊士範